Moraes passa fácil no Senado. E por que não?

Petistas bradaram aos quatro ventos que Alexandre de Moraes no STF é jogo de carta marcada: teria a intenção de segurar os aliados de Temer melados na Lava Jato.

O fato é que Temer ficou tão feliz com a aprovação dele no Senado que chegou a fazer uma edição extra do Diário Oficial da União para carimbar a nomeação.

Mas, convenhamos, Temer usou da mesmíssima prerrogativa oficial que Lula usou para emplacar Dias Toffoli, ex-advogado do PT, e Dilma para botar Edson Fachin, militante petista com direito a discursos espalhados nas redes sociais.

Ou seja, cada um indica gente da sua confiança. A diferença entre os dois casos é que Moraes entrou em cena num momento em que a Lava Jato já carimbou como corrupta grande parte da nossa representação política, com a ressalva de que o próprio Temer é citado, mais o presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), e mais dez da CCJ (incluso o presidente Edison Lobão – PMDB-MA). E com Lula e Dilma era o mesmo jogo sem carimbo, ou seja, tudo incubado.

Esse é o Brasil em que vivemos, no qual cai bem relembrar a frase famosa de Sérgio Porto, O Stanislaw Ponte Preta:

Ou restaure-se a moralidade ou locupletemo-nos todos.

Cachimbo da paz

Ângelo Coronel (PSD) e Marcelo Nilo (PSL) fumaram o cachimbo da paz. Semana passada, os dois se falaram pelo telefone e se encontraram no Salão Nobre da Assembleia, onde conversaram e até tomaram cafezinho.

Coronel devolveu 57 pessoas de outros órgãos. Há casos em que a devolução foi de 238. E demitiu em torno de 230 comissionados, entre o pessoal que servia a integrantes da mesa, comissões e lideranças.

Em suma, não houve picuinha.

Violência contra a mulher

Por incrível que pareça, a violência contra a mulher no Carnaval só cresce: em 2015 foram 847 casos de agressões; em 2016, bem mais do dobro, 2.025, segundo a Secretaria da Reparação. O circuito Osmar (Campo Grande), o campeão, com 1.570, contra 455 do Dodô.

A inauguração do camarote da Câmara domingo no Campo Grande foca o assunto. Rei Momo, a Rainha e as Princesas do Carnaval vão se juntar aos vereadores, Ministério Público e secretarias afins estadual e municipal para desfraldar o alerta.

Mirando o futuro - Leo Prates (DEM), presidente da Câmara de Salvador, diz que a intenção é reduzir tais estatísticas:

- Vamos buscar soluções com a criação de uma rede em defesa dos direitos femininos, integrando todas essas instituições.

Fora dos trilhos

Na contramão da crise que cobra do cidadão comum sacrifícios, muitos prefeitos e vereadores pelo Brasil afora se deram aumento, mas Luiz de Deus (PSD), de Paulo Afonso, bateu o recorde nacional.

Subiu o salário de R$ 20.042 para R$ 33.763; do vice, de R$ 11.023,10 para R$ 14.830; e vereadores, de R$ 10 mil para R$ 12 mil.

O carrossel da alegria descarrilou. A Justiça considerou inconstitucional. Embora o teto de ministros do STF seja de R$ 39 mil, o salário de Temer é R$ 26 mil.

Ou seja, o prefeito de Paulo Afonso iria ganhar mais que o presidente da República.

POUCAS & BOAS

Os cafeicultores baianos (fazendo coro com o resto do país) festejam a decisão do governo brasileiro de suspender a liberação para a importação do café robusta. Eles dizem, e é verdade, que o Brasil é grife internacional em matéria de café. E a importação seria gol contra.

Aliás, o deputado Ronaldo Carletto (PP), que integra a Frente Parlamentar do Café, diz que a importação iria desarrumar o setor produtivo, afetar a qualidade do café e colocar em risco o patrimônio genético nacional, construído há anos.

De ontem, quando iniciou um esquema bate e volta típico dos feriadões, até Quarta de Cinzas, o ferryboat estima que por lá vão passar 448 mil passageiros e em torno de 76 mil veículos. E mais ou menos o mesmo do ano passado.

A Polícia Rodoviária Estadual vai desenvolver ação educativa hoje na Estrada do Coco, a rodovia sob concessão da CLN. Vai distribuir panfletos orientando motoristas a ampliar suas chances de evitar acidentes. A ação vai contar com Rodovito, o mascote da PRF que alegra as crianças.

