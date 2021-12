Marquise-camarote está fora do Carnaval

Camarote, só se for com toda infraestrutura e segurança. Camarote improvisado está fora da concorrência porque os fiscais da prefeitura verificaram que há risco para o folião. São marquises, sacadas, deques suspensos e varandas que muitas vezes rendiam um dinheirinho extra bem-vindo para o proprietário da casa.

Ocorre que o excesso de peso, no momento da animação, e o maior fluxo de pessoas podem gerar acidentes. As regiões do Campo Grande, Avenida Sete de Setembro – entre o Relógio de São Pedro e o Mosteiro de São Bento –, além da Rua Chile, são as mais visadas pela fiscalização.

Nessas áreas da cidade há prédios antigos e sem manutenção estrutural. A Defesa Civil de Salvador vai atender, em regime de plantão, pelo telefone 199, durante o Carnaval, segundo anunciou a assessoria de comunicação da prefeitura.

De acordo com a divulgação oficial, a Codesal monitorou situações como a necessidade de reparo da infraestrutura urbana dos circuitos, a exemplo de condições das calçadas, postes, fiações, sarjetas e qualquer outra que possa colocar a vida dos foliões em risco.

Inquérito sobre imóvel

O Ministério Público Federal (MPF) abriu inquérito para investigar irregularidades no uso de um imóvel desapropriado pela prefeitura de São Francisco do Conde, na região metropolitana de Salvador, para a construção do campus da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). Inicialmente, a apuração tem prazo de um ano para conclusão.

Festival de circo

Colombianos, franceses, argentinos e gente de todas as regiões do Brasil participaram do Festival Diamantino de Circo, encerrado esta semana no Vale do Capão, município de Palmeiras, na Chapada. Criado em 2013, o festival acontece de dois em dois anos com a participação de artistas circenses de várias modalidades, que passam uma semana em espetáculos realizados no Circo do Capão. Este ano, entre as atividades, os circenses decidiram também visitar as comunidades da zona rural mais afastadas da vila e que têm mais dificuldade em aparecer no circo para acompanhar as apresentações. Depois de encerrarem o encontro com um cortejo pelas ruas de Caeté-Açu, como o Capão também é conhecido, os artistas anunciaram a realização do próximo festival em 2021.

Nova negativa para Caetano

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal negou recurso do ex-deputado federal Luiz Caetano (PT) contra decisão do ministro Celso de Mello que declinou a competência de uma ação penal contra ele para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1). A decisão foi tomada pelos ministros em sessão virtual ocorrida entre os dias 15 e 22 de fevereiro. No processo, o petista é acusado de ter feito em 2006, quando prefeito de Camaçari, uma dispensa de licitação irregular na contratação da Fundação para o Desenvolvimento Sustentável (Fundese) para execução de um convênio celebrado pelo município com o Dnit. No STF, Caetano buscava anular os efeitos de decisão da 17ª Vara da Seção Judiciária da Bahia, que aceitou em 2017 a denúncia da Procuradoria da República sobre o caso, tornando-o réu. Para o petista, como nessa época ele já era deputado federal, o processo deveria tramitar no Supremo, por causa do foro privilegiado. No entanto, a procuradora-geral da República, Raquel Dodge, argumentou que a Corte restringiu o foro a crimes cometidos apenas durante o exercício do mandato, o que não seria o caso de Caetano. O entendimento dela foi seguido pelos ministros.

