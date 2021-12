Mercado imobiliário está reaquecendo em Salvador

O horizonte é de esperança para o mercado imobiliário de Salvador. Há perspectiva de que novos empreendimentos enfim saiam do papel e se tornem protagonistas de uma capital soteropolitana pronta para atender a demandas. Segundo corretores de imóveis que atuam no mercado local e no da região metropolitana, já existe uma movimentação, ainda que tímida, das construtoras e incorporadoras à procura da principal matéria-prima do setor.

As mudanças são evidentes, e tudo leva a crer que os dias difíceis vividos pelo setor nos últimos cinco anos ficarão, mesmo, no passado. O panorama é de empresários do setor ansiosos pelo “sinal verde” do mercado para essa retomada. Enquanto alguns têm projetos engavetados há algum tempo, outros terão que cair em campo à procura do terreno ideal. Com certo alinhamento da economia, isso já percebido por alguns setores, o mercado imobiliário pode dar como imediata a retomada da demanda por novos empreendimentos.

Faro – A iminente retomada do mercado em Salvador, no entanto, exigirá criatividade e astúcia. A cidade não oferece mais opções de velhos loteamentos, por isso identificar um terreno perfeito será o grande desafio para os empresários. Alguns já perceberam os bons vetores de crescimento da capital em direção às cidades vizinhas e apostam em empreendimentos mais característicos para estas regiões. E é certo que, nesta dinâmica, mais um protagonista entrará em ação, reafirmando ainda mais o reaquecimento do mercado: o corretor de imóveis, que precisará aguçar o faro para localizar e identificar o terreno certo para cada produto pretendido pela construtora. É, ainda, o corretor quem recebe orientações e recomendações do construtor e assume a busca pela área ideal.

Na luta

O candidato à reeleição ao governo do estado, Rui Costa (PT), continua a correria hoje, com a inauguração do comitê eleitoral da coligação “Mais Trabalho por Toda a Bahia”. Será aberto às 12 horas e fica na avenida Antônio Carlos Magalhães (ACM), nº 4.655. Devem participar do evento os também candidatos João Leão (PP), que concorre ao cargo de vice-governador de Rui, o senador Jaques Wagner (PT) e Ângelo Coronel (PSD), além de deputados federais e estaduais coligados. Mas nas ruas só a partir de amanhã, quando Rui sai em caravana pela Bahia. Será árdua a campanha, que começa pelas cidades dos territórios Piemonte da Diamantina e Piemonte do Itapicuru. Todos os 27 territórios de identidade do estado serão visitados, ele garante.

Salto alto

A prefeita de Lauro de Freitas, Moema Gramacho, caminhou de salto alto e fino desde o Estádio Nacional Mané Garrincha até a frente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), uma distância que gira em torno de seis quilômetros, para acompanhar o registro da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Questionada se acredita na homologação, usou o discurso adotado pelo partido:

– Se ainda tiver justiça, sim. Mas se for perseguição, não.

Pescadores

O governo da Bahia iniciou o cadastro dos pescadores de Salvador, numa iniciativa que supõe facilitar o acesso destes trabalhadores a diversos programas econômicos e sociais. São esperados 250 profissionais – até sexta-feira, 17 – para ser cadastrados no CadCidadão, sistema do Estado que registra a situação social deles e encaminha-os para programas sociais dos governos federal e estadual. É uma ação que beneficia esta classe que tanto contribui para a economia baiana.

POUCAS & BOAS

* O 14º Dia Nacional do Campo Limpo acontece de 17 a 19 de agosto nos municípios de Barreiras e Luís Eduardo Magalhães, situados no oeste baiano. Desde que foi instituído o Sistema Campo Limpo, mais de 450 mil toneladas foram retiradas do campo, garante o diretor-presidente do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, João Rando.

