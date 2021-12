Maurício Barbosa fica na Segurança Pública

Rui Costa vai anunciar o secretariado nesta terça-feira, 16, na Governadoria, mas é certo que Maurício Barbosa, delegado da PF que assumiu a Secretaria da Segurança Pública no início do segundo mandato de Jaques Wagner, fica.

A informação foi confirmada nesta segunda pelo próprio Rui Costa. Ele não definiu ainda quem será o novo comandante da PM.

- –Isso só vamos definir em janeiro.

As peças que faltam

—Rui Costa disse que talvez não anuncie a totalidade do secretariado nesta terça. Falta encaixar algumas peças. A pendência nesta segunda estava entre o PP e o PDT.

O PP tem nesta terça a Secretaria da Agricultura, uma das possibilidades para o PDT agora.

Rebu no MP

A Associação do Ministério Público está convocando associados para uma reunião nesta terça, 14h, na sede da instituição no CAB.

Pauta: portaria do procurador-geral publicada ontem remove vários promotores.

Segundo o presidente da Ampeb, Alexandre Soares Cruz, promotores de justiça com destacada atuação no combate à improbidade administrativa e organizações criminosas foram removidos sem qualquer diálogo prévio ou exposição de motivos.

Convalidando a Ford

Puxados pelo senador Walter Pinheiro (PT), um grupo de parlamentares vai se reunir hoje com Joaquim Levy, o futuro ministro da Fazenda. Pauta: o projeto de convalidação dos benefícios, que ratifica os incentivos fiscais como os dados pela Bahia à Ford.

São Paulo faz intensa pressão contra a Bahia por causa dos incentivos, e Levy quer adiar a votação para o próximo ano. A bancada vai dizer a ele que quer e vai votar logo.

Sem veto a Neto

No almoço de fim de ano que tradicionalmente oferece a jornalistas, Marcelo Nilo atribuiu as desavenças com o presidente do PDT, o deputado Félix Mendonça Jr., ao veto que impôs a uma aliança do partido com ACM Neto em 2012. Mas diz que agora não veta.

–- Na época eu disse que, se houvesse aliança com Neto, eu sairia do partido. Agora, não é justo que a oposição, com 16 deputados, me apoie aqui e eu vete aliança com Neto lá.

”De ponta a ponta

Wagner prometeu a si próprio que, como governador, iria visitar todos os 417 municípios baianos. Nesta segunda, faltavam 14, ele foi a Buerarema, São José da Vitória e Almadina.

Agora faltam 11: Aiquara, Jitaúna, Apuarema, Ibirapitanga, Lagoa Real, Riacho de Santana, Sebastião Laranjeira, Macururé, Saúde, Vereda e Guaratinga.

Nesta terça ele vai a Brasília conversar com Dilma, mas quer fechar a lista até o Natal.

Ausência justificada

Diplomados nesta terça, 62 dos 63 novos deputados estaduais farão hoje (20h) no Barbacoa um jantar de congraçamento, mas um não irá. É Marco Prisco (PSDB).

Apesar de eleito e diplomado, ele ainda está proibido de ficar na rua depois das 20h, tem de ficar fim de semana em casa, não pode falar com nenhum dirigente de associação da PM e nem visitar quartéis.

– - O processo (na 17ª Vara Federal) ainda está em fase de instrução e já sou sentenciado. Todos os mensaleiros foram liberados para o Natal. Eu, não. Continuo apenado.

Viagem a Piripá - —Prisco já fez a campanha com tais restrições e teve votos em 416 dos 417. O único em que ele teve zero voto foi Piripá, na região de Vitória da Conquista.

Ele diz que, assim que for liberado, a primeira viagem será a Piripá.

Os advogados de Prisco embarcam hoje para Brasília, com o diploma de deputado, para tentar revogar as restrições.

Marcelino fica

Marcelino Galo (PT) foi diplomado deputado ontem sob uma saraivada de palmas. A validação dos votos de Herzem Gusmão (PMDB), que foi diplomado como suplente, não lhe tirou o mandato, como se disse. A Justiça validou os votos de outros dois candidatos governistas, o que salvou ele.

POUCAS & BOAS

Será nesta terça, às 17h30, a solenidade de entrega dos Destaques do Ano na Assembleia, quando os deputados eleitos pelos jornalistas como melhores de 2014 (Marcelo Nilo – PDT, Alan Sanches – PSD, e Álvaro Gomes – PCdoB) receberão os seus troféus. Álvaro, que não se reelegeu, receberá também os troféus por ser o mais assíduo e o que mais discursou, o que equivale a dizer: discurso e assiduidade não dão voto.

A Câmara de Salvador realiza nesta terça, 9h, audiência pública para discutir o sistema de transportes coletivos. Lá estarão o secretário Fábio Mota (Transportes), representantes das empresas e do Ministério Público. A iniciativa é da vereadora Aladilce Souza (PCdoB).

Nas disputas internas do PT de Camaçari, o prefeito Ademar Delgado saiu por cima na Câmara. O candidato por ele apoiado, Zé Marcelino (PT), venceu a disputa para a presidência por 12 a 6. Derrotou João da Galinha (PRTB). O detalhe é que o PTB do ex-vereador Waldy Freitas, rompido com Luiz Caetano, agora disputa com Ademar.

O motorista Cosme Soares Sarapião, o Mocotó, morreu na madrugada de ontem ao despencar com o carro na ponte de madeira da via que liga Trancoso a Porto Seguro. A construção da ponte é uma velha reivindicação. A obra está inacabada e acabando vidas.

O governo baiano lançou ontem a revista Bahia Terra de Todos Nós, com um relato dos oito anos da era Jaques Wagner. O assunto bombou nas redes sociais. Dizem que o slogan Terra de Todos Nós é pertinente: ‘É nó na saúde, nó na educação, nó na segurança...’.

O jurista Luiz Coutinho (Universidade Católica do Salvador), advogado criminalista, lança quinta (18h), na Livraria Cultura do Salvador Shopping, o livro Com a Palavra o Criminalista, coletânea da produção dele em 20 anos de prática advocatícia e de magistério.

O sociólogo e professor Caetano Ernesto Araújo realiza nesta terça, 18h, na Abase (Armação) a palestra Novo Governo. O que nos espera? Vem a convite da Fundação Astrogildo Pereira, com sede em Brasília, que é ligada ao PPS.

