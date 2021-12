Mercado de boi gordo busca ampliar lucro

Vem sendo motivo de debates, entre os produtores, a situação do mercado futuro do chamado boi gordo e as consequências das oportunidades de negócio, sem tanto receio do quadro de pandemia a atemorizar os setores do modelo econômico tradicional.

Nas videoconferências, há quem se posicione com tranquilidade, como é o caso do presidente da Comissão Nacional de Bovinocultura de Corte da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária (CNA), Antônio de Salvo.

Para o empresário, o mercado futuro pode ser uma boa opção de comercialização aos pecuaristas que já lidam com a gestão de riscos e preços na propriedade rural e, portanto, estariam acostumados às gangorras da economia.

– A CNA, as federações estaduais e os sindicatos de produtores rurais oferecem a possibilidade de acesso a ferramentas para desenvolver o nosso setor. Essa é uma oportunidade para aproveitar e alavancar as commodities de carne bovina e mostrar o potencial do Brasil nesse segmento – disse Antônio Salvo.

Vantagens – O consultor pecuário Gustavo Figueiredo também evita o estresse no setor ao verificar uma série de vantagens em operações graças ao funcionamento na Bolsa de Valores do Brasil.

– O pecuarista tem a possibilidade de obter o preço de seu produto de forma antecipada utilizando o mercado futuro. Nessa modalidade, ele tem poder de negociação e isso pode garantir a margem no cálculo do custo de produção – destacou.

Na Bolsa, cada contrato de boi gordo futuro representa a negociação de 330 arrobas líquidas, o que pode indicar esta boa perspectiva de margem de lucro, razão de ser de toda a engrenagem.

A democracia brasileira e também o Supremo Tribunal Federal emergem fortalecidos. (...) Com independência e altivez, a Suprema Corte atuou como elemento estabilizador da ordem política, econômica e social

Projeto online da Ufba

Descartada a possibilidade de cumprimento do calendário letivo originalmente proposto para a Ufba, os colegiados e departamentos trabalham agora com a perspectiva do uso exclusivo de ferramenta digital. O primeiro passo é a identificação de um perfil o mais próximo possível da realidade dos discentes, incluindo a assimetria característica dos vários graus de acesso ao ambiente digital. Para tanto, os servidores estão enviando e-mails aos discentes, Questionário de Ações Remotas para Estudantes, no endereço, com prazo final dia 6 de julho. O resultado da pesquisa vai subsidiar a elaboração de uma proposta para as atividades da Ufba durante a pandemia, contemplando as necessidades de quem tem menos recursos.

Saúde mental em debate

O Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) promove na próxima segunda-feira, às 20h, debate com o tema Ansiedade em tempos de pandemia. Sob o comando da médica Maria Lídia de Cerqueira Dantas, o encontro é parte do projeto de sessões científicas de anestesiologia do HGRS, realizadas, sempre, por meio do aplicativo de reuniões Zoom. Interessados podem acessar o link bit.ly/SessaoAnestesioHGRS para participar.

adblock ativo