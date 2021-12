Mensagens falsas preocupam Tribunal Regional Eleitoral da Bahia

O Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) distribuiu alerta em suas redes sociais chamado a atenção do eleitor para falsas mensagens que circulam na internet solicitando que seja anotado no caderno de votação o número do candidato à Presidência. "Essa atitude é proibida e pode configurar prática de crimes eleitorais como boca de urna, desobediência e desordem", aponta o tribunal, acrescentando que conta com a colaboração de todos para que sejam garantidos a segurança e o sigilo do voto.

A questão das fake news, aliás, tem sido motivo de preocupação do TRE baiano, que esta semana promoveu, por meio de sua Ouvidoria, evento sobre o tema, como parte do projeto "Eleições limpas passam pelas nossas mãos", que objetiva informar e estimular os eleitores a ajuarem no combate às notícias falsas veiculadas em redes sociais.

Pesquisa recente da Avast, empresa global de produtos de segurança digital, revelou que cerca de 96% dos brasileiros disseram ter identificado notícias falsas em suas redes sociais.

Blindagem – Enquanto isso, os candidatos tentam se blindar das fake news, como fez ontem o candidato à Presidência da República João Amoêdo, do Novo, que vem sendo colocado como um possível futuro aliado do concorrente, Jair Bolsonaro, do PSL:

– Pessoal, acabei de saber de uma notícia aqui, totalmente inverídica, falsa de que eu estaria em negociação com o Bolsonaro para assumir um Ministério em um eventual governo dele. Isso não tem nenhum fundo de verdade – falou Amoêdo, que frisou que a recíproca também seria verdadeira:

– Eu não pretendo convidar, caso seja eleito, o Bolsonaro pra assumir qualquer Ministério – garantiu.

Expansão acelerada

Mais uma unidade da Rede SAC será inaugurada este mês na Bahia. No próximo dia 24, Itamaraju, no extremo sul, ganha um Ponto SAC que vai ofertar serviços para moradores do município e região. Com a nova novidade o SAC passa a contemplar 54 municípios, três vezes mais que em 2006.

A expansão da Rede caminha em ritmo acelerado desde 2007, com a interiorização e modernização dos postos. Somente este ano foram entregues os de Jequié, Serrinha, Camaçari, Camamu, Simões Filho e Jaguaquara. Ainda este ano, a expectativa é que sejam inauguradas outras unidades para emissão de documentos essenciais à cidadania. Há obras em andamento nos municípios de Canavieiras, Amargosa, Riachão do Jacuípe, Pilão Arcado, Remanso e Ibicaraí.

