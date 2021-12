Menos boçal, mas ainda sem solução

O senador Otto Alencar (PSD-BA) chamou o ex-ministro da Fazenda e atual pré-candidato à presidência da República Henrique Meirelles de “boçal”.

A afirmação foi feita durante reunião da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, realizada na última terça-feira, 29, com a presença do atual chefe da pasta, Eduardo Guardia.

– Eu queria primeiro dizer que vossa excelência, que substitui Henrique Meirelles, é uma figura mais sóbria, mais tranquila, tem menos boçalidade do que o ministro Henrique Meirelles, que era um boçal, que não resolveu absolutamente nada no Brasil.

Depois de criticar a atuação de Meirelles, Otto continuou:

– Vossa excelência é uma figura bem mais simpática, embora também não venha trazer a solução, porque o governo não ajuda quem está à frente dos ministérios.

Os Correios e a greve

Em nota, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos estimou que após o término da greve dos caminhoneiros em todo o País, serão necessários aproximadamente 15 dias para regularizar as operações e normalizar as entregas.

O texto explica que para reforçar os processos operacionais, a empresa possui um plano de ações que abrange desde jornada extraordinária para os empregados próprios, até contratações de mão de obra temporária e de linhas extras para agilizar o escoamento da carga represada.

Se já estava difícil para os Correios – que enfrentam grave crise financeira e estrutural – cumprir prazos e garantir entregas, imagine com o agravante da greve.

Democracias vivem crises, mas dificuldades se resolvem com a aliança dos cidadãos e trabalho de todas as instituições, de todos os poderes. A democracia não está em questão [...], é o único caminho legítimo

Ecos da pesquisa

Em Feira de Santana, o vereador Cadmiel Pereira (PSC) comentou a pesquisa realizada pelo Instituto Paraná, divulgada esta semana, segundo a qual o petista Rui Costa sairia vitorioso e seria reeleito com 58,8% dos votos, caso o pleito fosse realizado hoje, enquanto o democrata José Ronaldo teria a preferência de 9,5% do eleitorado.

– Se quem tem cargos distribuídos em órgão e instituições públicas não sair na frente nas pesquisas, algo está errado. No momento, o pré-candidato José Ronaldo ainda não é conhecido nas cidades baianas. Foi assim também com Rui, apresentado por Wagner quando ninguém o conhecia. Quando todos virem que Ronaldo, sem máculas, disputará com quem já tem a imagem arranhada, vai crescer nas pesquisas.

Não sou quem vocês querem

A Câmara dos Deputados acordou mais uma vez com a presença da Polícia Federal no cumprimento de mandados de busca e apreensão em gabinetes de parlamentares. A situação já começa a ser corriqueira e a imprensa tem seu modo de tratar, os câmeras montam todo o aparato e ficam a postos filmando a entrada e saída dos elevadores, para registrar qualquer movimentação que seja dos deputados em questão ou ainda da própria Polícia Federal.

Na manhã de quarta, a imprensa de todo o País estava de prontidão no segundo andar do anexo quatro da Câmara, onde fica o gabinete do deputado federal Paulinho da Força (Solidariedade), um dos alvos dos mandados. Porém, no mesmo andar, ficam diversos gabinetes, um deles, do baiano José Carlos Araújo (PR). Ele foi surpreendido pela movimentação assim que deixou o elevador rumo ao seu gabinete. Em tom de brincadeira, ao perceber que as câmeras estavam todas apontadas pra ele, deu a entender que não era o que os cinegrafistas procuravam e seguiu em frente.

POUCAS & BOAS

Estão abertas até 3 de junho inscrições para o curso de Gerenciamento Costeiro, da Secretaria do Meio Ambiente (Sema) e Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), através da plataforma EaD do Programa de Formação em Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Formar). Inscrições podem ser realizadas no https://ead.meioambiente.ba.gov.br.

Geoparques e o mercado de trabalho para geólogos são temas de palestras que o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea) promove no dia 30, às 18h30.

Juliana Dias e Roy Rogeres

