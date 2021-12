O governador Rui Costa está na Espanha, com compromissos na capital Madri e também em Barcelona, segundo sua equipe, em busca de parcerias e cooperação técnica nos segmentos social, imobiliário e turístico. Oficialmente, a missão é uma tentativa de trazer novos investimentos à Bahia, mas analisar de perto o funcionamento de associações que colhem bons frutos já é uma experiência para lá de positiva, e o governador deve ficar de olhos bem abertos e tomar nota. Ontem, Rui iniciou os trabalhos no exterior com visita ao Complexo de Atendimento Socioeducativo Teresa de Calcutá, junto a representantes da Associação para Gestão da Integridade Social – Ginso, organização sem fins lucrativos responsável pelo gerenciamento do sistema socioeducativo do País.

– Vamos nos inspirar no que dá certo lá fora e fechar parcerias para trazer a experiência do modelo espanhol para a Bahia, inclusive na gestão de centros de internamento de menores infratores. Espero ter novidades em breve! – disse Rui, ontem, em postagem nas redes sociais.

Nova diretoria da Adep

A Associação dos Defensores Públicos (Adep) da Bahia elegeu, ontem, a nova direção para o biênio 2018-2020. Assumirá a chapa “Nossa Voz é Nossa Força”, presidida pela jovem Elaina Rosas, de 34 anos, titular da 4ª Defensoria Pública Extrajudicial Especializada em Relações de Consumo em Salvador.

– Neste cenário de substanciais mudanças legislativas externas e internas, necessário se faz, dadas as incertezas do futuro, a manutenção de uma associação forte e autônoma – prega a presidente.

Louros

Na abertura do 30º Salão do Automóvel, em São Paulo, a presença do presidente Michel Temer no evento foi vista com algum desdém pelos executivos das montadoras. Isso porque a cúpula do governo correu contra o tempo para validar o Rota 2030, que estabelece regras de incentivo para as indústrias instaladas no País. O mercado vê a medida como certo protecionismo do Brasil e, no caso de Temer, às vésperas de deixar o cargo, um resquício de alguma popularidade. No discurso, o presidente enalteceu o crescimento econômico em seu governo e o caminho que será seguido pelas montadoras rumo a produtos mais eficientes. Faltou só a discussão do programa com mais detalhes, coisa que será feita só mesmo em janeiro – e sem Temer.

O que comemorar?

Em debate na Universidade Federal da Bahia, com o tema “30 anos da Constituição Federal, o que comemorar?”, na última quinta, a senadora Lídice da Mata (PSB-BA) ressaltou direitos que são assegurados pelo texto, defendeu a democracia e falou que a ditadura militar não trouxe avanços nem soluções para o Brasil. Para Lídice, que a partir de 2019 atuará como deputada federal, entre as principais conquistas do texto constitucional estão o estabelecimento do racismo como crime inafiançável e a previsão de direitos iguais para mulheres e homens.

Na ocasião, Lídice ainda adiantou sua preocupação com o próximo governo: “É fato que temos um presidente que dissemina racismo, ódio e machismo”. Também estavam no evento os professores Célia Sacramento, Salete Maria, Mariângela Nascimento, Heron Santana e o ex-deputado federal Domingos Leonelli.

