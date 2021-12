Ministro lança produto novo em prédio velho

O ministro do Trabalho, Manoel Dias, estará hoje em Salvador (8h30) lançando a carteira de trabalho eletrônica (que pretende substituir a de papel), uma novidade que chega embaraçada com velhos problemas.

Funcionários da Superintendência do Trabalho na Bahia, na Avenida Sete, onde o evento vai ocorrer, articulam um protesto justamente contra as más condições do prédio. Para se ter ideia, a solenidade será no mezanino, o último dos quatro andares, por ser o único em que o ar-condicionado está funcionando.

Ironia: são os funcionários da Superintendência do Ministério do Trabalho que fiscalizam, multam e fecham empresas que operam em péssimas condições de trabalho.

É a velha história, casa de ferreiro...

Pequeno alívio

Em meio ao bombardeio gerado pela Operação Lava Jato, José Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras quando a refinaria de Pasadena foi comprada, teve um pequeno alento ontem. O parecer do deputado Marco Maia (PT), relator da CPI da Petrobras, contesta a informação do TCU que aponta um prejuízo de US$ 792 milhões na compra da refinaria. Pelas contas dele, o valor presente líquido do complexo é de cerca de US$ 3 bilhões.

A questão é saber se a Justiça vai aceitar. A oposição já não aceitou. Bradou.

A conta do PT

Everaldo Anunciação, presidente do PT da Bahia e único autorizado a negociar cargos com Rui Costa, diz que o assunto está andando e deve ser fechado entre hoje e amanhã.

O problema, e isso ele não diz, é que o PT deve ter entre cinco e seis secretarias e a lista de indicados pelas correntes internas já passa de dez. Ou seja, chovem candidatos.

Cotas distintas - —Jaques Wagner tinha 11 secretários dos 27 na sua cota pessoal. Rui tem 24 secretarias, e para acomodar todos os aliados avalia-se que terá um número ‘cotista’ menor que o antecessor.

Só para lembrar, na época de ACM essa de partido indicar secretário não existia.

Ele era o dono das secretarias, das estatais e tudo mais. O resto era satélite.

"“Bem-aventurado Joaquim Barbosa. Bem-aventurado Sérgio Moro. Bem-aventurados todos aqueles que gritam e lutam contra a corrupção e contra a impunidade. Bem-aventurados os que empunham a bandeira da ética na política”"

Pedro Simon, senador do PMDB gaúcho, ao se despedir ontem do Senado após 60 anos de vida pública.

Zeca Diabo

O ex-deputado Raimundo Sobreira diz ter certeza de que algo de grave aconteceu para Jorge Hage ter se demitido da chefia da Controladoria Geral da União (CGU):

– Conheço bem a figura. É um homem tão sério quanto competente. Deve ter recebido algum tipo de pressão e jamais aceitaria.

Hage foi deputado estadual (1983-1987) e não dava trégua a ACM. Segundo Sobreira, era tão tenaz que Galdino Leite, outro opositor, botou o apelido nele de Zeca Diabo.

Confraternização natalina

ACM Neto e dom Murilo Krieger vão dar coletiva hoje (9h) na residência Arquiepiscopal (Cardeal da Silva) sobre a programação natalina, em especial a encenação que acontecerá no Dique do Tororó.

É a prefeitura e a Arquidiocese de Salvador entrando no clima natalino após o vexame na Festa da Conceição, quando o palanque da missa quase cria um problema sério entre as duas partes.

Palanquinho da discórdia - —Só para recapitular, a prefeitura de Salvador ficou encarregada de fazer o palanque da missa campal da Conceição da Praia, segunda última. Na hora, constatou-se que o palanque era um palanquinho, em que mal cabiam párocos.

Dom Murilo resolveu fazer a missa no interior da igreja, mas o calor causou tanto desconforto aos fiéis que o levou a dizer que no próximo ano não ia precisar ‘de ninguém para fazer palanque’.

Neto pediu desculpas e prometeu não pagar a empresa contratada para a tarefa.

Ofensa retirada

Deputado federal eleito, Elmar Nascimento (DEM) chamou Jaques Wagner de ‘criminoso’ ontem na sessão da Assembleia, por não ter cumprido a parte da oposição das emendas impositivas. Mais calmo, pediu a retirada das notas taquigráficas.

Mas nos textos que tinham saído, ficou.

Na linha de tiro

O Aeroporto João Durval Carneiro, em Feira de Santana, entrou na Lava Jato. A PF está investigando também a concessão e obras em pelo menos cinco aeroportos, e ele é um.

Foi construído pela UTC Participações.

Conforme a PF, sete executivos (entre eles João de Teive Argolo e Ricardo Pessoa) estiveram no escritório de Youssef entre 2011 e 2012, mesmo período em que saíram vencedores os consórcios responsáveis pelos aeroportos de Viracopos, em São Paulo, e o de Feira de Santana.

A transação foi assinada em junho de 2013 pela Agerba, com o contrato de concessão remunerada de R$ 50 milhões.

POUCAS & BOAS

Acontece sábado na Fundação Lar Harmonia (Rua Paulo Jackson, Piatã) o IX Encontro das Religiões. Representantes do catolicismo, islamismo, candomblé, espiritismo, judaísmo e protestantismo vão expor suas ideias sobre o tema: Minha religião e os avanços científicos. O professor Jorge Portugal fará a apresentação. Entrada franca.

A Vivo, operadora de telefonia celular, vai receber um comunicado oficial da Câmara de Guanambi. É uma moção de repúdio, aprovada pelos vereadores. Eles dizem que a telecomunicação lá é um caos: internet ruim, a telefonia em geral idem. Queixas para a Anatel até agora foram inócuas.

O deputado Arthur Maia assumiu ontem a liderança do SD na Câmara. Na Bahia o partido apoiou Paulo Souto contra o gosto do presidente, o deputado Marcos Medrado, que não se reelegeu e dificilmente ficará na legenda. Arthur Maia deve herdar o comando.

O Programa de Pós-Graduação em Educação e Contemporaneidade (PPGEduC) da Uneb tem novo comando a partir de hoje. Os professores Augusto Cesar Rios Leiro e Natanael Reis Bomfim assumem a coordenação e vice (15h30) no auditório Jurandir Oliveira (campus do Cabula). O PPGEduC é o único programa da Uneb que tem doutorado.

Colaboraram: Biaggio Talento e Luiz Tito, de Feira de Santana

adblock ativo