Mistérios dos números desvendados

Quem nunca teve curiosidade em conhecer, pelo menos um pouquinho, da vida misteriosa dos matemáticos? Pois este é o enredo principal e o nome do livro a ser lançado hoje na Universidade Federal da Bahia. O autor, professor da Universidade Federal Fluminense (UFF), Celso Costa, estará às 16h no auditório do Instituto de Matemática e Estatística da Ufba, no campus de Ondina.

O enredo é, a um só tempo, fantástico e intrigante. Um cientista entra num bar em uma rua transversal de uma cidade do interior da Alemanha e percebe que lá dentro as funções de tempo e espaço não funcionam. Com isso, Vladimir Niévski encontra com matemáticos de várias épocas, desde Tales de Mileto e Pitágoras a Newton, Gauss, Turing e outros que habitaram o mundo das certezas e abstrações. Assim, o cientista aproveita-se desta privilegiada condição para desfazer algumas das diversas lendas que cercam a construção dos saberes relacionados aos números e às equações.

Após a palestra, Celso Costa irá autografar seu livro. O autor até poderia figurar, ele mesmo, entre os frequentadores do Aleph, bar onde o personagem principal do livro tem sua experiência de outro mundo. Afinal, Costa é um dos principais matemáticos brasileiros, autor da resolução de um problema que resistia há mais de 200 anos. Por conta desta façanha teve seu nome imortalizado em razão de sua descoberta, em 1982.

Histórico – Celso Costa é graduado em matemática pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1976) e possui mestrado e doutorado em matemática pelo Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada Impa (1977 e 1982). Costa se inspira em Jorge Luis Borges, Julio Cotazar e, para este livro, teve a inegável inspiração no filme Meia-noite em Paris, de Woody Allen.

Convenção do Democratas

A convenção estadual promovida ontem pelo Democratas (DEM) no Hotel Fiesta, em Salvador, confirmou o deputado federal Paulo Azi como novo presidente da sigla na Bahia, em substituição ao ex-deputado federal José Carlos Aleluia. Líderes e militância da legenda apontaram o prefeito de Salvador, ACM Neto, como candidato ao governo do estado em 2022. Mas o próprio preferiu o caminho da cautela, não se colocando como candidato e evitando citar nomes do partido para disputar as eleições municipais do ano que vem, tanto em Salvador quanto no interior.

Neto sinalizou, entretanto, que vai intensificar o diálogo político na capital e interior visando fortalecer o partido tanto para 2020 quanto para a disputa de 2022.

Micareta estimula negócios

Começou ontem e prossegue até domingo o maior Carnaval fora de época do interior baiano, a micareta de Feira de Santana. Como acontece anualmente, a cidade recebe milhares de turistas e foliões. A presença de artistas como Daniela Mercury, Saulo, Bell Marques, Léo Santana e grupo Parangolé garante a boa visibilidade da festa, que tem apoio do governo estadual.

O investimento pode ser justificado pela taxa de ocupação hoteleira, que ontem já beirava os 80% e poderá bater em 100% de acordo com as otimistas projeções dos gestores do turismo oficial. Cerca de dez mil policiais e bombeiros vão trabalhar na micareta pela Secretaria da Segurança Pública (SSP), que utilizará o sistema de reconhecimento facial no acesso ao circuito para detectar a presença de pessoas que têm contas a ajustar com a lei.

Maior entroncamento rodoviário do Nordeste, a localização favorece a captação dos visitantes para a festa, que acontece há 81 anos.

Histórico – Inicialmente chamada mi-carême, ou ‘no meio da Quaresma’, em francês, a micareta mudou de data e de nome.

A expressão micareta juntou o nome original à fantasia que se utilizava muito na época, a careta, daí o nome, que foi acatado pela imprensa local. Havia ainda quem chamasse de Páscoa Carnavalesca, misturando a festa religiosa da ressurreição à farra pagã.

Os feirenses chegaram a ter dois carnavais, um no período normal, depois davam uma pausa, e retornavam para o segundo carnaval, que é a micareta, costume seguido por outros municípios baianos.

A Secretaria de Políticas para as Mulheres estará na micareta com a campanha Respeita as Mina e com uma unidade móvel nas proximidades do circuito principal para reprimir qualquer tipo de assédio.

