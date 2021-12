Missão de Wagner com Dilma será na política

A novela do ministério de Jaques Wagner deve ter seu epílogo na próxima semana.

Ele conversou com Dilma esta semana, reafirmou o que já se sabe, mas deu algumas dicas: terá também um papel político:

-– Está claríssimo que vou para lá. Ela está primeiro se ajustando com os aliados para depois vir para as questões dos mais próximos, dos de casa.

Ele disse que vai a Brasília terça ou quinta (depende da agenda da presidente), quando espera definir um rumo:

-– Acho que a conversa vai ser definitiva. Até porque segunda já é dia 15, na outra segunda é 22, perto do Natal. Quem for para onde for precisa sentar com quem está na pasta atual para conversar e montar a nova equipe.

Mas Wagner admite que terá trabalho duplo. Mesmo que assuma uma pasta, vai atuar como coordenador político da presidente.

Premonição líquida e certa —- De passagem por Salvador ontem, onde veio receber o título de Cidadão Baiano, o ministro Marco Aurélio Mello, do STF, foi à reunião de balanço do programa estadual Pacto pela Vida, que reúne as ações no âmbito da segurança pública. Elogiou o projeto, dizendo que vê ‘'a busca em colegiado'’, desejou que Rui Costa seja feliz na condução do estado e no fim deu parabéns ‘'ao ministro Jaques Wagner'’.

A plateia caiu na risada, ele emendou:

-– Talvez seja uma premonição.

Segurança —- Na reunião do Pacto pela Vida, o secretário Maurício Barbosa agradeceu a confiança dada a ele por Jaques Wagner, que o nomeou secretário aos 34 anos.

O tom foi de despedida, embora alguns apostem que Maurício fica.

No ti-ti-ti, se diz que o delegado-chefe da Polícia Civil, Hélio Jorge, é a bola da vez.

Os Brito fora

Se há alguém do PTB tratando com ACM Neto sobre cargos na prefeitura de Salvador, não é o deputado federal Antônio Brito, presidente do diretório da capital, e nem o pai dele, Edvaldo Brito, ainda secretário de estado, mas de malas prontas para voltar à Câmara.

Brito, o deputado, disse que está alinhado é com o governo. E Brito, o vereador, disse que tem compromisso '‘é com Salvador’'.

"“O Bahia adotou o pioneirismo na escolha do seu presidente que se transformou num ‘case’ (exemplo de sucesso). A própria presidente Dilma nos chamou para conhecer a experiência vitoriosa que espero seja irreversível”"

Fernando Schmidt, presidente do Bahia, em entrevista ontem na Tudo FM sobre o processo de eleição direta que o elegeu e elegerá hoje o seu sucessor.

Certeza e dúvida

Que Kátia Alves (DEM), hoje na presidência da Limpurb, vai tomar posse é um fato. Ela teve 3.602 votos e assumirá a vaga de Marco Prisco (PSDB), que se elegeu deputado estadual.

O que não se sabe é se Kátia Alves ficará na Câmara ou se vai pedir licença para voltar para reassumir a Limpurb.

A decisão aí será de ACM Neto.

Leo Prates (DEM), vereador e aliado mais próximo de Neto, prefere na Câmara.

Irmã Dulce, a quase santa baiana, está com estreia marcada num campo que nada tem de sagrado: vai virar videogame.

O game de aventura Irmã Dulce abrindo portas vai ser lançado terça (9h) nas Obras Sociais de Irmã Dulce (Largo de Roma).

O jogo poderá ser acessado gratuitamente e faz parte das ações do centenário da freira. Nele, o jogador assume a posição de irmão no resgate de moradores de rua.

Erro sacro

E por falar em coisas sagradas, o deputado Sargento Isidório (PSC) apresentou projeto de lei na Assembleia declarando a Bíblia ‘'bem imaterial da Bahia'’. A justificativa conta toda a história bíblica, as ‘teorias falsas da inspiração’, e no fim conclui:

Por estas razões é que solicitamos que seja declarado como patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro, apresento este Projeto de Lei, para a qual contamos com o apoio dos meus Pares nesta Casa.

Em 2010, o deputado Édino Fonseca (PSC) apresentou no Rio projeto similar. Isidório esqueceu de trocar o nome do estado.

Criacionismo —- Isidório apresentou outro projeto propondo a inclusão na grade curricular de conteúdos sobre o ‘criacionismo’. Diz que os conteúdos devem dizer que a vida tem origem em Deus, além das teorias do evolucionismo, para o estudante avaliar cognitivamente as disciplinas.

POUCAS & BOAS

Dispensado do Corinthians após o fim do Campeonato Brasileiro, o técnico Mano Menezes não tem do que se queixar da vida. Passa os dias com a família em Trancoso, Porto Seguro.

O Sindipetro, sindicato que congrega os petroleiros da Bahia, comemora hoje (10h), na nova sede (Rua Boulevard América, Jardim Baiano), seus 60 anos. O coordenador Deyvid Bacelar diz que a festa será ‘cultural e política’.

O escritório Gamil Föppel Advogados Associados foi eleito pelo anuário Análise Advocacia 500 o ‘escritório especializado mais admirado da Bahia’. A publicação anual, voltada ao segmento jurídico, traça perfis dos escritórios brasileiros, para auxiliar na contratação de empresas e advogados. Este ano, ouviu oitocentos diretores da área.

A deputada Graça Pimenta (PMDB) apresentou moção de congratulações pelos 62 anos de Itajuípe. Na Assembleia, houve quem dissesse que o município, nos dias atuais, tem muito mais a chorar do que festejar. A gestão da prefeita Gilka Badaró (PSB) é tão ruim que oscila entre o caótico e o trágico.

Colaborou: Biaggio Talento

POLÍTICA COM VATAPÁ

O incesto

Conta Sebastião Nery que Joel Silveira, joia moral que Sergipe produziu para adornar o jornalismo brasileiro, foi a Paris e resolveu visitar o amigo Gilberto Amado, também jornalista, romancista, membro da Academia Brasileira de Letras, outra joia sergipana.

Lá pelas tantas Joel perguntou:

-– Gilberto, querido. Há quanto tempo você não vai a Sergipe rever os amigos de Aracaju e de Estância, sua terra?

–- 43 anos. E não mais ponho os pés lá.

–- Por quê?

-– Joel, aquilo não é um estado, é um incesto. Todo mundo é primo de todo mundo, todo mundo é sobrinho de todo mundo. Você vai na rua, toma um porre, pega uma mulher e de manhã descobre que dormiu com a tia.

