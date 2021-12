Menos burocracia, mais celeridade

O Diário Oficial da União confirmou esta semana a sanção do projeto de lei que institui uma série de medidas que visam a desburocratização e simplificação de procedimentos administrativos dos Poderes Públicos em todas as esferas (municípios, estados e União). A Lei 13.726, que teve origem na Câmara dos Deputados e foi aprovada no Senado Federal no início de setembro, prevê mudanças como o fim da obrigação de reconhecimento de firma, a dispensa de autenticação de cópias e a não-exigência de determinados documentos pessoais para o cidadão que lidar com órgãos do governo, entre eles certidão de nascimento, título de eleitor e autorização com firma reconhecida para viagem de menor.

A nova lei ainda tenta racionalizar e simplificar atos e procedimentos administrativos dentro dos próprios órgãos públicos, que poderão criar grupos de trabalho com o objetivo de identificar exigências descabidas ou exageradas ou procedimentos desnecessários, além de sugerir medidas legais ou regulamentares para eliminar o excesso de burocracia.

Selo

Uma das principais novidades é a instituição do Selo de Desburocratização e Simplificação, destinado a reconhecer e a estimular projetos, programas e práticas que simplifiquem o funcionamento da administração pública e melhorem o atendimento aos usuários dos serviços.

– A lei estimula os entes públicos a serem mais céleres e tende a diminuir burocracias desnecessárias, fazendo com que cidadãos e empresas tenham acesso a uma melhor prestação dos serviços públicos – comemora o presidente em exercício da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA), Kelsor Fernandes.

“Somos um país tão pequeno, apenas mencionados quando há furacões, terremotos e coisas assim. Agora estamos muito felizes pelo reconhecimento por uma outra coisa”

Oeste representado

Entidades ligadas à produção agropecuária no oeste baiano ainda repercutem a reeleição de representantes da Aiba, Abapa e Sindicato Rural de Luís Eduardo Magalhães para o Conselho Estadual do Meio Ambiente (Cepram), órgão superior do Sistema Estadual de Meio Ambiente (Sisnama). Para reforçar o grupo, este ano a Associação dos Produtores de Soja e Milho da Bahia (Aprosoja) também conseguiu eleger seu representante do conselho. A composição da diretoria do Cepram no segmento empresarial rural é formada ainda pela Federação de Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb), Sindicato Rural de Ibicoara, Sindicato Rural de Camacan, Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (Abaf) e Associação dos Produtores de Café da Bahia (Assocafé).

Universidades e violência

O reitor da Universidade Federal da Bahia (Ufba), João Carlos Sales, endossou ontem nota pública distribuída no feriado pela Andifes – Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, contra a violência e em defesa da democracia. O documento destaca que a sociedade brasileira encontra-se dividida no processo eleitoral decisivo para seu destino, condenando episódios que trazem “componentes de violência ao que deveria ser momento de reflexão e debate”. A entidade alerta que nas eleições atuais constata-se um perigoso agravamento de conflitos, que compromete a própria natureza da decisão democrática, “empobrecendo a argumentação e diminuindo o valor mesmo do convívio democrático e das garantias próprias de um estado democrático de direito”. E aponta que episódios de violência (física ou simbólica) têm sido constatados até no ambiente das universidades, lugar natural do embate de ideias, da diversidade, da argumentação, e não de agressão e intolerância.

