Mar Grande, sem vez e sem voz, agora chora

Com a Ilha de Itaparica ainda sob forte comoção, Moisés Palmierrie, estudante de serviço social na Ufba, morador de Mar Grande, todos os dias pega a lancha para estudar em Salvador e diz lamentar:

– Acho que somos invisibilizados. Já fizemos protestos, manifestações, tudo pressionando por meias-passagens para estudantes e por melhores condições de segurança e nunca fomos vistos. Foi preciso acontecer uma tragédia dessas.

Moisés diz que nas lanchas a fiscalização é zero. Dizer que elas estão regulares, para ele, soa mal. Até porque não têm a quem fazer reclamações. Ele diz esperar que a Agerba ponha fiscais. E que a Capitania olhe que muitas vezes as lanchas andam superlotadas.

– E pensar que eu poderia ser um deles (dos mortos)... A passagem é cara. Somos tratados como mercadoria, não como vidas.

Gaiola das loucas — Almir Pereira, funcionário aposentado do Banco do Brasil, diz que Mar Grande inteira sabe que as lanchas da CL Transportes Marítimos, a Cavalo Marinho 1 (a do acidente), a Cavalo Marinho 2 e a Flor do Mar, são as mais inseguras:

– A Flor do Mar nós chamamos aqui de Gaiola das Loucas.

Agito no ninho

O tiroteio tucano em Brasília, entre os aliados de Aécio Neves, que querem ficar com Temer, e os de Geraldo Alckmin (governador de São Paulo), que querem romper, respinga entre os prefeitos tucanos na Bahia.

O deputado João Gualberto, reeleito presidente do partido no estado, diz que alguns prefeitos a ele ligados o procuraram dizendo que receberam propostas de verbas para obras, via o ministro Antônio Imbassahy:

– Os prefeitos querem ficar com Temer. E eu disse a eles que fiquem à vontade.

Tenho meu próprio avião, tenho helicóptero. O estado não tem avião Tenho meu próprio avião, tenho helicóptero. O estado não tem avião

Não é possível que um ministro da Suprema Corte venha à imprensa agredir verbalmente o trabalho de um magistrado Não é possível que um ministro da Suprema Corte venha à imprensa agredir verbalmente o trabalho de um magistrado

Ufba em Camaçari

Enfim, a Ufba vai começar a operar o seu campus em Camaçari, já em janeiro próximo, com os cursos de engenharia e tecnologia. Vai funcionar inicialmente na Cidade do Saber, até a construção das instalações definitivas, no Ceped. O prefeito Antônio Elinaldo (DEM) e o reitor João Carlos Salles, da Ufba, se reuniram ontem e bateram o martelo.

O campus foi anunciado no tempo que o PT governava Camaçari e nunca saiu do papel. Mas agora vai, acredita-se.

Agronegócio em pauta

A Comissão de Agricultura da Assembleia vai fazer longo périplo pelo interior para discutir os diversos segmentos da cadeia produtiva do agronegócio. Vai começar pelo cacau, em Ilhéus, dia 28 setembro. Estão na fila sisal, grãos, mandioca, carne e frutas.

Vaquejada e boi

O grupo procurou o prefeito de Paramirim, Gilberto Brito (PSB), pedindo que ele ajudasse a pagar o aluguel dos bois para a 10ª Vaquejada da cidade, que vai acontecer agora em setembro. Resposta:

– Sou totalmente a favor da vaquejada, mas também totalmente contra a prefeitura gastar dinheiro para alugar boi.

POUCAS & BOAS

* A TV Educativa exibe amanhã (18h) uma entrevista exclusiva com Lula, gravada na passagem dele por Salvador. Nela ele diz que ainda não está certo de que teremos eleições em 2018.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Mala e chicote

Lançado na política em 1982 por ACM como candidato a deputado federal pelo PDS, o sucessor da Arena e antecessor do PFL, logo França Teixeira brigou com o líder.

Em 1986 novamente candidato, França mudou para o PMDB, se reelegeu, Waldir Pires ganhou a eleição para o governo, vitória estrepitosa, ACM apoiou Josaphat Marinho, parecia que estava morto.

França foi fazer comício em 2008 em Castro Alves, soltou o verbo em ACM:

– Aquele só fazia política com uma mala cheia de dinheiro e o chicote. A mala ele escondeu, o chicote deu!

Em 1990 ACM retomou o poder, França já no Tribunal de Contas do Estado (TCE), chegou ao bar O Bacharel, o catedrático da culinária, em Itapuã, onde ia sempre, encontrou o fotógrafo Xando Pereira.

– Oi, França. Me conte aí, como é mesmo aquela história que ACM escondeu a mala e deu o chicote?

E França:

– Ih, rapaz!... O melhor daquela história é esquecer. Me faça esse favor, Xando. Esqueça isso!

adblock ativo