Menos teste e mais ação na Educação

A prefeitura gastou R$ 387 mil, sem licitação, para contratar o Instituto de Qualidade de Ensino que vai avaliar os 22,6 mil estudantes do quinto e nono ano da rede municipal de ensino. No ano passado, a mesma empresa foi contratada, por R$ 750 mil, para avaliar todos os quase 100 mil alunos da quinta a nona série.

Guilherme Bellintani, secretário da Educação, argumenta que a ideia é criar um diagnóstico para auxiliar o plano de ação.

— A gente está reduzindo o investimento em avaliação e ampliando em projeto pedagógico.

Bellintani não diz, mas o fato é que antes a secretaria investia muito em avaliações que não pautavam a melhora do ensino. Prova disso é que o Ideb, índice que mede a qualidade de ensino no país, coloca Salvador na última colocação entre as capitais.

As intervenções são necessárias e o desempenho só vai melhor no médio, longo prazo. É esperar com a calma que o tempo não permite. Fazer o quê?

Projeto próprio Bellintani promete entregar em fevereiro do ano que vem os materiais escolares produzidos pela rede pedagógica da prefeitura.

Ou seja, acabam os livros das editoras e se produz um material adequado para a realidade baiana.

Coisa boa é negociar

Tente você, cidadão comum, cancelar uma multa aplicada pela Receita Federal ou pela Transalvador. Provavelmente não conseguirá e, se for bem sucedido, terá atravessado a fronteira da minoria da minoria. Mas se você fosse um presidente da Câmara dos Deputados, e negociasse com uma presidente desgastada, ai a correlação de força mudaria vertiginosamente. Dilma Rousseff, enfraquecida ao extremo e fritada por Lula, sancionou ontem a medida provisória que anistia as dívidas de entidades religiosas e permite a realização de Parcerias Público e Privadas na Câmara e no Senado. Atendeu às exigências de Eduardo Cunha (PMDB). E assim, os deputados e senadores vão poder gastar um pouco mais no luxuoso shopping que será construído no Congresso. Coisa boa é ser deputado em tempos de crise no Executivo.

"Acho que todo mundo tem o direito de criticar, ainda mais o presidente Lula que é muito criticado por vocês da imprensa."

Dilma Rousseff presidente preferiu não se aprofundar ao comentar as declarações dadas pelo ex-presidente Lula anteontem. Lula disse que os petistas estão ficando velhos, sem utopias e que só pensam em cargos. A notícia caiu como uma bomba, mas a presidente se diz tranquila

Agora vai

Até parece piada. A Landulpho Alves, maior refinaria de petróleo do Nordeste, sempre teve um acesso, a BA-523, esburacado (hoje mais que nunca). Agora a solução vai sair, segundo Nem do Caípe, secretário de Esportes em São Francisco do Conde, mas também parecendo piada.

Governo, DNIT, Petrobras e prefeituras de Madre de Deus e São Francisco se uniram para fazê-la. É muito gente mobilizada para resolver problema antigo. Mas o otimismo é guardado a sete chaves. Ninguém que se expor, mas o fato é que, se desta vez não for, não vai mais.

Justificativa fraca

Ademar Delgado, prefeito de Camaçari, pisou na bola ao declarar ao Bocão News que em sua cidade as chuvas não causaram mortes como em Salvador. Tentando justificar uma rejeição que, se não foi apontada em pesquisas, pode ser vista a olhos nus nas ruas do município, Delgado poderia se apegar a outros dados.

Por exemplo: Camaçari acaba de ficar em primeiro lugar na Bahia no índice da Federação das Indústrias do Rio Janeiro que mede a gestão fiscal de municípios brasileiros. Isso é um bom exemplo em tempos de dificuldades plenas na economia nacional.

Inábil — Quando foi lançado candidato, por Luiz Caetano, Delgado era apontado como gestor e, de fato, vem demonstrando habilidade neste quesito, além de uma clara dificuldade na política.

Ninguém pode dizer que se surpreendeu.

Ajudinha camarada

Em meio a crise do Comércio, Feira de Santana realiza o Liquida Feira em julho. Os lojistas de lá conseguiram um incentivo mínimo do governo estadual. Não há desconto de impostos, mas o ICMS dos produtos vendidos no período podem ser pagos em três vezes a partir de agosto.

Um alento discreto e nada mais.

Enfim, Dilma prorroga

Os fogos de artifício foram disparados ontem por diversos quadros políticos, das diferentes matrizes partidárias, da Bahia após a presidente Dilma Rousseff prorrogar o contrato da Chesf com as indústrias do Nordeste até 2037. A comemoração pública foi do deputado federal José Carlos Aleluia (DEM) até o senador Walter Pinheiro (PT). Com este apoio todo da bancada baiana, o estranho foi demorar tanto tempo para aprovar.

POUCAS & BOAS

A Conder ainda não divulgou o resultado da licitação realizada na última quinta para contratar uma empresa que construirá equipamentos em Jardim Cajazeiras, em Salvador. O valor estimado para "construir equipamentos" ultrapassa os R$ 20 milhões.

17% do orçamento inteiro de Salvador é usado para pagar a folha da secretaria da Educação. Os salários pode não ser bons, mas o impacto na receita é enorme. A prefeitura tenta convencer os professores disso para ter um ambiente mais tranquilo. A tarefa é difícil.

A Prefeitura de Vitória da Conquista ainda não conseguiu mediar um acordo entre os motoristas e cobradores e as empresas responsáveis pelo transporte público. A greve já dura cinco dias e a situação só não é pior por causa do feriado. Os trabalhadores cobram 10% de reajuste e os empresários topam dar o aumento se a prefeitura permitir o reajuste da passagem para R$ 2,80. Por enquanto, não há data para resolver o problema.

A comissão de Esportes da Câmara dos Deputados aprovou a proposta que aumenta a pena de reclusão e de banimento de torcedores dos estádios em caso de violência. Antes, a pena máxima de prisão era de até dois anos. Se aprovada no plenário, vai de dois a seis anos. Já o banimento atualmente é de até três anos e, se aprovada, a nova regra pode deixar torcedor longe dos estádios por até dez anos.

Na próxima quinta o governo estadual será novamente transferido para Cachoeira.

