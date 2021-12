Manifestação sim e só na democracia

As manifestações contra o governo da presidente Dilma Rousseff e contra o PT são legítimas, mas engana-se que todos que lá estão buscam um país melhor. Embora o direito constitucional de manifestação sempre deva ser preservado, há aqueles que pedem o retorno de uma ditadura militar. Desconhecem o passado ou ignoram que a forma democrática é a única que permite que eles se manifestem.

Dito isso, milhares de pessoas foram às ruas no Brasil. Em Salvador, o protesto foi dividido em dois, um pela manhã, outro à tarde. Ambos na Barra.

Em meio à crise econômica, ética e moral em que vive a política nacional, é natural e salutar que os insatisfeitos peçam e gritem por melhores condições. Já pedir o impeachment é outra coisa. E qualquer um que conheça as regras do jogo, chamadas de Constituição, sabe disso.

Fora daqui e de acolá - Fora Dilma e fora PT foram escritos em camisas, faixas e bradados. Nada anormal. De 1998 a 2001 se ouviu fora FHC. A diferença aí é que o PT é um dos poucos partidos no Brasil visto como partido. Outras legendas são lembradas mais pelos seus caciques. O PT então paga este preço, e Dilma também.

A democracia ganha quando se discute e há pressão popular (popular mesmo sendo de classe média). A democracia perde quando se quer retirar direitos constitucionais em nome de derrota eleitoral. Ou seja, as manifestações aconteceram ontem como aconteceram na sexta-feira - estas pró-Dilma e governo -, e enquanto isto acontecer é bom que os representantes estejam atentos e promovam as mudanças desejadas pela sociedade e que as reformas política, tributária e administrativa aconteçam.

Reforma fatiada

E por falar em reforma política, foi aprovada a PEC 40, que prevê o fim das coligações para deputados federais, estaduais e vereadores. A proposta de emenda espera sanção da presidente Dilma Rousseff.

Esta é uma questão importante e mudaria o panorama dos eleitos em 2014. Mexendo com a representação partidária e fazendo desaparecer a presença de alguns partidos tidos como pequenos no Legislativo.

Sete dentro — O advogado eleitoral Ademir Ismerim fez um levantamento sobre as eleições proporcionais de 2014. Sete cadeiras da Assembleia sofreriam mudança. Elinaldo (DEM), Tato (PSDB), Heber Santana (PSC), Bira Coroa (PT), Ângelo Almeida (PT), Jacó (PT) e Jonas Paulo (PT) estariam eleitos pelo coeficiente alcançado pelos seus respectivos partidos.

Sete fora — Não se elegeriam Alex Lima (PTN), David Rios (PROS), Robinho (PP), Reinaldo Braga (PR), Ângela Sousa (PSD), Jânio Natal (PRP) e Jurandy Oliveira (PRP).

Economia em queda

Está difícil ouvir de alguém que não seja do governo uma palavra de otimismo quanto à recuperação econômica ainda neste ano. O ajuste fiscal iniciado pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, tem provocado reações negativas, mas aponta para um cenário, assim esperam os agentes econômicos, melhor para 2016. Dito isso, a Fecomércio da Bahia divulgou o balanço final do mercado em 2014. A tabulação demorou três meses e não trouxe boas novas.

Alta — Na Bahia houve uma queda no comércio varejista de 9,3% em comparação com 2013. Ao todo o Comércio movimentou R$ 6,120 bilhões em 2014. O único setor que cresceu foi o de lojas de departamentos (2,4%) no acumulado do ano.

Baixa — Já as lojas de móveis e decorações ficaram na outra ponta da tabela, com queda de 18%. O segmento concessionária de veículos, que é a quarta no ranking de faturamento, caiu de 8,6% no ano, e, em comparação com dezembro de 2013, o recuo foi de 13,8%.

A palavra — A Fecomércio acredita que 2014 marca um período de mudanças e de esgotamento do modelo de crescimento pautado apenas pelo consumo. Contudo, a entidade espera que os ajustes econômicos farão com que a Bahia volte a crescer em 2016. Aí está a palavra de confiança de alguém fora do governo. É esperar para ver.

Bancada reunida

Os vereadores de oposição ao prefeito ACM Neto se reúnem hoje para definir a estratégia de atuação dos próximos meses. Com uma pauta robusta e projetos como o PDDU e PPA, a ideia dos vereadores é aproveitar para garantir a participação deles na agenda da cidade. O argumento é esse e tem respaldo, contudo o pano de fundo é que vão expor ACM Neto no ano que antecede a eleição municipal. Mais que isso, com a crise econômica, política e ética posta, é preciso, na avaliação deles, demonstrar que não são apenas os governos federal e estadual que estão em crise.

A despeito disso, o Plano Plurianual deve ser votado entre hoje e amanhã.

Situação difícil

Na audiência promovida pelos pequenos agricultores de Ilhéus, Una e Buerarema na última sexta-feira, em Ilhéus, o diretor da associação que os representa, Luiz Henrique, apresentou um relatório já protocolado na Justiça Federal que aponta os prejuízos provocados pela indefinição do governo federal na demarcação de terras indígenas.

De acordo com ele, os 47 mil hectares de terras invadidos/ocupados deixaram de produzir, e os prejuízos somam R$ 32 milhões anuais. Coco, cacau e cupuaçu estão entre as principais culturas afetadas.

Migração — Os problemas não param por aí. Luiz diz que 15 mil pessoas estão morando em casas "de favor". Ou seja, moram com parentes ou amigos. Além disso oito mil pessoas se mudaram para Brusque, em Santa Catarina. O êxodo é tão grande que os vereadores do município catarinense visitaram Buerarema para saber o que estava provocando a migração de tanta gente. É verdade que existe um fluxo constante de pessoas da região para o Sul que vão em busca de trabalho na indústria de confecções, mas nunca foi tão intenso.

POUCAS & BOAS

Na condução dos trabalhos da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Leo Prates (DEM) tem se deparado com uma montanha de projetos que já deveriam ter passado pelo colegiado. Ele não culpa o antecessor Kiki Bispo (PTN), mas o fato é que acumulou.

adblock ativo