Mandato-tampão, a boa saída para Neto

Exatos 118 prefeitos se reelegeram em 2012 na Bahia. O que quer dizer que 299 dos 417, em tese, estão aptos a disputar as eleições de 2016. A maioria já administrou vislumbrando as expectativas da lei vigente, a possibilidade de reeleição para um novo mandato de quatro anos. O cenho minguou.

Claro que a proposta de reforma política formulada pela comissão criada com este fim (a ser votada nesta segunda, 18) tem muitos pontos que ainda vão dar muito o que falar, mas o mandato-tampão para os eleitos de 2016 de apenas dois anos é a razão do furdunço político na maioria dos municípios baianos.

Lógico também que há exceções no cenário. Um deles é ACM Neto. Ele é candidato em 2018, mais provavelmente a governador, senador talvez. Se fica como é, teria que arranjar um vice confiável para passar o bastão dois anos e meio antes do fim do segundo mandato. Se muda, seriam apenas seis meses, algo bem aceitável.

Ano passado Neto já foi tentado a deixar a prefeitura para se candidatar. Inteligentemente, descartou. E acertou. Para ele, o mandato-tampão não fede nem cheira. Mas, se for olhado direitinho, mais cheira.

Rui nem aí — A reforma política do jeito que está proposta, em termos de mandatos, diz pouco ou nada ao governador Rui Costa. Ele é contra a reeleição e diz que não está governando para se reeleger.

- O que eu quero mesmo é fazer um governo que contribua para minorar as angústias dos mais pobres, de onde eu vim.

Marcha a Brasília — Maria Quitéria (PSB), prefeita de Cardeal da Silva e presidente da UPB, vai reunir a imprensa amanhã (9h) para falar da pauta da Marcha a Brasília (na próxima semana). Na pauta, o protesto contra o mandato-tampão.

Se alguns estados penam até para pagar salários, como o Rio Grande do Sul, que resolveu parcelar quem ganha mais de R$ 5 mil, o secretário Manoel Vitório (Fazenda) solta foguetes. A Bahia é disparada a primeira das grandes economias brasileiras no percentual de aumento da arrecadação do ICMS, entre 2012 e 2014. A arrecadação de ICMS cresceu 25,44% contra 12,29%, de São Paulo, 15,01% do Rio e 19,28% de Minas.

"Me arrependi amargamente dessa decisão em nome de um ganho futuro da tramitação com maior facilidade da reforma política. Acho que não há por que o mandato de senador ter uma duração especial"

Marcelo Castro (PMDB-PI), relator da Comissão da Reforma Política, ao recuar da ideia de propor mandato de 10 anos para senador (a proposta é 5 anos para todos)

Bocão no páreo

Citado por Joyce Paskovic, colunista da Folha de S.Paulo, como líder de uma pesquisa de intenções de voto em Salvador, o radialista Zé Eduardo, o Bocão, parece ter sido mordido pela mosca da política:

- De início eu não queria nem conversar sobre isso. Agora já admito conversar.

A primeira conversa será com o deputado Lúcio Vieira Lima (PMDB), irmão de Geddel.

Se prosperar, bole no time de ACM Neto, de quem o PMDB é aliado.

Saudades da Bahia

Mauro Ricardo, que até dezembro era secretário da Fazenda de ACM Neto e mudou-se para a Secretaria da Fazenda do Paraná (onde entrou no olho de um furacão), confessou a um ex-colega em Salvador que aqui 'era feliz e não sabia'.

Está com saudades da Bahia. Se ele escutasse o que mamãe dizia (como fala a música de Dorival Caymmi), não ia.

Tática de sedução

Otto Alencar, o senador, tem usado uma tática atípica para tentar seduzir cabeças pensantes para se candidatar a vereador em Salvador pelo partido dele, o PSD.

Diz que olhem o exemplo de Rui Costa: é o primeiro governador da história da Bahia que foi vereador em Salvador. E ressalva:

- Como o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, é bom lembrar que ele é do PT. O outro lugar é o PSD.



Outros vereadores — A tática é boa, mas, a rigor, dois outros governadores também foram vereadores: Lomanto Júnior (de 1947 a 1950 em Jequié) e João Durval Carneiro (de 1954 a 1958 em Feira de Santana).

Aliás, Lomanto, quando ainda estava na ativa, costumava dizer que foi vereador, prefeito, governador, deputado estadual, federal e senador. E só não foi presidente da República por acaso. Foi convidado para ser vice de Tancredo Neves e não topou.

POUCAS & BOAS

Associação dos Magistrados da Bahia (Amab), Sindicato dos Jornalistas (Sinjorba) e Associação Baiana de Imprensa (ABI) realizam quarta no Sheraton (9h) o 1º Encontro Justiça e Imprensa na Bahia - Atuação e o papel social de magistrados e jornalistas. Lá estarão os presidentes das entidades, respectivamente Marielza Brandão Franco, Marjorie Moura e Walter Pinheiro.

Kristof Degraeuwe, artista congolês, inaugura quinta (19h) na Aliança Francesa (Ladeira da Barra) a exposição fotográfica The Hidden Mask (A máscara oculta). Trata-se de 29 fotografias de máscaras do acervo do Museu Etnográfico de Lubumbashi, do Congo, país dele.

O TJ da Bahia completou a formação do Comitê Gestor e Orçamentário Regional de implantação da Política Nacional de Atenção Prioritária ao Primeiro Grau. Os eleitos: juiz Benito Mascarenhas Neto e o servidor Anatole Coutinho (votados pelos desembargadores) e juiz Valnei Alves de Souza (pelos magistrados) e João Menezes (pelos servidores).

O Bahia British Club (Clube Inglês) vai fazer festa quinta (20h30) para Eduardo Lima Sodré, que às 17h30 receberá diploma e medalha no grau de comendador da Ordem do Mérito Judiciário dado pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT). A iniciativa foi do desembargador Alcino Felizola.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Cada macaco...

José Eliotério da Silva, o Zedafó, prefeito de Araci duas vezes, e só não foi a terceira porque sujou a ficha (perdeu a última em 2000, ao tentar a reeleição, mas botou o filho, Antônio da Silva Neto, atual prefeito, no lugar), costumava fazer discursos em suas campanhas citando sempre um versículo da Bíblia.

Lá um dia, Aloísio, o vice, um bancário, resolveu abordá-lo sobre o assunto:

- Zé, eu fui olhar na Bíblia as citações que você faz no comício e não confere. Aliás, não bate uma.

E Zedafó, com ares de superioridade:

- Ora, Aloísio, vá cuidar da política que você não entende nada de Bíblia. De Bíblia entendo eu.

