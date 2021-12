Movimentos de Temer adubam impeachment

Depois de ter divulgado a carta em que rompeu com Dilma (embora diga que não), Michel Temer passou a falar, transitar e articular como se fosse o futuro presidente.

Afirmou que 'há lastro jurídico' para o processo do impeachment, e, na noite da última quinta-feira, 10, num evento com empresários paulistas articulado pelo ministro Gilmar Mendes, do STF, um antipetista ostensivo, houve uma singela troca de amabilidades.

Fala Temer: 'Toda iniciativa governamental deve priorizar a iniciativa privada'.

Fala Gilmar Mendes: 'Temer daria um ótimo presidente do Brasil'.

Tradução de parlamentares baianos em Brasília (das duas bandas): é Temer já em campanha, fazendo promessas.

O cenário conturbado o favorece. Se diz em Brasília que, ainda que o impeachment não passe, Dilma sairá do episódio bastante fragilizada. E, por tabela, com a governabilidade em frangalhos.

E é por aí que Michel Temer surfa.

Neto no bolo — Na carta-desabafo (leia-se rompimento) que Temer mandou a Dilma, o episódio envolvendo ACM foi citado. Disse Temer que a primeira MP do ajuste foi aprovada por 22 votos graças aos 8 votos do DEM, 6 do PSB e 3 do PV.

E Dilma não cumpriu o acordo.

Entre os votos do DEM está ACM Neto, que negociou o apoio pelo BRT e se deu mal.

Mui amigo

Otto Alencar (PSD) admite que sempre se deu muito bem com o senador Delcídio do Amaral (PT-MS), preso ao ser flagrado tentando boicotar as investigações da Lava Jato, e até que já saiu para jantar algumas vezes com ele. Mas ressalva:

- Eu nunca imaginei que ele fosse capaz de fazer o que fez.

"Michel Temer está conspirando faz tempo. Está em curso um golpe salafrário e mafioso"

Ciro Gomes, presidenciável do PDT, falando a Dilma em jantar de confraternização na noite de quinta, 10.

Urucubaca cacaueira

O deputado Pedro Tavares (PMDB) está pedindo à Secretaria de Meio Ambiente do estado que olhe com mais atenção aos incêndios na região do cacau.

Suspeita-se que muitos deles são provocados por queimadas, prática proibida, mas rotineira para pequenos agricultores na área.

- É uma pena. Justamente agora, quando o cacau começa a ter bons preços e a região vislumbra novos horizontes, vem essa seca para complicar a situação.

Volta ao shopping

Depois de meses com estacionamentos entregues às moscas, fruto da crise misturada com a retaliação dos consumidores à cobrança das altas taxas, os shoppings de Salvador voltam a contar com frequentadores, disputando vagas: o movimento é fruto da flexibilização dos estabelecimentos que agora, na maioria dos casos, estão cobrando R$ 6 por quatro horas, e não mais duas.

Aliam-se a isso o pagamento da primeira parcela do 13º e o apelo normal do Natal.

Nem tanto — Mas Paulo Motta, presidente do Sindilojas, não se ilude muito:

- Sim, voltamos a ter frequentadores nos shoppings de Salvador, mas não necessariamente consumidores. A grande maioria ainda está receosa. Mas pelo menos tem gente nos corredores na tentação das compras.

Queda —Motta diz que as vendas cresceram em relação ao 1º semestre, mas a previsão é de uma queda de 8% em relação a 2014.

POUCAS & BOAS

O médium Divaldo Franco e os terapeutas Cláudio e Iris Sinotti farão hoje (16h) na Mansão do Caminho (Pau da Lima) encontro com o tema Ansiedade e rotina. A entrada é quase franca. Eles sugerem que os interessados levem 10 cupons fiscais para engordar a cota do Sua Nota é Um Show e ajudar nas obras.

A médica Analuzia Moscoso de Carvalho vai festejar o aniversário segunda (18h) no Sheraton (Campo Grande) tendo uma atração bastante singular: a desembargadora e também cantora Gardênia Duarte vai soltar a voz com as músicas do CD que está em vias de lançar. É o Sheraton relembrando as glórias do Hotel da Bahia.

Colaborou: Joyce de Sousa

POLÍTICA COM VATAPÁ

Versão jornalística

Essa quem conta é Alberto Maia, amigo de Ursicino Queiroz, ex-prefeito de Santo Antônio de Jesus, ex-deputado federal e conselheiro do TCE (falecido em 2007).

Lá ia Ursicino para um comício nas cercanias de Santo Antônio em busca de votos para deputado ao lado do amigo e irmão Osvaldo Pinto. Virou-se para o motorista Djalma, dá a ordem:

- Toca, Djalma. Enfia o pé que já estamos muito atrasados...

- Mas eu já estou a 140...

Atrás de uma carreta, vinha outra na direção contrária descendo a ladeira, Djalma ensaiou ultrapassar, Osvaldo gritou:

- Você quer nos matar, Djalma!?

E Ursicino:

- Não é bem assim, Osvaldo. Amanhã: vai sair no jornal: Acidente com o deputado Ursicino Queiroz na BR-101. Morrem o motorista Djalma e o comerciante Osvaldo Pinto. O deputado sofreu apenas algumas escoriações.

