Medida provisória ameaça Mata Atlântica

Caso o Senado referende a MP 867, aprovada pela Câmara dos Deputados, o desmatamento de cinco milhões de hectares no País estará liberado, mas o estrago pode ser maior porque vai também atrasar o reflorestamento de outros quatro milhões de hectares.

Em uma comparação aligeirada, é como se perdêssemos um território do tamanho do estado de Sergipe em área verde, se somarmos as regiões a serem atingidas com a MP, aprovada por um expressivo placar de 243 votos a 19.

Outra grave ameaça à natureza é a adesão de produtores rurais ao Código Florestal, pois sabe-se que os interesses econômicos extrativistas visam ao lucro imediato e elevado, nem sempre em perspectiva compatível com os conceitos de sustentabilidade e proteção das florestas.

Bahia -O impacto na Bahia pode ser sentido na destruição completa da mata atlântica, cuja biodiversidade, embora pouco conhecida, registra a possibilidade de extinção de espécies da flora e da fauna, algumas existentes apenas neste bioma.

Os 5% que restam de florestas primárias da mata atlântica não resistirão aos tratores e escavadeiras, em um período que estima-se de apenas três anos, coincidindo com o encerramento do mandato do atual presidente, caso consiga chegar até 2022.

As florestas do litoral se estendem por toda a costa do sul do estado, até o Espírito Santo. Caso a medida seja aprovada no Senado e vá à sanção presidencial, praticamente estará extinto o pau-brasil, árvore que inspirou o nome do País.

O mico-leão-de-cara-dourada e a preguiça-de-coleira são os principais representantes de uma fauna que deixará de existir neste ecossistema, que ficará à mercê dos diversos empreendedores que abusam das florestas.

“Eu não sou contra você falar nas escolas, nas universidades sobre quem foi, por exemplo, Che Guevara. Mas tem de falar também quem foi Brilhante Ustra [torturador duranteo governo militar]”

Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, comentando supostos casos de sabotagem e “aparelhamento” dentro do Ministério da Educação, em entrevista concedida à revista Veja

Candomblé em Alagoinhas

A impunidade aumentou a sensação de insegurança para os terreiros de candomblé da cidade de Alagoinhas, a 107 quilômetros de Salvador, onde o Ilê Axé Oyá Ladê Inan foi atacado na noite de segunda-feira.

Ontem, quatro dias depois, os agressores continuavam impunes e nenhuma informação foi distribuída pela Secretaria da Segurança Pública, atualizando as ações da Polícia Civil sobre a identificação dos criminosos.

Um grupo de intolerantes manifestou-se batendo no muro do terreiro e gritando “fora Satanás”, entre outras expressões de ódio contra a religião de matriz africana reinventada pelos baianos escravizados ainda no período colonial.

Festival de Lençóis

O empresário hoteleiro Marcos Pedreira, Vanessa Sena e a deputada Ivana Bastos apresentaram a 20ª edição do Festival de Lençóis ao senador Otto Alencar, ambos parlamentares do PSD. O evento será no período de 5 a 7 de setembro deste ano.

POUCAS & BOAS

A primeira edição do Expoarte Chapada reúne hoje, em Lençóis, ambientalistas, artistas, apreciadores de arte e cultura, além de cervejarias artesanais. Durante todo o dia acontecem oficinas gratuitas e, à noite, apresentações artísticas e culturais para moradores e visitantes. Um dos destaques é a palestra sobre o Parque Nacional da Chapada Diamantina (Parna Chapada) com dados sobre a rica fauna e flora.

Em Barreiras, o Esquenta São João Solidário agita, hoje, o Clube ABCD, com animação do Trio Nordestão. Com fogueira, quadrilha, brincadeiras e produtos típicos desta época, o evento tem a finalidade de arrecadar fundos para a manutenção da escolinha de violão da Creche Lar de Emmanuel e outros projetos socioculturais do Instituto São Francisco de Arte e Cultura (Isfac).

O projeto ‘Educar para Não Afogar’ chega hoje a Olivença, na zona sul de Ilhéus, durante a abertura do Circuito Charles Chaves de Surfe - 1ª etapa Blue Sea Surf Boards. A ação visa conscientizar a população e turistas sobre os riscos de afogamento durante o banho de mar. No dia 9 de junho, o projeto estará presente na 1ª Copa Surfe e Bodyboard South Session, no Condomínio Paraíso Tropical, no km-3.

Miriam Hermes

adblock ativo