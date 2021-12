Manifestantes pedem justiça para velejadores brasileiros em posse de Bolsonaro

Um grupo de velejadores aproveitou o dia movimentado em Brasília nesta terça-feira, 1º, para se manifestar a favor da liberdade dos velejadores baianos Rodrigo Dantas e Daniel Dantas, e do gaúcho Daniel Guerra, detidos há mais de um ano em Cabo Verde. Eles promoveram um ato de repúdio a Jorge Carlos Fonseca, presidente do país africano, que participaria da posse do presidente Jair Bolsonaro.

Como parte do protesto, estenderam faixas na entrada do Consulado de Cabo Verde em Brasília e na Esplanada dos Ministérios, pedindo justiça para os brasileiros, condenados a 10 anos por tráfico internacional de drogas, e presos em dezembro de 2017, após serem flagrados com uma tonelada de cocaína escondida no casco de um veleiro que partiu do Brasil. Afirmam ser inocentes e dizem ter sido enganados pelo dono da embarcação, o francês Olivier Thomas, sentenciado no mesmo processo. Em dezembro último, o Tribunal de Barlavento, em Cabo Verde, determinou a anulação do julgamento do caso.

Situações inusitadas

A preocupação com a segurança durante a posse presidencial gerou situações inusitadas no Congresso Nacional. Uma jornalista grávida pediu uma cadeira para se sentar, já que não havia (as pessoas estavam alojadas no chão). Ela conseguiu, mas houve desentendimentos entre funcionários porque a cadeira seria da Câmara dos Deputados e a organização da solenidade seria responsabilidade do Congresso, cujo presidente é o mesmo do Senado (Eunício Oliveira). Apesar do mal estar, a cadeira se manteve como única na área externa do Plenário da Câmara dos Deputados.

Imprevisto no Planalto

Mesmo com toda preparação para a cerimônia da posse presidencial, imprevistos aconteceram. No Palácio do Planalto, por exemplo, uma baratinha acabou sendo a “anfitriã” dos primeiros que chegaram.

Entre as cadeiras, ela foi perseguida pela equipe do Planalto, que deu fim, com uma pisada certeira, à agonia do público que entrava.

Jornalistas maltratados

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, foi questionado por A TARDE sobre a condição ruim em que os jornalistas foram colocados, sem cadeiras e com demora para acesso à água. Maia falou que a organização era de responsabilidade do “Congresso”.

Rui e patriotismo

Antes da cerimônia de posse na Assembleia Legislativa da Bahia, o governador Rui Costa comentou a conjuntura política nacional e o início da gestão Jair Bolsonaro.

– O que espero do novo presidente é que ele cuide do povo brasileiro, eu desejo sorte, que as coisas funcionem, eu sempre torço pelo Brasil. No que depender de mim, como cidadão, como governador, para as coisas darem certo eu vou ajudar.

Ressalvou, entretanto, que será sempre uma voz “ativa, atenta e firme em defesa da Bahia, dos baianos e do Nordeste”, e que não aceitará “discriminação”.

Armas e violência

Rui Costa afirmou que estará disposto a colaborar “para melhoria do Brasil” toda vez em que for chamado, mas que não deixará de fazer a defesa das ideias e dos conceitos em que acredita, citando o exemplo da facilitação do acesso à posse de arma, sinalizada pelo novo governo federal, proposta que condena:

– Não tem exemplo no mundo onde posse de armas reduziu a violência, ao contrário.

POUCAS & BOAS

A prefeitura inaugura hoje, às 10h, a nova Avenida Mãe Stella de Oxóssi, que vai ligar as avenidas Luiz Viana Filho (Paralela) e Carybé à orla de Stella Maris. O nome da nova via é uma homenagem à ialorixá que conduziu por quatro décadas o terreiro Ilê Axé Opó Afonjá e falecida no último dia 27. A Avenida Mãe Stella de Oxóssi vai desafogar o trânsito para quem está na Paralela e segue em direção ao aeroporto ou à orla de Stella Maris. Nada mais apropriado: será o encontro de duas importantes 'Stellas' baianas.

