Marcelo Nilo em busca da inocência perdida

Até pouco tempo aceitava-se como valor universal consolidado nas democracias a máxima: todo mundo é inocente até prova em contrário. A Lava Jato detonou a moral da inocência, e hoje o senso comum dita que todo político é culpado até prova em contrário. Na gênese da questão, estão os próprios políticos acusados, todos juram inocência de dedos cruzados. E ninguém acredita.

Marcelo Nilo entrou nessa. Jura inocência bradando ter sido vítima de uma violência. Mas foi carimbado ao receber em casa e no gabinete a indesejada visita matinal da PF. Óbvio que lá não encontraram malas de dinheiro e nem Nilo foi preso, mas o carimbo, pela força da divulgação midiática, dá no mesmo.

Diz Nilo que foi o dia mais difícil da vida dele. Que a paulada foi forte, foi.

Babesp — O xis da questão é o imbricamento eleitoral do Babesp, ou DataNilo, instituto de pesquisa a ele ligado.

Em 2014 a coligação liderada por Paulo Souto questionou a legitimidade do Babesp, dizendo tratar-se de um 'instituto fantasma, por não ter nem endereço'. Nilo disse que o Babesp não é dele, é de um amigo, Ronaldo Matos, funcionário da Secretaria da Fazenda, e que tinha um escritório virtual.

A PF tenta fazer a ligação entre Nilo e o Babesp, também pela movimentação financeira. Insinua que nele se lavava dinheiro.

Romaria — A PF chegou ao gabinete de Nilo às 7 da manhã, com ele junto. Saiu exatamente às 10h20. Uma romaria de deputados de todos os lados bateu no gabinete de Nilo para solidarizar-se. O senso comum: "Ele estava muito nervoso".

Coronel solidarizou-se, mas como presidente calou-se. Entendeu o caso como assunto pessoal de um deputado. Tal e qual o caso Geddel, todos estavam perplexos.

Lúcio nas malas

O TRF da 1ª Região autorizou ontem a PF a enviar ao STF os indícios das ligações do deputado Lúcio Vieira Lima e os R$ 51 milhões que a PF encontrou num apartamento na Graça, atribuídos a Geddel Vieira Lima.

Sílvio Silveira, o dono do apartamento na Graça, disse que emprestou o imóvel a Geddel a pedido de Lúcio.

Ou seja, a PF quer botar Lúcio nas malas.

Abaixo o extintor

O deputado José Carlos Aleluia (DEM) operou forte na CCJ da Câmara no time que barrou a tentativa de voltar a tornar obrigatório o uso de extintor de incêndio nos automóveis, sem poupar nem carros elétricos.

Segundo Aleluia, especialistas dizem que extintores são mais potenciais para causar acidentes do que evitá-los.

Agito em Lençóis

O Festival de Lençóis tem a mesma idade que o Festival de Verão, da TV Bahia, 19 anos, os dois, os mais velhos da Bahia.

A diferença é que o da TV Bahia é privado, cobra ingressos, já o de Lençóis é público, no meio da praça. Já foi patrocinado por diversas empresas estatais, inclusive a Petrobras. A fonte secou, os organizadores pediram apoio ao governo, não tiveram resposta, e agora o Festival de Lençóis está ameaçado de morte na edição deste ano, que seria em outubro, foi postergada para novembro, e ninguém sabe se vai dar.

A cidade, que tem no turismo a maior atividade, está agitada.

POUCAS & BOAS

* O ministro Helder Barbalho (Integração) marcou para outubro a inauguração da primeira etapa do projeto de irrigação dos Baixios de Irecê. O deputado Zé Rocha (PR) diz que a Bahia dará um grande salto para o futuro. Se num futuro próximo o Velho Chico não morrer, é claro.

* Dez agentes de viagem da FRT que atuam entre Argentina e Paraguai estão nos hotéis Porto Seguro Praia Resort, na praia de Curuípe, e Porto Seguro Eco Bahia, no Sítio Histórico, até terça. O pessoal do fantour é o mesmo que prospecta turistas para as Cataratas do Iguaçu, no Paraná.

* Juntinho de Porto Seguro, em Santa Cruz Cabrália, o prefeito Agnelo Júnior (PSD) faz força para dar uma cara própria ao turismo lá, que hoje anda a reboque de Porto. Em agosto, já promoveu o Festival da Lagosta, com sucesso.

* Foi em Cabrália que o frei Henrique de Coimbra celebrou a primeira missa no Brasil, em Coroa Vermelha, hoje a aldeia pataxó, centro de artesanato indígena.

Colaborou: Leandro Duarte, de Brasília

