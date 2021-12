Marina gera polêmica no movimento negro

Já está certo que Marina Silva estará em Salvador nos próximos dias, provavelmente depois de quarta, 17, (ainda a confirmar), mas o movimento negro e as suas várias ramificações estão em ebulição, com acaloradas discussões em torno do apoio ou não a ela.

Já é certo que ela vai conversar com a Sociedade Protetora dos Desvalidos (SPD), uma secular instituição criada para comprar cartas de alforria para negros escravizados ainda hoje viva e ativa, que promove de atividades culturais a cursos profissionalizantes.

Alguns integrantes do movimento negro dizem que vão apoiar Marina por ser negra; outros falam que, como a candidata é evangélica, pode pôr em risco as políticas que contemplam os segmentos da negritude.

Militantes do contra chegaram a ponderar que não dá para votar numa candidata 'que consulta a Bíblia antes de tomar decisões'.



Os favoráveis dizem que os seguidores de religiões de matrizes africanas também consultam os búzios. E discriminar Marina por ser evangélica também é ser fundamentalista.

A polêmica está em aberto.

Mãe Lídice - Lídice da Mata, candidata ao governo do PSB, é quem pavimenta os caminhos de Marina entre os seguidores de religiões de matrizes africanas, entre os quais ela tem trânsito fácil. É do ramo.

Protesto no TCE

Dezenas de aprovados no concurso realizado para auditores no ano passado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) fizeram ontem uma manifestação de protesto em frente ao órgão. A queixa deles: inicialmente o certame teria validade de um ano prorrogável por mais um, prazo depois reduzido para seis meses prorrogável por mais seis.

Em suma, eles sobraram, enquanto o TCE mandou para a Assembleia um projeto criando 47 novos cargos comissionados.

Eles prometem protestar até...



Derrota no TRE

Rui Costa perdeu segunda, 15, no TRE um dia de inserções (um minuto e 50 segundos) e dois minutos e 52 segundos no horário eleitoral por usar a imagem de Paulo Souto.

De quebra, o juiz Salomão Viana imputou à coligação petista multa de R$ 50 mil.



Ferrovia e porto

Em comício sexta em Caitité, Paulo Souto afirmou que a Bahia deixou de receber R$ 5 bilhões por conta dos atrasos nas obras da Ferrovia Oeste-Leste e do Porto Sul. Atribuiu à ineficiência de Jaques Wagner. João Leão, o vice de Rui Costa, ficou uma arara. Disse que o culpado do atraso é o próprio Souto.

- Quando ele era governador, fui lá pedir apoio para o projeto da Fiol e ele descartou. Me disse que não acreditava.

Conversa de buzu

Num ônibus que seguia da Lapa para Lauro de Freitas, sábado último, dois homens conversavam sobre política. Um disse:

- Viu as placas de propaganda política na Paralela? Todos os candidatos, indistintamente, estão sorrindo.

- É. Isso pode ser interpretado de cá pra lá e de lá pra cá. De cá pra lá, a gente pode dizer me engane que eu gosto. E de lá pra cá, que eles estão rindo da cara da gente.

Mais difícil

Geddel, o candidato ao Senado de Paulo Souto, avalia que nada há de surpreendente nas últimas pesquisas apontando o crescimento de Rui Costa. Diz que o candidato governista avançou entre indecisos e no campo de Lídice da Mata, que é o da esquerda:

- Agora ele (Rui) vai entrar na fase mais difícil, que é o de tentar ganhar votos de Souto. Não vejo muito como ele possa ter sucesso.

Pesquisas quebradas

Já Otto Alencar, o candidato ao Senado de Rui Costa, não bota fé em pesquisas. Ele diz que mais de 10 milhões de eleitores baianos moram na zona rural, onde os institutos de pesquisa não chegam:

- É por isso que eles quebram a cara.



O errado certo

Fernando Schmidt, presidente do Bahia, já está na história do futebol por ter sido o primeiro eleito pelo voto direto dos sócios e agora entra também por fazer o melhor para o clube agindo fora do estatuto, ou seja, da lei.

Explicando: ele não recebe salário porque se o fizesse acarretaria para o Bahia enxurrada de impostos, que, no frigir dos ovos, totalizaria algo em torno de R$ 3 milhões/ano.

Mas está errado porque não cumpre o estatuto que o obriga a receber. Ou seja, faz o melhor, que está errado.

Disputa tricolor

E por falar em Bahia, o radialista Antônio Tilemont admite que pode voltar a se candidatar à presidência do clube nas eleições de dezembro. Ele só aguarda a palavra de Virgílio Elísio, um dos diretores da CBF, que também é cogitado como candidato, mas alega estar com problemas de saúde.

Ano passado, Tilemont também disputou. Teve 1.164 votos, contra 3.300 de Schmidt.



POUCAS & BOAS

A Central de Distribuição de O Boticário, nas margens da BR-101, em área que foi motivo de intensa disputa entre São Gonçalo dos Campos e Feira de Santana, vai ser inaugurada hoje (10h30). Embora na Assembleia a questão da área ainda esteja pendente, por enquanto São Gonçalo é quem manda.



A Camionete placa OUU-3978, da prefeitura de Salvador, estava circulando nesta segunda com um adesivo de Paulo Souto no para-choque traseiro. Justificativa: ato de vandalismo. Tudo bem, mas é o vandalismo a favor.

O Datafolha está nas ruas para nova pesquisa eleitoral sobre a corrida presidencial, sob encomenda da Globo e do Folha de S.Paulo. Sai esta semana.

A Bahia Pesca está realizando estudo de viabilidade técnica para repovoar de peixes lagos e aguadas de Salvador. O primeiro beneficiado será o Dique do Tororó, que na próxima sexta receberá cinco mil filhotes de tilápia.



Colaborou: Luiz Teles

