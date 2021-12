Missão da OEA apela por propostas

Representantes da missão internacional da Organização dos Estados Americanos (OEA) que estiveram no Brasil para acompanhar as eleições do último domingo avaliaram o processo como bem-sucedido, mas demonstraram preocupação com a polarização, os episódios de agressividade contra candidatos e grupos políticos e a propagação de notícias falsas. Todo esse cenário foi registrado em informe produzido pelo grupo desde a fase pré-eleitoral, quando foram citados os exemplos do atentado contra o candidato Jair Bolsonaro (PSL) e as ameaças digitais e físicas feitas a jornalistas e ativistas envolvidas com a organização dos atos de mulheres contrárias ao candidato, e que ficaram conhecidos pela hashtag #elenão.

Já com vistas ao segundo turno presidencial, a Missão da OEA fez um chamado aos candidatos adversários para que “centrem suas campanhas em fazer propostas à sociedade, ao invés de desqualificar ou estigmatizar opositores”.

Urnas

Em visita a locais de votação em Brasília (foram 390 as seções eleitorais observadas), a comitiva acompanhou o funcionamento das urnas, a organização do processo eleitoral e o acesso dos eleitores, relatando que a instalação de urnas e a votação ocorreram tranquilamente e dentro do prazo. A chefe da missão da OEA, Laura Cinchilla, afirmou que tomou conhecimento de denúncias, mas defendeu que eventuais problemas, da forma como se mostraram, não tiraram a legitimidade dos resultados do pleito:

– Não encontramos nenhum dado verificável que possa fazer supor erros em uma escala que possa ter alterado o resultado eleitoral – avaliou ela, em entrevista à Agência Brasil.

Psol fecha com Haddad

O Psol (que teve Guilherme Boulos como candidato ao Palácio do Planalto) fechou apoio à campanha de Fernando Haddad (PT) ao segundo turno. Uma nota da Executiva Nacional da sigla, divulgada no final da tarde de ontem, registrou que “o segundo turno é a continuidade da luta contra o fascismo e o golpe. A tarefa central nesse momento é, portanto, derrotar Bolsonaro”. Nos estados, a orientação do partido é que os militantes firmem posição contrária às ideias do candidato do PSL.

De toda forma, o Psol garantiu que seguirá com independência e mantendo as diferenças políticas. Pelas redes sociais, o partido escreveu: “#EleNão: para derrotar Bolsonaro e defender direitos, no 2º turno o PSOL defende o voto em Haddad e Manuela”.

Contem com ele

Único parlamentar que representava o MDB pela Bahia na Câmara dos Deputados, Lúcio Vieira Lima não conseguiu se reeleger e divulgou vídeo nas redes sociais agradecendo os eleitores. “Não tive êxito na reeleição mas, não é por isso, que não continuarei a ter um sentimento enorme de gratidão pela Bahia e pelos baianos. Estarei sempre aqui, com a minha alegria, com a minha humildade, com a minha simplicidade. Sempre disse a todos que não sou deputado, eu estou deputado. Quero, depois de deixar a Câmara dos Deputados, continuar tendo o mesmo carinho e a mesma amizade por vocês e de vocês. Muito obrigada por tudo mais uma vez. Podem continuar contando no que eu puder ser útil, um beijo no coração de todos vocês”, falou.

Resposta dos nordestinos

A xenofobia contra nordestinos, aflorada com o fim da apuração dos votos para a Presidência da República – o resultado no Nordeste foi decisivo para levar o candidato Fernando Haddad (PT) ao segundo turno das eleições – gerou várias reações nas redes sociais ontem, em resposta às agressões verbais que sugeriam a separação ou até o extermínio do povo da região.

Aproveitando que em 8 de outubro se comemora o Dia do Nordestino, lançou-se a campanha “O Nordeste é maior do que qualquer preconceito”, que prontamente teve forte adesão dos baianos em curtidas e compartilhamentos.

Tranquilidade

Após o término da totalização dos votos na Bahia, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), desembargador José Edivaldo Rocha Rotondano, garantiu ontem que o segundo turno presidencial, no próximo dia 28 de outubro, ocorrerá de forma mais tranquila:

– A redução no número de votos, de 6 para 1, a familiaridade do eleitor com seu local de votação e com a biometria, agilizarão o processo – prevê.

adblock ativo