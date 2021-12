Manifestações dão o sinal: vem confusão

Vá lá que há uma grande diferença na gênese das manifestações contra e pró governo. As de domingo, com a turma do contra, foram espontâneas, de gente que deu evidentes sinais de repúdio não só a Dilma e à corrupção, mas aos políticos em geral. As de anteontem, a favor, foram orquestradas por sindicatos e movimentos sociais ligados aos petistas.

Também vá lá que as do time do contra foram maiores, com um pequeno repique segunda, no dia em que Lula foi anunciado como novo ministro da Casa Civil.

Mas as duas deixam evidente um fato: o imbróglio político em que o Brasil está metido não terá um desfecho tranquilo.

O país mergulhado numa crise econômica que turbina as insatisfações, um governo que mais se defende do que governa, incapaz que está de dar a luz do caminho para a saída e ainda assistindo, quase parado, sua base no Congresso evaporar, justo na hora em que se instala um processo de impeachment.

O xis da questão: a crise política ganha as ruas com o detalhe de que Dilma não é Fernando Collor, 'empichado' em 1992.

Collor não tinha partido, a dupla Lula-Dilma tem. Ou seja, Collor era mais um produto da Globo, politicamente só. O PT é partido.

O país ainda terá muito a sangrar. Quiçá literalmente. Esperemos que não.

Na justiça — Diz Teori Zavascki, ministro do STF, que a justiça não é para criar conflitos, é para resolvê-los.

A oposição agora questiona Lula, na justiça, como também questionou Wellington Lima e Silva, ambos por razões políticas, e a justiça se posiciona, bem ou mal.

Mas na divulgação dos grampos foi Sérgio Moro, o juiz da Lava Jato, quem tomou a iniciativa. Adubou o conflito.

A ponte na China

Na viagem que fez à China, encerrada semana passada, Rui Costa exibiu para os chineses o projeto da ponte Salvador-Itaparica. Eles ficaram maravilhados com o gigantismo do projeto, com a ressalva:

— Mas não paga.

Rui ponderou que sim, lembrando que justo por isso está no bojo a contrapartida (financeira) governamental.

Rui observou que uma das preocupações chinesas é a segurança nos investimentos.

Odebrecht chinês — Aliás, em 2010, quando Jaques Wagner, então governador, cogitou o assunto numa solenidade no Centro de Convenções, Norberto Odebrecht, o fundador da Construtora Odebrecht, estava lá. Abordado sobre a viabilidade do projeto, foi categórico:

— Como obra da iniciativa privada, apenas, não tem o menor sentido. Agora, se o governo quiser, constrói.

Até parece que Odebrecht era chinês.

"Cheirou vazamento de investigação por um agente nosso, a equipe será trocada, toda. Não preciso ter prova. A Polícia Federal está sob nossa supervisão"

Eugênio Aragão, novo ministro da Justiça, em entrevista à Folha de São Paulo, na qual disse que não vai tolerar vazamentos na Lava Jato.

Soldados do Exército caçam o Aedes aegypt em Monteiro, na Paraíba, em morros de pedra que circundam a cidade e até numa casa encravada na pedra. O mosquito pode estar em lugares que nem parecem ser Brasil.

Antonio Lima

Antonio Lima, vereador em Salvador sete vezes, partiu para o outro lado ontem, ao 76 anos. Sempre afável, era um figuraço. Ex-presidente da Associação dos Feirantes de São Joaquim, na política foi a vida inteira leal a ACM e também a ACM Neto.

— Dos muitos pecados que vou levar para o túmulo de um estou livre, a deslealdade.

Lá um dia contamos um Política com Vatapá em que ele, na campanha de 2012, em visita a São Joaquim, procurou ACM Neto, que entrou na parte do fundo do carro dele após uma caminhada:

— Cadê o pigmeu?

No reencontro conosco ele corrigiu:

— Sêo Levi, sêo Levi, não me crie problema em família. Eu não falei pigmeu. Falei baixinho.

Baque baiano

Uma reportagem feita pela revista Conjuntura Econômica, editada pela Fundação Getúlio Vargas e Instituto Brasileiro de Economia (Ibre), sob o título Estados - A difícil travessia da crise fiscal, mostra o tamanho do estrago que a crise fez até agora nas finanças estaduais.

Todos apanharam feio, mas se serve de consolo, na comparação de quem mais perdeu, a Bahia fica lá pelo 16º, com 2,10% a menos.

Ranking — É uma perda considerável, algo que vai perto de R$ 1 bi, mas bem menos que os 6,90% de Minas (o terceiro), os 5,85% do Rio (o quarto) e até mesmo os 4,08% de Pernambuco, o oitavo do ranking maldito.

Os campeões em perdas são Amapá (11,64%) e Amazonas (9,63%).

Dívida — A dívida consolidada da Bahia é de R$ 13,39 bilhões. Foi o segundo Estado que mais contraiu empréstimos entre 2008 e 2014, em torno de R$ 1,6 bilhão, só atrás do Rio de Janeiro (R$ 3,6 bilhões).

Mas entre os grandes, é o menos endividado, bem abaixo dos R$ 212 bilhões de São Paulo, dos R$ 93,5 bilhões do Rio, dos R$ 92,4 bilhões de Minas, dos R$ 64,4 bilhões do Rio Grande do Sul e mesmo dos R$ 15,5 bilhões de Goiás e dos R$ 15,4 bilhões do Paraná.

Capitais — Salvador também perdeu muito, 1,8% a menos só de ISS. Não é das piores, mas bem acima dos 0,2% do Rio e de Belo Horizonte. São Paulo perdeu 3,5%.

POUCAS & BOAS

A Associação dos Servidores do Meio Ambiente da Bahia (Ascra) marca o Dia Mundial da Água com o 3º Seminário Governança das Águas, quarta, na Assembleia.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Campanha na crise

Esta está nas redes sociais, preconizando o que será a campanha de 2016. Diz que um líder político, candidato a prefeito, reuniu os cabos eleitorais e deu o tom:

— Amigos, 2016 será um ano diferente. Sem financiamento privado de campanha teremos que fazer muitos sacrifícios.

Um cidadão da equipe levanta:

— Trabalharemos em dobro!

— Teremos que entender que haverá bem menos material de campanha e o horário eleitoral também será mais simples e bem mais enxuto.

O mesmo cara:

— Trabalharemos ao triplo!

— E além disso é um ano de crise... Também teremos menos dinheiro para contratar carros e motoristas para levar os aliados a bairros e povoados.

— Trabalharemos aos quádruplo!

O candidato parou, perguntou:

— Quem é esse amigo que está se candidatando a trabalhar tanto?

Um outro explicou:

— É o cara do comitê que demite.

adblock ativo