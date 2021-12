Manoel Vitório diz que esperava chuva e vê um aguaceiro

O secretário estadual da Fazenda, Manoel Vitório, diz que o ajuste administrativo feito por Rui Costa, com o corte de algo em torno de R$ 200 milhões, possibilitou à Bahia estar, neste momento, vivendo mais tranquila que a maioria dos estados, mas ressalva:

- Nós esperávamos uma chuva e estamos vendo um aguaceiro forte.

Em miúdos: só a queda de receita do ICMS por conta da crise já vai além de R$ 350 milhões, com tendência de aumentar, um montante muito além do previsto.

Ele falou em entrevista à Tudo FM, quando lembrou que não dá para prever até quando o estado tem condições de suportar essa tendência de refluxo na receita.

- Apesar de tudo, o governo está tocando as obras já contratadas, como o metrô, só para citar um exemplo.

E fez o arremate:

- Já cortamos na carne, mas o governador Rui Costa já disse que se precisarmos cortar no osso, vamos cortar.

Novo fôlego

Marcelo Nilo, presidente da Assembleia e responsável pela criação do PL na Bahia, respirou aliviado após a Câmara mudar de um ano para seis meses antes das eleições o prazo para a mudança partidária.

Dilma tem 15 dias para sancionar e a tendência é que nisso ele acompanhe a turma de Eduardo Cunha.

Se fizer, já vai valer para 2016. Daí, a festa de Marcelo Nilo.

Contra o tempo — Mas o problema maior de Marcelo Nilo é o PL. O novo partido ainda não foi criado, mas ele está confiante de que, após muitos contratempos, agora vai.

Ele espera que o partido seja oficializado em no máximo duas semanas.

Aí, está brigando contra o tempo.

E a festa continua

O bar Clube da Esquina, no Rio Vermelho, continua funcionando nas noites de sexta, apesar de a Sucom ter informado que o local foi interditado. Sexta passada uma multidão se acotovelou para entrar.

Das duas uma: ou a Sucom se enganou ou os donos não deram bola para a "interdição".

"Eu não saio daqui, não faço essa renúncia. Não devo nada, não fiz nada errado. E mais. Acho que a popularidade da gente é função de um processo. De fato, a minha está bem baixa hoje"

Dilma, em entrevista ao jornal Valor Econômico ontem, quando disse que nunca perguntaram a um homem se ele ia renunciar e não é ela, mulher, que iria fazê-lo.

"Não passo a mão em nenhum tipo de ato que possa desviaruma conduta da administração pública. (...) A gente não passa a mão pela cabeça de absolutamente ninguém"

ACM Neto, dizendo que ainda não pode se pronunciar sobre a denúncia do MP envolvendo Alexandre Paupério (secretário de Gestão), mas é a favor da apuração total.

Sem convencer

Orlando Peixoto Filho, o Orlandinho (PT), principal adversário de Jean Cavalcanti (PMDB), o prefeito de Cruz das Almas que renunciou anteontem, e líder nas pesquisas lá, foi comedido ao comentar o ato do rival:

- Eu, como todo o município, fui surpreendido. Acho que, se o problema é de saúde, faltou transparência. A alegação de que foi estafa não convence muito.

Em síntese, ele também suspeita de que o verdadeiro motivo não foi dito.

Na saúde — Médico e dono de clínica, Jean Cavalcanti vinha fazendo péssima administração. Um dos grandes calos dele é a saúde. Em julho do ano passado o hospital da Santa Casa fechou. O setor virou um caos.

Por isso em Cruz das Almas se diz que todo mundo sabia que Jean tinha problemas na saúde. De saúde, não.

Missão dupla

Líder das pesquisas em Itabuna, o deputado Augusto Castro (PSDB) diz que a oposição está com a faca e o queijo na mão para vencer as eleições lá, desde que consiga a união entre ele e os ex-prefeitos Fernando Gomes (PMDB) e Capitão Azevedo (DEM).

- Neto e Geddel vão ter que resolver essa parada. Se conseguirem, a eleição está morta.

Augusto só esqueceu o principal: vai ter adversário em campo e falta o jogo ser jogado.

Ética e estética

Jean Wyllys, o baiano de Alagoinhas que é deputado federal pelo PSOL do Rio, apareceu ontem na Câmara com um paletó xadrez bem cheguei. E postou no Face a explicação: segundo ele, a deputada Cristiani Brasil (PTB-RJ) quer impor um dress code (código de vestimenta) na Câmara, para homens paletó escuro e para mulheres, nada de saia justa.

Jean lembra que Cristiani é filha de Roberto Jefferson, um dos condenados do mensalão, para referendar o coro das servidoras da Câmara:

- Sou mais a ética do que a estética.

Aliás, as servidoras já mandaram, através de cartazes, recado a Cristiani: cuide do seu decoro que eu cuido do meu decote.

POUCAS & BOAS

ACM Neto e Geddel foram ontem a Camaçari prestigiar a filiação do ex-prefeito José Tude, que era PTN, ao PMDB. A missão dos dois é unir Tude e o vereador Antônio Elinaldo (DEM), líder nas pesquisas, para tentar tomar o poder do PT.

Lá, o PT governa com o prefeito Ademar Delgado, que foi apoiado pelo ex-prefeito Luiz Caetano, hoje deputado federal, mas os dois viraram inimigos. O staff governista faz força para pacificá-los. É mais um pepino para Rui Costa.

Acontece hoje, das 7 às 19h, o II Simpósio de Ortopedia do Hospital Português. Em pauta, os problemas ortopédicos mais recorrentes na população brasileira, tais como fraturas de quadril, lesões articulares e dores de coluna.

Enquanto Jequié espera o deputado federal Antônio Brito (PTB) decidir se quer se candidatar a prefeito ou não, ele está em Portugal como presidente da Confederação Mundial das Misericórdias. Ontem em Lisboa, condecorou o primeiro-ministro Pedro Passos Coelho pelo apoio às Santas Casas de lá.

A Assembleia vai realizar audiência pública quarta (9h) para discutir o projeto do deputado Fabrício Falcão (PCdoB) que proíbe o Uber na Bahia. Ele diz que a ideia é fortalecer os táxis, evitando os clandestinos e a concorrência desleal.

Colaborou: Hilcélia Falcão

