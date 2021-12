Mar Grande, a tragédia e a dor que não passa

Transporte marítimo é o mais antigo da humanidade. Tem os fenícios, os vikings, e por aí, com direito a buscas arqueológicas em nossos dias, como também sempre houve, a depender da época, baleias no caminho.

O que surpreende é a falta de cuidados para tirar proveito da farta literatura de naufrágios e montar sistemas que ampliam as referências de segurança. E também de equipamentos que possam enxergar uma baleia.

É mais ou menos esse o consenso que brota nos debates sobre a tragédia de 20 mortos da lancha Cavalo Marinho, que fazia a travessia Mar Grande-Salvador, sensação que predominou nesta terça-feira, 12, na audiência pública que a Comissão de Infraestrutura da Assembleia realizou para discutir os transportes marítimos, com familiares das vítimas presentes. A revolta imperou.

Mais apanharam o governo e a Agerba. Mas a Capitania dos Portos também.

No foco, duas cobranças: a punição para os culpados e a segurança futura.

Pena máxima — Mário Conceição, morador de Mar Grande, fez um discurso inflamado:

– Eu não gostaria de ver os culpados pela tragédia cumprindo pena em casa com tornozeleira eletrônica. Eu quero que eles sejam condenados a ganhar uma casa do Minha Casa, Minha Vida e passar o resto da vida ganhando um salário mínimo.

IPTU e prestígio

Está na pauta da sessão do TJ hoje o julgamento da ação de inconstitucionalidade movida pela OAB-BA contra o aumento do IPTU dado por ACM Neto três anos atrás, logo no início do mandato.

Aliás, o processo já entrou algumas vezes em pauta e foi sucessivamente adiado. E pode ser protelado de novo hoje. Dizem nos corredores do TJ que é o 'prestígio' de Neto.

No pós-malas

O deputado Pedro Tavares, presidente estadual do PMDB, convocou para esta semana uma reunião da cúpula do partido, a primeira depois que a PF encontrou malas com o DNA de Geddel e R$ 51 milhões.

Segundo o deputado Leur Lomanto, a pauta está claramente definida:

– Tocar o partido adiante. O PMDB não é só Geddel. É muito mais gente.

Tocar adiante significa também ver quem vai substituir Gustavo Ferraz na Codesal, afilhado de Geddel, também preso.

Esperando a onda — Mas a situação do PMDB está longe de ser tranquila. O deputado Hildécio Meirelles, por exemplo, defende o afastamento sumário dos Vieira Lima. E alguns dos 41 prefeitos do partido dão sinais de inquietação..

Novos rumos

Ao ser abordado sobre o que achou sobre as malas de Geddel cheias de dinheiro, o deputado Luciano Ribeiro (DEM) parou para refletir sobre a resposta. E soltou:

– Eu espero que a política e os políticos encontrem os seus melhores caminhos.

É, mas tem gente pensando em debandar.

Horácio Brasil

Negro, o empresário Horácio Brasil, que ontem nos deixou, aos 68 anos, nunca foi ligado ao candomblé nem a movimentos afros, mas apoiava no geral grupos de combate ao racismo, para ele 'um atraso moral de grande parte da humanidade', e em particular o Instituto Cultural Beneficente Steve Biko, um projeto educacional para negros.

Figura afável, certa feita lhe perguntaram se ele, na sua militância empresarial, já tinha sofrido alguma manifestação de racismo. A resposta foi taxativa e enfática:

– Demaaaais!

Orlando Martins

Fazendeiro, a vida inteira em Coração de Maria, Orlando Alves Martins, 92 anos, também partiu ontem.

Ele é pai do presidente da Assembleia, Ângelo Coronel (PSD), que ontem cancelou toda sua agenda oficial.

POUCAS & BOAS

* José Raimundo (PT) e Fabrício Falcão (PCdoB), ambos deputados de Vitória da Conquista, se uniram na apresentação de um projeto conjunto na Assembleia: batizar o novo aeroporto com o nome do cineasta Glauber Rocha, filho da terra.

* A Transalvador, o braço do trânsito da prefeitura de Salvador, realiza segunda novo leilão de veículos apreendidos. São 85 sucatas e 139 veículos conservados, entre carros de passeio e motos. Os lances poderão ser online.

