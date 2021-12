Marina vem aí. E como ficam Dilma e Aécio?

A cúpula do PSB só está aguardando Eduardo Campos ser sepultado para anunciar Marina Silva como a candidata preferencial do partido à Presidência da República. Daí, só falta PHS, PRP, PPS, PPL e PSL, os outros integrantes da coligação Unidos pelo Brasil, darem OK.



Marina sinalizou que topa honrar os compromissos assumidos por Eduardo, as alianças em São Paulo que colocaram o deputado Márcio França como candidato a vice de Geraldo Alckmin (PSDB) e no Rio, onde o deputado Romário disputa o Senado na chapa de Lindberg Farias (PT).



Marina teve 20 milhões de votos em 2010 e, no Datafolha de abril, obteve 27% das intenções de voto. Não é pouca coisa. É uma terceira via plenamente consolidada como tal. Em tese, ela tira mais votos do que de Aécio. E se de um lado ajuda a viabilizar um segundo turno, de outro não se descarta que ela própria esteja no provável confronto final.



Se der no segundo turno Dilma e Aécio, pior para o tucanato. Marina sequer cogita conversar com Aécio (o que Eduardo admitia). E o PSB sempre foi mais próximo do PT.

Um fato é consenso: a morte de Eduardo reabriu o jogo da disputa presidencial.



Rumo a Recife - Diz um importante auxiliar de ACM Neto que Eduardo Campos não levou Pernambuco para Brasília, mas, na morte, levou Brasília para Pernambuco.

Lá estarão hoje Jaques Wagner, Rui Costa, Paulo Souto, Geddel, ACM Neto e obviamente Lídice da Mata e Eliana Calmon.



Claro que Dilma e Aécio também irão.



Aliás, Neto e Souto terão um encontro com Aécio. Assunto: avaliação do cenário.



Cara de pau



Lembra daquele cidadão que disse ao repórter José Roberto Burnier, da Globo, ter visto Eduardo Campos entre os mortos e o reconheceu porque abriu e viu os olhos azuis?



Trata-se do bombeiro Donizete Machado Junior, de Santos, que está bombando nas redes sociais como o cara de pau do ano. Um anônimo disse dele: Nunca vi tanto cinismo, cretinismo, cara de pau e oportunismo numa só pessoa a um só tempo.



Tem mais. Donizete já foi demitido da empresa Santos-Brasil por declarar-se gay a fim de incluir um amigo no plano de saúde.



Assédio financeiro



Alguns empresários baianos de alto coturno se deram férias pelos próximos 60 dias. Motivo alegado: não aguentam mais o assédio de candidatos sobre eles pedindo dinheiro.



Um deles disse que vai para a Índia lavar-se no rio Ganges na esperança de voltar livre de algumas impurezas agora adquiridas.



Outro, de malas prontas para os EUA, disse ter vontade de fazer uma cirurgia para mudar de sexo e ficar irreconhecível na volta.



Em síntese, criou-se o seguinte ciclo: a liderança assedia o político, que assedia o empresário, que não suporta tanto assédio.



Sudoeste anda



O senador Walter Pinheiro (PT) se diz otimista com a criação da Universidade Federal do Sudoeste da Bahia. Esta semana, ele integrou uma comitiva junto com a reitora Dora Leal que entregou ao Ministério da Educação uma resolução do conselho universitário da Ufba desmembrando o campus Anísio Teixeira com esse propósito, o primeiro passo.



- O campus Anísio Teixeira em si já uma grande vantagem. Tem seis cursos de graduação, dois mestrados, um doutorado e um curso de medicina que vai funcionar em 2015. É melhor estruturado do que os outros que foram cedidos para as universidades federais do Recôncavo, do Oeste e do Sul da Bahia.



Novos desafios - Segundo Pinheiro, a pretensão é que a nova universidade inclua Jequié, Brumado e Guanambi.



- Agora é só aguardar o governo mandar para a Câmara o projeto de criação, o que deve ocorrer até o final do ano. Mas ainda temos dois outros grandes desafios, que é abrir as universidades federais da Chapada Diamantina e do nordeste baiano.



Ensinando a pescar - Pinheiro lembra que até 2004 a Bahia tinha apenas uma universidade federal, a Ufba. Ganhou a do recôncavo, a do oeste e a do sul, e agora tem engatilhada a do sudoeste:



- Dizem que o bom não é dar o peixe e sim ensinar a pescar. Isso é ensinar a pescar.



A ministra Luiza Bairros (Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial) marcou presença sexta à noite no show de Sine Calmon, no Pelô. Estava tão animada, mas tão empolgada, que quase rouba a cena do artista.



A Ufba e Instituto Rômulo Almeida de Altos Estudos realizam amanhã (8h30) solenidade na Reitoria da Ufba para marcar o centenário de Rômulo Almeida.

Políticos e leitores cobram o resultado da pesquisa do Babesp, ou DataNilo, na disputa para o Senado. Marcelo Nilo não divulgou, mas é menos mau. Prova que, quando não convém, esconde, mas não manipula os dados.



Colaborou: Iracema Chequer



Em brasileiro



Esta é da lavra do saudoso Newton Macedo Campos, já contada, mas também da série vale a pena ler de novo.



1950, ferrenha disputa eleitoral na Bahia entre Juracy Magalhães, aliado de Getúlio Vargas, ex-ditador, candidato à Presidência, e Lauro Farani Pedreira de Freitas, o Lauro Farani, como o chamavam, ou Lauro de Freitas, como no nome do município que o homenageia.



Em 11 de setembro daquele ano, Lauro Farani, a 15 dias da eleição, ia decolar do aeroporto de Bom Jesus da Lapa e o avião se espatifou na ponta da pista. Coincidiu que no exato instante o avião de Juracy volteava a cidade para pousar.



Prato feito para azeitar a guerra. Intensa comoção varreu a Bahia nutrida pelo boato de que Juracy mandou botar açúcar no motor do avião de Lauro.

Às pressas, em meio à comoção, Régis Pacheco, prefeito de Vitória da Conquista, foi içado para o lugar de Lauro.



Nesse clima, Juracy foi a Juazeiro fazer o seu último comício no interior. Fechou a falação cheia de mágoas contra 'as infâmias' adversárias, pronunciando uma frase em inglês, um velho hábito. Da plateia um caboclo gritou:



- General, xingue a mãe do Régis em brasileiro mesmo que nóis garante!

