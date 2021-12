Marcos Presídio passa fácil a caminho do TCE

No dia 1º de outubro de 1982, Clériston Andrade, candidato ao governo baiano apoiado por ACM, virtualmente eleito, embarcou num helicóptero, em Itapetinga, rumo a Caatiba, com mais seis pessoas.

Luís Eduardo Magalhães, deputado de primeiro mandato tentando a reeleição, chegou a embarcar, mas na hora cedeu lugar ao jornalista e amigo Fernando Presídio, assessor de imprensa da campanha.

No caminho, o acidente, todos mortos. João Durval sucedeu Clériston, ganhou. Luís Eduardo, reeleito, assumiu a presidência da Assembleia. Já tinha adotado Marcos Presídio, com 15 anos, filho de Fernando, pagando estudos e tudo mais, e um dos primeiros atos foi nomeá-lo como office boy.

Lá se vão 32 anos, e lá Marcos Presídio está até hoje. Ou melhor, só vai sair agora para assumir a vaga de Zezéu Ribeiro no TCE.

A sabatina dele foi uma louvação, e a votação, 56 a favor contra dois em branco.

Presídio foi indicado para a Embasa por Marcelo Nilo, não emplacou. No TCE, o cargo é vitalício. É Luís Eduardo na ativa.

Filho da casa — Na sabatina de Presídio, Sandro Régis (DEM), líder da oposição, disse que teve o cuidado de dizer aos deputados novatos a trajetória do indicado.

Já Zé Neto (PT), líder do governo, o chamou de 'filho da casa'.

Malas prontas

O deputado Carlos Geilson não fala abertamente, mas está de malas prontas para deixar o PTN, tanto que fará um pronunciamento na próxima terça.

Com o PTN o problema está resolvido. Ele não tem condições de se alinhar com o governo nem de brigar com José Ronaldo, prefeito de Feira. O jogo é combinado com o deputado federal João Carlos Bacelar.

O PTN não vai pedir o mandato.

Consolo federal

Amigos de Jorge Solla (PT), agora deputado federal, festejaram ontem: ele vai sair da CPI da Petrobras para ser relator da CPI das Próteses na Câmara, que vai investigar as denúncias de que médicos estariam recebendo propinas para forjar tratamentos.

Não é uma Sesab, mas é um consolo.

"Nós não proibimos e nem estamos proibidos de dizer a palavra impeachment, ela apenas não está na agenda do PSDB. Agora, desconhecer que setores da sociedade defendem essa tese é desconhecer a realidade"

Aécio Neves, senador e adversário de Dilma no ano passado, em entrevista ontem no Senado.

Sem cachimbo

O cachimbo da paz que Marcelo Nilo (PDT) fumaria num almoço com a bancada do PT ontem não foi fumado.

Após ter encomendado o almoço e contratado os garçons, Nilo foi avisado por Rosemberg Pinto de que não haveria almoço.

Em princípio não gostou e anunciou que só teria agenda em maio. Mas depois disseram a ele que nem todos os deputados petistas estavam sabendo, e o tal almoço ficou para a próxima semana.

Briga de gado

Os deputados Eduardo Salles (PP) e Marcell Moraes (PV) bateram boca na Assembleia na tarde de ontem depois de Salles apresentar o projeto de lei que regulamenta a vaquejada como prática desportiva.

- Somente em Serrinha a vaquejada gera dois mil empregos diretos. Na Bahia são realizadas 200 vaquejadas por ano.

Outros bichos — Marcell disse que a prática configura exploração dos animais e acusou o colega de incentivar os maus-tratos. Salles revidou dizendo que Marcell é um deputado de Salvador e não conhece a realidade do interior. E Marcell:

- Eu não tive voto no interior porque não comprei prefeitos e vereadores!

Como a briga já estava saindo do boi para outros bichos, Marcelo Nilo apaziguou.

Petrolão devastador

O escândalo do petrolão continua fazendo vítimas inocentes pela Bahia afora. Ontem, a Lupatech, subsidiária da Petrobras na região de Alagoinhas, demitiu 100.

Foi no rastro da Halliburton, que dispensou 32 engenheiros e técnicos.

Pior: são profissionais bem especializados que não acham mercado fácil.

Ainda tem o agravante de que a produção petrolífera na Bahia só cai: já foram 150 mil barris/dia, hoje são 40 mil, um nada diante dos 2,1 milhões da produção nacional.

Estado de graça

Fábio Vilas-Boas, secretário da Saúde do estado, caiu nas graças dos deputados, inclusive os da oposição.

Foi ontem à Assembleia expor os planos do governo de criar os Consórcios Intermunicipais de Saúde, e, diante do flagelo em que se encontra o setor no interior, todos, esperançosos, se derramaram. Herzem Gusmão (PMDB) chegou a dizer:

- Meu mandato está à sua disposição.

Na era de Jorge Solla isso não existia.

Motos assassinas

Aliás, Vilas-Boas foi bastante cáustico ao relatar o estrago que o crescente uso de motocicletas como meio de transporte vem causando no sistema de saúde:

- Os hospitais do interior viraram hospitais ortopédicos por conta de tantas vítimas de acidentes de motos, tantas fraturas expostas. E infecção no osso é de seis meses a um ano de hospital, com muito antibiótico. Temos uma legião de sequelados. O Brasil deve rever a lei do uso de motos.

POUCAS & BOAS

Lídice da Mata (PSB) apresentou projeto no Senado que obriga um percentual mínimo de 25% de cacau nos chocolates consumidos no território brasileiro, fabricados aqui ou não. A questão: se a produção despencou, haverá tanto cacau para suprir a exigência?

Rosemberg Pinto, deputado do PT, está sugerindo a ACM Neto que tire o nome da Av. 29 de Março (aniversário de Salvador), em construção, para colocar o do ex-deputado Zezéu Ribeiro.

Paulo José Veiga Valente foi promovido na Assembleia. Subiu de auditor adjunto para superintendente de assuntos parlamentares, cargo top na estrutura da casa, do mesmo naipe do de Marcos Presídio, que está indo para o TCE. Ele é genro de Jaques Wagner e assumiu as novas funções há 10 dias.

Imprensa e PM em Paulo Afonso estão num agito só. Anael Mohab Gomes, soldado de ofício e radialista nas horas vagas, foi assassinado com quatro tiros na madrugada de anteontem. A cobrança pela prisão dos culpados é geral.

Colaborou: Rodrigo Aguiar

adblock ativo