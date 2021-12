Marco do saneamento anima industriais

Chamado de marco legal do saneamento, o novo ordenamento aprovado pelo Senado Federal para o tratamento das águas e rede de esgoto no Brasil está distante de ser ponto pacífico, apesar dos esforços de grupos interessados em atrair investimentos ao setor.

Uma das instituições entusiasmadas com a mudança é a Confederação Nacional da Indústria (CNI), ao considerar de extrema importância a decisão dos senadores, pois permitiria a modernização do saneamento.

Nota distribuída ontem pela CNI diz ser “imprescindível” ao Brasil caminhar na direção de “universalizar os serviços de saneamento”, considerando a relevância para a saúde do cidadão.

Entre as ações positivas impostas pelo Projeto de Lei 4.162/2019 está a necessidade de realização de licitações pois a falta de concorrência, segundo os industriais, atingia diretamente a incapacidade de gestão do setor.

- Além disso, o atual contexto fiscal reforça a necessidade do aumento da participação privada, que hoje é responsável pelo atendimento de apenas 9% da população”, afirma o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade.

Abertura - A abertura de espaço para a iniciativa privada atuar na exploração do setor, segundo Andrade, deverá atrair grandes investimentos e a geração de, pelo menos, um milhão de empregos em cinco anos.

Atualmente, cerca de 100 milhões de brasileiros não são atendidos por coleta de esgoto, sendo que 30 milhões sequer contam com abastecimento de água em casa. Os investimentos em saneamento básico no Brasil não passam de R$ 12 bilhões anuais.

Selo certifica boas práticas

Para alcançar o Selo Arte, os artesãos precisam apresentar boas práticas e registro nos órgãos oficiais, entre outras iniciativas com objetivo de fortalecer a marca do item a ser colocado no mercado. Em orientação aos produtores, os gestores promoveram a primeira de uma série de videoconferências com o tema “O que você precisa saber para comercializar seu produto com o novo Selo Arte”. O debate foi promovido pela CNA, com a mediação da assessora técnica da Comissão Nacional de Empreendedores Familiares Rurais da Confederação, Marina Zimmermann. O Selo Arte foi criado pela Lei nº 13.680, de 14 de junho de 2018, e serve para confirmar a qualidade dos produtos de origem animal produzidos de forma artesanal, incluindo desde os critérios técnicos até a embalagem.

Gestores otimistas

Apesar do cenário negativo desenhado pela pandemia do coronavírus, no Turismo a percepção é de que há luz no fim deste túnel: Salvador está entre os destinos mais procurados se a pandemia for controlada. Os dados são da operadora CVC Brasil: num cenário de alívio, se o coronavírus for finalmente vencido, 85% dos passeios turísticos serão entre cidades brasileiras. Para o diretor executivo da CVC, Fábio Mader, a Bahia, em especial Salvador, terá papel importante na retomada do setor no Brasil. Um dos motivos para acreditar no melhor dos mundos é a ampliação da malha aérea, a partir de julho, com 12 novos voos interligando Salvador a outras grandes cidades. A capital baiana receberá novas rotas de Fortaleza, João Pessoa, Natal, João Pessoa e Recife, além de Conquista.

POUCAS & BOAS

Hoje, a partir das 19h, tem Live Show da Dag sob o comando do artista e produtor cultural Jean Marques. O objetivo é arrecadar donativos que serão distribuídos para artistas feirenses, que desde o início da pandemia tem dificuldades de trabalhar e manter as suas famílias. A participação será através de transferências bancárias ou doações de alimentos e produtos de higiene. Com diversos convidados, o show promete humor, curiosidades e diversão.

Em Ubaitaba começa a valer amanhã o decreto que suspende o funcionamento do comércio não essencial e que estará em vigor até o dia 12 de julho. Nesta segunda-feira começa também a vigorar o toque de recolher, entre às 20h e às 5h, com a meta de frear a disseminação do novo coronavírus na cidade.

