Moro e a diferença entre corruptos e corruptores

O juiz Sérgio Moro, o maestro da Lava Jato no Judiciário, diz que 'não há diferença entre corruptos e corruptores'.

Não deveria haver, mas há. Já olhou que na Lava Jato dos mais de 60 presos o grosso é de empresários? Políticos, só a arraia miúda:

A imunidade parlamentar, que deveria ser um instrumento para assegurar a liberdade de opinião do detentor do mandato, virou protetor de corrupto.

Políticos com mandatos circulam com desenvoltura e alguns, como é o caso de Eduardo Cunha, tudo fazem para manter o mandato por ter aí a certeza da impunidade.

Agora, se diz em Brasília que ao aprovar com tanta docilidade o aumento do servidor público que vai nos custar R$ 58 bilhões nos próximos cinco anos, a Câmara tinha uma intenção clara: adocicar o STF, na expectativa de colher a recíproca na Lava Jato.

Então, caro Moro, o princípio está correto, mas na prática não é bem assim.

Na AGU — Fábio Medina Osório, advogado Geral da União, tornou-se desde ontem a terceira autoridade de alto escalão a cair no governo Temer. Os feitos dele: tentou dar uma carteirada na Base Aérea para pegar um avião da FAB e demitir ilegalmente o diretor da EBC. Além dos suspeitos, Temer também juntou aloprados?

Pró Patinhas

A fotógrafa Lúcia Correia Lima, ex-mulher de João Santana, o Patinhas, o marqueteiro de Lula e Dilma que está preso no embalo da Lava Jato, está deflagrando uma campanha em nível nacional para tentar tirá-lo da cadeia.

Ela diz que o ex-marido é pessoa idônea e nunca foi afeito a fazer transações financeiras, 'nem mesmo as lícitas'.

— Se houve alguma coisa errada isso deve ser creditado a Mônica.

"A mulher não sabe a força que tem. Ela estando unida acaba com essa pouca vergonha, com esse disparate, essa coisa indecente, imoral"

Elza Soares, 78 anos, cantora, em entrevista ao portal UOL, pregando ações enérgicas contra estupradores.

"Vivemos num País em crise (...) O Brasil vive da ração e não da razão"

Torquato Jardim, novo ministro da Transparência, criticando os programas sociais em entrevista ao jornal O Diário do Povo, do Piauí, antes de se tornar ministro.

Os irmãos Deus

Paulo Afonso caminha para ter uma disputa eleitoral atípica em 2016. No ringue, os irmãos Luiz (PSD) e Paulo de Deus (PMDB), ambos ex-prefeitos, ambos bem avaliados.

Luiz, médico, prefeito de 1989 a 1992, deputado estadual três vezes e federal uma, lá um dia pinçou o irmão, Paulo, engenheiro que nada tinha a ver e nem queria com política, e o colocou prefeito.

Nas voltas da vida, agora os dois estão na iminência de duelar.

Na Funasa

O deputado José Carlos Aleluia (DEM) vai emplacar um nome dele na Fundação Nacional de Saúde (Funasa) na Bahia.

Apenas por questão de justiça, dizem. Nem por isso ele esconde a sua decepção com os primeiros momentos de Temer.

Perigo na ilha

Depois de terem aplaudido a decisão da Marinha e da Prefeitura de Salvador de permitir a colocação de bóias nas cercanias das praias de Loretto e Ponta de Nossa Senhora, na Ilha dos Frades, para impedir a aproximação de lanchas e jet-skis, que os colocavam em perigo, os frequentadores da área, uma das mais belas da Baía de Todos- os-Santos, dão o alerta: a fiscalização relaxou, as lanchas voltaram.

Eles querem o direito ao banho sem risco.

POUCAS & BOAS

O deputado Marcell Moraes (PV) está ganhando a batalha para banir as vaquejadas da cultura brasileira. O procurador da República, Rodrigo Janot, deu parecer favorável e quatro dos 10 ministro do STF já votaram com ele.

O princípio adotado no julgamento é o mesmo que norteava as brigas de galo. Era cultura, sim. Mas perversa.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Infâmia

Essa quem conta é Otto Alencar, o senador..

1958. Antonio Balbino e Pedro Calmon disputavam o governo da Bahia.

Balbino, rico fazendeiro de Barreiras, Calmon intelectual, cultura refinada, baiano que morava no Rio.

Pouco afeito aos embates eleitorais nos comícios, Calmon fazia longos discursos, eruditos e prolixos, que ficavam enfadonhos.

Balbino aproveitou a deixa, mandou alguém fazer o bilhete apócrifo e soltou (às escondidas, claro) pelas ruas da Bahia:

Senhores maridos.

Não levem suas esposas para ouvir Calmon, porque vocês correm o risco de vê-las dormir com ele.

Calmon achou o panfleto uma infâmia.

adblock ativo