Mineração baiana é destaque no exterior

Uma das revistas especializadas mais importantes em mineração do mundo, a In The Mine 81, ranqueou a Bahia como o segundo maior estado brasileiro gerador de empregos no setor.

A informação esteve entre os destaques na reportagem ‘Inventário da Mineração de 2018’, tendo como fontes de dados os relatórios divulgados pela Agência Nacional de Mineração (ANM), vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME).

De acordo com a publicação, a Bahia ficou abaixo apenas do Pará, mas à frente de Minas Gerais, Ceará e Amazonas, no TOP 5 dos estados brasileiros com maior relevância no segmento, conforme estatísticas mais recentes e confiáveis do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho.

Foram 942 novos postos de trabalho, um aumento de 7% na Bahia, enquanto outros estados registraram perdas, como Espírito Santo, São Paulo, Goiás, Amapá e Rio Grande do Sul.

Reportagem – A reportagem publicada na revista In The Mine revela crescimento no setor de exploração mineral do país, tomando como referência a estagnação registrada em anos anteriores.

O Valor da Produção Mineral (VPM), somatório dos valores da produção beneficiada comercializada no ano, foi de R$ 119 bilhões, um crescimento nominal de 12,3% em relação ao apurado durante o ano 2017.

As substâncias que mais contribuíram para o aumento registrado no período, em termos de produção, foram ferro, níquel, nióbio e ouro, ao passo que os maiores aumentos de preço de mercado ocorreram com zinco, manganês, potássio, carvão, ouro e zinco.

“Subi e pedi a prisão do Queiroz [ex-assessor de Flávio Bolsonaro na Alerj]. Meu telefone tocou, era Jair Bolsonaro reclamando que eu teria no plenário pedido a prisão do Queiroz”

Alexandre Frota, deputado federal, durante depoimento à CPMI das Fake News, revelando pressão do presidente Bolsonaro em resposta a um discurso seu contra Fabricio Queiroz feito em fevereiro deste ano

‘Fazer o bem é bom demais’

A Fecomércio anunciou para amanhã às 8h30 o início da campanha Natal Solidário, desenvolvida anualmente pela instituição para levar alegria a quem sofre com a exclusão social. A abertura será realizada com uma celebração católica presidida pelo bispo dom Marco Eugênio, no 3º andar da Casa do Comércio, sede da Federação. Com o lema ‘Fazer o bem é bom demais’, o sistema Fecomércio conclama empresários, parceiros e colaboradores de seus 35 sindicatos filiados à instituição a colocar-se no lugar das pessoas carentes para sentir a compaixão como fundamento moral mais firme. Uma grande rede de doações em prol dos mais necessitados será articulada pela Fecomércio, com a instalação de postos de coleta em pontos estratégicos da capital e cidades do interior.

PV em conflito

O clima no Partido Verde (PV) não anda nada bem. O mal-estar começou após o presidente estadual, Ivanilson Gomes, sinalizar aos vereadores em Salvador – Henrique Carballal, Paulo Magalhães Júnior, Sabá – que não pretende contar com nenhum deles para o pleito de 2020. A justificativa apresentada, segundo o vereador Henrique Carballal, é a de descumprimentos das diretrizes partidárias, coisa que garante nunca ter incorrido.

– Eu apoiei todos os candidatos do PV nas últimas eleições, seguindo recomendações do presidente da sigla, Ivanilson Gomes. (...) Eu desafio qualquer dirigente a mostrar uma recomendação que eu não tenha seguido, defendeu o vereador.

POUCAS & BOAS

O documentário Gerações Geraizeiras será exibido hoje no Campus Reitor Edgard Santos da Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob), em Barreiras, em atividade que integra o projeto Cine Humanidades. Dirigida por Marcos Beltrão dos Santos, a película mostra a resistência de famílias da zona rural de Formosa do Rio Preto organizadas contra a destruição ambiental e grilagem de territórios tradicionais. Em seguida haverá uma mesa-redonda sobre ancestralidade e conflitos na região do Cerrado baiano.

Em Itabuna começa amanhã a 2ª Feira Popular do Livro na Praça Camacan, com mais de 3 mil obras que serão comercializadas com descontos entre 50% e 80%. Com títulos da literatura brasileira e estrangeira o evento estará aberto das 10h às 21h até o dia 20 de novembro.

