Mata Pires e a grande delação que não houve

A morte prematura do empresário César Mata Pires, o dono da OAS, de alguma forma frustrou expectativas no mundo político.

Aliados de ACM Neto esperavam que a delação que ele vinha negociando pegasse figuras do PT baiano. E os aliados de Rui Costa apostavam as fichas no suposto pagamento de propinas e caixa-dois em obras do governo do estado de São Paulo, como linhas do metrô e Rodoanel. A lista incluiria também governadores e juízes.

Óbvio que publicamente todos lamentam. Mas tem gente que respira aliviada.

Neto lá — ACM Neto cancelou a coletiva que daria hoje para anunciar o Réveillon de Salvador (adiou para amanhã) e vai a São Paulo, para o enterro, junto com o pai, ACM Júnior, e a mãe, D. Rosário.

Casado com Tereza, irmã de ACM Júnior, tia de Neto, ele deixa três filhos e seis netos. E um patrimônio estimado em US$ 1,6 bilhão.

Tiroteio tucano

Tucanos liderados por Tasso Jereissati (CE), presidente interino, e Aécio Neves (MG) travam intenso tiroteio. No meio, os quatro ministros, entre eles, o baiano Antônio Imbassahy. A questão: Temer é uma mala de chumbo, Tasso não quer, Aécio quer.

O partido está na UTI. Vive por aparelhos.

Anti-Maduro

Os jovens venezuelanos Roderick Navarro e Eduardo Bittar, sob ordem de prisão por divergirem do governo de Nicolás Maduro, fazem no Brasil, onde estão desde domingo, o movimento Rumblo Libertad.

Na agenda brasileira, Salvador, a convite do vereador Alexandre Aleluia (segunda, 10), e Feira de Santana, tendo como anfitrião o vereador César Leite (PSDB). Quem diria... Antes só quem fazia isso era a esquerda.

Rebu em Cachoeira

O prefeito de Cachoeira, Fernando Pereira, o Tato (PMDB), fechou um convênio de ajuda à Santa Casa de Misericórdia local, na seguinte condição: nove motoristas deveriam ser contratados, totalizando R$ 10 mil.

Ocorre que os R$ 10 mil eram entregues mensalmente pelo provedor Juracy Rocha, falecido na semana passada, ao secretário da Saúde do município, Mamede Dualib Neto, que assinava recibo.

A Câmara de Vereadores abriu uma CPI ontem de manhã para apurar o caso.

Repúdio — Os fatos acima relatados foram denunciados ontem pela deputada Fabíola Mansur (PSB) em reunião da Comissão de Saúde da Assembleia, que aprovou uma moção de repúdio: ‘A saúde precisa de tanta ajuda e ainda acontece dessas coisas’.

Ecumenismo em Mutuípe

No início do mês, o novenário da festa de São Roque, o padroeiro de Mutuípe, recebeu um visitante inusitado: o pastor Josafá Assunção, da Igreja Batista local, que foi confraternizar com os católicos.

Domingo passado, na festa dos 34 anos da Igreja Batista, o padre José Roberto Silva, da Paróquia São Roque, retribuiu a gentileza e também foi confraternizar com os evangélicos que comemoravam a data.

O fato bombou nas redes sociais como bom exemplo de ecumenismo.

POUCAS & BOAS

* Também bomba nas redes sociais o caso que aconteceu no bairro de Brasília, ontem, em Feira de Santana. O Samu foi chamado para ir à rua Ágata, atendeu a família que pediu e, na saída, bandidos levaram os pertences do motorista e do enfermeiro e um Cross Fox dos atendidos. Dizem que a Brasília federal faz escola.

* Vendo a arrecadação cair e as despesas com pessoal aumentarem, especialmente por conta dos planos de carreira na Educação, a diretoria da UPB, comandada por Eures Ribeiro (PSB), prefeito de Bom Jesus da Lapa, foi ontem conversar com o presidente do TCM, Chico Neto, para pedir flexibilidade. Ele prometeu discutir o caso.

* O Hospital Santa Izabel já está disponibilizando para pacientes com câncer de próstata a terapia com cloreto de rádio (223 Ra), tratamento com emissões de partículas alfa que foi aprovado em 2015 pela Anvisa com resultados bastante positivos: aumenta a sobrevida do paciente e também diminui a dor.

* O arcebispo de Salvador, dom Murilo Krieger, que é natural de Brusque, Santa Catarina, vai receber o título de Cidadão Baiano na Assembleia dia 1º de setembro. A homenagem foi iniciativa do deputado Marcelino Gallo (PT).

