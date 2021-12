Movimento negro faz protocolo para Marina

Lídice da Mata, candidata ao governo, Sílvio Humberto, vereador em Salvador, e Zulu Araújo, presidente da Fundação Palmares, estão debruçados na elaboração de um documento contendo as aspirações do movimento negro para entregar a Marina Silva amanhã, algo como um protocolo de intenções.

A iniciativa é uma espécie de apaga-incêndio. Em entrevista da BBC Brasil, a coordenadora de promoção da igualdade racial da campanha de Marina, Valneide Nascimento, admite que sua equipe errou ao não detalhar políticas para religiões como o candomblé e a umbanda. E falou:

- Como a Marina, sou protestante e não tinha um acúmulo de conhecimento sobre políticas específicas para religiões de matriz africana. Então deixamos para os militantes do PSB de Salvador. Foi uma falha nossa.

Foi essa posição que quase mela a relação de Marina com o movimento negro.

E é para fazer os reparos que o trio acima citado está trabalhando duro.

Gol contra

A Babesp, ou DataNilo, registrou pesquisa que deve ser divulgada segunda, mas ontem Ápio Vinagre, um dos diretores da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), postou no Twitter a última notícia 'quentinha do forno': o resultado da Babesp dando números com Rui Costa colado com Paulo Souto. E tascou: 'Com Rui no primeiro turno'.

Depois, pediu desculpas. Mas o mal já estava feito. Se o Babesp já é bombardeado pela oposição, imagine com coisas desse tipo.

A oposição botou o olho nele.

Apartheid solene

Na posse solene dos desembargadores Roberto Frank, Ilona Márcia Reis, Rita de Cássia Magalhães e João Bôsco Seixas, ontem no TJ, um fato roubou a cena. Ao fim do ato formal, o cerimonial avisou que os empossados receberiam os convidados no salão de festas, fazendo a ressalva:

- O bufê do desembargador Roberto Frank é o da esquerda. O da esquerda.

Constrangimento geral. No salão, convidados e desembargadores indagavam no ti-ti-ti: 'Será que eu estou no lado errado?'.

Ânimo tucano

A última pesquisa do Ibope na qual Aécio Neves subiu de 15 para 19, após ter despencado junto com o avião de Eduardo Campos, causou novo ânimo no ninho tucano, ontem vitaminada na Bahia com a visita a Itabuna.

O deputado Antônio Imbassahy disse que o clima é de otimismo, até porque Aécio conta com uma estrutura partidária, a do PSDB e aliados, que Marina não tem:

- Estamos de olho na pesquisa do Datafolha que vem aí. A nossa expectativa é a de que Aécio continue subindo.

Certos e errados

Eserval Rocha, presidente do TJ, recebeu a comenda Dois de Julho ontem na Assembleia em meio a um tiroteio entre os deputados Carlos Gaban (DEM), autor da homenagem, e Marcelo Nilo (PDT), presidente da Casa.

Gaban atacou fazendo denúncias de corrupção contra o governo. Nilo rebateu dizendo que antes de Wagner o TJ tinha dono.

Os dois estavam certos pelo que disseram e errados pela inoportunidade do momento.

Vacas e épocas - Na solenidade, Marcelo Nilo (PDT) disse, referindo-se a Eserval:

- Inclusive o nosso desembargador aqui, quando eu estava na época das vacas magras, já confessou que votou em mim. Se na época das vacas magras já votou, agora na época das vacas gordas também vote.

Eserval deu um risinho sem graça.

Democracia plena -Aliás, no mesmo discurso Marcelo Nilo soltou outra pérola:

- A Assembleia recebe todos os movimentos sociais. Os negros, os índios, os sem-terra, os homossexuais e os empresários.

Na hora errada -É em nome desse acolhimento democrático que um grupo de professores universitários em greve está acampado na porta da Assembleia.

Protestam contra a redução das verbas para as universidades proposta por Wagner.

A questão: a Assembleia está vazia.

Uma ova

Luciana Genro, a presidenciável do PSOL, virou estrela top nas redes sociais após o debate de terça promovido pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB).

A certa altura, Aécio Neves bateu no PT, falando do mensalão e do escândalo da Petrobras. Luciana disse que era 'um sujo falando do mal lavado'. Aécio retrucou que ela 'voltou às origens, virou linha auxiliar (do PT). E Luciana reagiu batendo pesado:

- Linha auxiliar uma ova! Eu estou dizendo é que o PT aprendeu com vocês!

Ontem, só deu Luciana nas redes sociais.

Desvio de conduta

Membro do Conselho da OAB-BA e um dos que instigaram a ação contra a prisão de carros devedores de IPVA, já julgada inconstitucional, o advogado Domingo Arjones diz que o foco não foi privilegiar devedores do Fisco e sim corrigir uma distorção:

- A polícia, ao invés de estar cumprindo o seu papel fundamental, que é fazer segurança, estava se prestando ao papel de prender carro de devedor de IPVA.

Traduzindo: em vez de caçar bandidos estava dando uma de cobrador.

POUCAS & BOAS

Sob os auspícios do Greenpeace, o Museu Eugênio Teixeira Leal (Rua do Açouguinho, Pelourinho) realiza hoje (14h) a palestra-show Desmatamento Zero. A palavra estará com o ativista Glauber Machado. No final, a banda Drama Urbano (DU) dará o show.

Diz o deputado Antônio Brito (PTB) que o Programa de Fortalecimento das Santas Casas (Prosus), que prevê o parcelamento ou perdão de dívidas com a União, deu significativo avanço: de 256 pedidos de adesão, 180 já foram deferidos, 14 deles na Bahia.

O Hospital Ana Nery, uma das maiores referências da Bahia em doenças cardiovasculares, promove hoje das 9h às 13h, no Largo da Soledade, Salvador, uma feira de saúde em comemoração ao Dia Mundial do Coração (celebrado dia 29 de setembro). Profissionais de várias áreas farão ações conjuntas.

