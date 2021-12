Morte de Eduardo muda o jogo político

ACM dizia que pretensões de ser governador ou senador poderiam ser construídas com boas chances de sucesso, mas ocupar a presidência da república era destino.

- Veja o Sarney. Nunca cogitou ser presidente, foi. O Itamar Franco também nunca pensou, caiu no colo.



Eduardo Campos trilhava caminho diferenciado. Era candidato à presidência da república agora, pavimentando o caminho do futuro. Jovem, apenas 49 anos, governador do seu estado, Pernambuco, muitíssimo bem avaliado, podia esperar. Um dia aconteceria.



Mas o destino dele o tornaria nacional e internacionalmente conhecido como nunca foi pela tragédia que lhe tirou a vida.



O destino não o contemplou.



A dor ainda não desatou e a perplexidade ainda não apartou, mas todos perguntam: e agora? Do ponto de vista do PSB, a solução é de mão única, Marina na cabeça.



No que isso vai implicar é a questão. Ou melhor: na pré-campanha, Marina Silva pontuava mais que Eduardo e, ao que parece, não transferiu a popularidade por inteiro.



Com a provável volta, resta saber de quem ela tira mais votos, se de Aécio ou de Dilma. Mas é certo que a correlação de forças muda. É esperar. Teremos três dias de trégua.



Tragédias baianas - A Bahia já viveu duas tragédias envolvendo candidatos ao governo com acidentes de avião, a primeira em 1950, com Lauro Farani de Freitas, a 15 dias da eleição, e a segunda em 1982, com Clériston Andrade, a 45 dias do pleito.



Lauro Farani - Ia decolando do aeroporto de Bom Jesus da Lapa, em 11 de setembro de 1950, quando o avião deu um pulo e caiu, matando-o. Na hora, o avião do adversário dele, Juracy Magalhães, estava pousando.



Espalharam na Bahia inteira que Juracy mandou botar açúcar no motor do avião de Lauro. Pouco antes de morrer, em 1987, Régis Pacheco, que ocupou o lugar de Lauro e venceu, nos falou sobre o caso:



- Eu nunca falei nada de açúcar.



Régis não falou, mas inventaram e colou.



Clériston Andrade - Em 1º de outubro de 1982, o avião de Clériston Andrade, candidato ao governo apoiado por ACM, favorito, decolou num helicóptero de Itapetinga rumo a Caatiba. Caiu na Serra da Caatiba. Em meio à comoção, João Durval assumiu o posto de candidato e ganhou.



Marina na ponta



Embora o PSB ache inoportuno falar sobre a nova chapa do partido na disputa presidencial, nos bastidores já se dá como certo que Marina assumirá a cabeça.

A questão é a vice. E Eliana Calmon está entre os cotados, ao lado de Roberto Amaral e do senador João Capiberibe, do Amapá.



Wagner e Ana Arraes



Jaques Wagner estava em Brasília participando da posse do novo presidente do TCU, o jurista baiano Bruno Dantas, enquanto o acidente com Eduardo Campos acontecia.



Wagner encontrou-se com Ana Arraes, mãe de Eduardo e ministra do TCU. Trocaram beijos, abraços e perguntas mútuas sobre familiares. Ela estava felicíssima com o desempenho do filho na entrevista à Globo na noite anterior e ficou quase toda a sessão.



No fim, depois das 11, alguém cochichou algo para Ana, ela saiu, não mais voltou.



Wagner soube do acidente quando saía, pelo ex-deputado Sérgio Carneiro.



Velhos amigos - Wagner e Eduardo Campos eram amigos. No início do ano, com Dilma descansando em Inema, ele agenciou um encontro dos três, que aconteceu numa lancha, no meio da Baía de Todos-os-Santos. Foi a derradeira tentativa de fazer Eduardo desistir da candidatura presidencial. O último encontro foi no enterro de Ariano Suassuna.



Inimigo cordial



Também por ironia, ACM Neto estava ontem em Brasília, no Conselho Federal da OAB, fazendo palestra sobre federalismo fiscal, quando soube da decisão do TJ que derrubou a liminar que suspendia o reajuste do IPTU.



A ação contra o reajuste foi da OAB-BA.



Debate adiado



Tradicionalmente, a rede Bandeirantes abre os debates que marcam as campanhas eleitorais. Os de 2014 seriam hoje, mas, com a tragédia que vitimou Eduardo Campos, foram suspensos em todo o país.



Cláudio Nogueira, o diretor da Band na Bahia, diz que vai acertar com as assessorias dos candidatos nova data ainda este mês.



Benefícios indevidos



O Tribunal de Justiça da Bahia diz, por meio da sua assessoria, que, apesar de o relatório da correição do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) determinar que o TJ-BA "se abstenha" de pagar adicionais de insalubridade, periculosidade, hora extra e adicional noturno para um grupo de servidores aposentados, quem faz o pagamento de inativos é o Fundprev (Fundo de Previdência do Estado).



Diz também que o TJ está analisando o relatório e verificando as razões de as gestões passadas terem concedido os benefícios (tidos como inconsistentes pelo CNJ).



POUCAS & BOAS



A BMJ, editora do British Medical Journal, estará hoje no Meeting Gard (aliança global contra as doenças respiratórias crônicas), em Salvador, evento médico e científico que acontece de hoje a domingo no hotel Deville. Dr. Ricardo Cypreste, especialista clínico da BMJ, fará apresentação com o tema Medicina baseada em evidências.



A sessão especial que a Assembleia realizaria hoje para entregar a Medalha 2 de Julho ao presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, desembargador Eserval Rocha, foi adiada em virtude do acidente com Eduardo Campos.



A Associação Brasileira de Liberdade Religiosa realiza amanhã (19h), no Centro de Cultura da Câmara, o 1º Fórum de Liberdade Religiosa de Salvador. O presidente do TRT da 5ª Região, Valtércio de Oliveira, e Fábio Nascimento, do Comitê Nacional de Respeito à Diversidade Religiosa da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, vão estar lá.



Colaborou: Juliana Brito

adblock ativo