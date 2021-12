Minerais da Bahia ganham visibilidade

O presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), subordinada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado, Antonio Carlos Tramm, anunciou a abertura de novas licitações para exploração de jazidas.

Depois de abrir concorrência para extração de cobalto e fosfato na região central do estado, nos municípios de Irecê e Lapão, a CBPM quer agora atrair empresas para novos projetos, utilizando-se de vídeos postados na rede social Youtube.

O município de Ibipitanga protagoniza uma das publicações, com a oferta de jazida de ferro, como forma de intensificar a busca de parcerias para aproveitamento dos minérios baianos.

- O mundo precisa saber que a Bahia tem muito minério e de boa qualidade, daí ampliarmos a divulgação das oportunidades em nosso Estado - destacou o presidente Tramm, ex-presidente da Junta Comercial da Bahia.

Divulgação - A vivência de mercado ajuda Tramm a perceber com mais facilidade a importância da divulgação, utilizando-se da internet para dar visibilidade também a terceira licitação, desta vez de areia chamada “monazítica”, no município de Belmonte, no Sul do Estado.

Além de propriedades medicinais, este tipo de areia, comum na região, é valiosa para os negócios, por reunir uma série de minerais pesados utilizados para finalidades as mais diversas.

A assessoria de comunicação da CBPM planejou a exibição de todos os materiais de divulgação das oportunidades de exploração dos minérios baianos na maior exposição do setor no país, a Exposibram, esta semana, entre os dias 9 e 12 de setembro.

Centro de Convenções

A empresa francesa G.L. Events assinará terça-feira (10) o contrato de concessão do Centro de Convenções de Salvador (CCS) com a Prefeitura. A assinatura ocorrerá pela manhã, na sede do equipamento, na Boca do Rio, e contará com a presença do prefeito ACM Neto, do secretário Claudio Tinoco (Cultura e Turismo) e de membros do trade turístico. Com a assinatura, a empresa se tornará a gestora do CCS pelos próximos 25 anos. A GL Eventos vai investir R$ 10 milhões em outorga fixa, pagas em duas parcelas. Após seis anos, a empresa realizará o pagamento de 5% de outorga variável sobre a receita bruta. A obra está 65% concluída e o equipamento será entregue em dezembro deste ano. Entre os representantes do trade que irão visitar o espaço estão ABIH, FeBHA e ABAV.

Crise na saúde em Itabuna

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município de Itabuna, no sul da Bahia, vai receber R$ 1,2 milhão do Ministério da Saúde para custeio de ações e serviços de atenção à saúde da população, e manutenção. A confirmação do repasse foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) de sexta-feira. Espera-se que o recurso contribua para amenizar a situação caótica encontrada nos serviços de saúde do município e mostrada em reportagem de A TARDE, dentro da série Olhar Cidadão. Além da UPA, a crise afeta também as Unidades Básicas de Saúde (UBS), onde faltam pessoal, insumos e medicamentos – problemas que o prefeito Fernando Gomes não consegue resolver.

POUCAS & BOAS

Em Feira de Santana segue até dia 15 de setembro o novenário para a Festa do Senhor do Bonfim na paróquia do Alto do Cruzeiro. Este ano, além da Exaltação da Cruz prevista para o dia 14, a programação religiosa vai homenagear a Irmã Dulce, que será canonizada em outubro.

A 10ª edição do AniHime, evento que evidencia a cultura alternativa, vai agitar hoje o Sesc no bairro Tomba, em Feira de Santana, com apresentações de dança, concursos, oficinas, jogos eletrônicos e de tabuleiros, dentre outras atividades.

Ainda em Feira de Santana acontece amanhã um ciclo de palestras para reunir e homenagear os biólogos pela passagem do seu dia, comemorado em 3 de setembro. A programação começa às 7h30 na Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs). Em pauta assuntos como mercado de trabalho, empreendedorismo, meio ambiente e direitos acadêmicos.

