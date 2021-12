Moema: 'Essa lei de Salvador é um deboche'

Salvador e Lauro de Freitas sempre brigaram por questões de limites territoriais, a começar pela posse do aeroporto, que Salvador ganhou, entre uma série de outros conflitos, mas agora ganharam um novinho em folha, recém-tirado do forno.

No projeto de redimensionamento da capital que ampliou o número de bairros estão inclusos Itinga e Areia Branca, historicamente, fora de qualquer conflito, sempre administrados por Lauro de Freitas.

Inicialmente até se disse que era uma picuinha de ACM Neto contra a prefeita Moema Gramacho, que é do PT. A vereadora Aladilce Souza (PCdoB), adversária, diz que o projeto foi elaborado pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), mas Moema diz que nem por isso a afronta se extingue, porque só o fato de a Câmara de Salvador se arvorar a criar bairros invadindo territórios de outros municípios é um desrespeito:

– Só quem legisla sobre isso é a Assembleia. Da forma como foi, é uma tentativa de usurpação. O prefeito (ACM Neto) diz que eu estou desinformada. Ele é que foi maldoso.

Critérios - Moema diz que nem mesmo nos critérios definidos pela lei de Salvador Itinga e Areia Branca se enquadram:

– O critério um diz que tem que ter escola; o dois, unidade de saúde; o três, unidade coletora; e o quarto, oferta de transporte. Escolas, postos, coleta de lixo e ônibus, tudo quem faz por lá é Lauro de Freitas. Se não houver acordo, iremos à Justiça.

Marisol só - Por conta disso, Moema também quer de volta a área do Condomínio Marisol, nas cercanias de Ipitanga.

A área era Salvador, mas quem cobrava o IPTU era Lauro de Freitas. Três anos atrás, um TAC firmado com o Ministério Público devolveu a área para Salvador.

Cantada grapiúna

Na viagem que fez a Buerarema neste final de semana, ACM Neto passou por Itabuna e cantou o médico Antônio Mangabeira França, que é do PDT, para mudar de time.

Mangabeira, o segundo colocado em Itabuna ano passado, não respondeu ainda.

Lá, o prefeito Fernando Gomes se elegeu pelo DEM de ACM Neto e depois chutou o partido alegando falta de prestígio. Abordado por jornalistas, Neto foi lacônico:

– O tempo só não é bom para quem não sabe esperar.

Palanque - A estratégia de Neto inclui formar bons palanques no interior, principalmente nas grandes cidades.

Em Itabuna, ele conta hoje apenas com o deputado Augusto Castro (PSDB), que ficou em terceiro no ano passado, com 25% dos votos.

Estratégia oeste

A ida de Jusmari Oliveira, ex-prefeita de Barreiras, para a Secretaria de Desenvolvimento Político (Sedur) de Rui Costa obedece a uma estratégia governamental pensando no oeste baiano em 2018.

Em Barreiras, ACM Neto conta com o apoio do prefeito Zito Barbosa (DEM), que é bem avaliado, e Rui, com o ex-prefeito Henrique, via João Leão. Jusmari é esposa do prefeito Oziel Oliveira, de Luís Eduardo Magalhães.

Em casa - Inicialmente, cogitou-se em Jusmari para a Secretaria de Ciência e Tecnologia, caso em que ela sairia do PSD de Otto Alencar para o PSB de Lídice da Mata.

Otto não gostou. Na Sedur, ela substitui Fernando Torres, aliado de Otto, que reassume a Câmara dos Deputados.

O petista Robinson Almeida, que estava no mandato, volta para casa.

POUCAS & BOAS

Dizem que quem salva a economia brasileira é a lavoura (literalmente), e o algodão é um exemplo. Colheram-se este ano na Bahia, com uma área plantada de 201,6 mil hectares, 33 mil a menos que o ano passado, 393,7 mil toneladas de algodão em pluma e 937,5 mil toneladas em caroço. A razão do estouro é a alta produtividade: 310 arrobas/hectare, contra apenas 165 do ano passado.

O presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa), Júlio Cezar Busato, prevê que em 2018 a área plantada chegará a 273 mil hectares. No mais, é rezar para o clima ajudar, como este ano.

Pesquisa feita pelo Ipsos com jornalistas sobre o desempenho dos chefes de estado latino-americanos mostra que Temer é o vice-campeão em rejeição, com 78% negativos. Só ganha para Nicolás Maduro, da Venezuela (92%).

