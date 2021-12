Malas de Geddel viram prato do dia dos baianos

Geddel foi o assunto do dia ontem em todas as rodas políticas, e também nas redes sociais, dividindo opiniões: os amigos lamentando, os aliados decepcionados e os adversários entre risinhos e falsas lamentações.

Alguns pontos que pautaram o debate:

1 – A PF detectou movimentação suspeita no apartamento em que Geddel mora no Chame Chame em direção ao da Graça, mas pensou que eram documentos. A dinheirama foi surpresa para os policiais também.

2 – Os R$ 51 milhões encontrados nas malas botaram no chinelo os recordes de flagras similares; o nacional, os R$ 500 mil de Rocha Loures, o homem da mala de Temer, e o baiano, os R$ 180 mil encontrados pela PF na casa do então prefeito de Camaçari Luiz Caetano, hoje deputado federal.

3 – E o PMDB, partido que ele controlou na Bahia nos últimos 20 anos, como fica? Os peemedebistas ainda estão atarantados, mas já falam em estabelecer ‘nova ordem’.

Parabéns — O deputado Lúcio Vieira Lima, irmão de Geddel e presidente do PMDB baiano, não apareceu ontem na Comissão da Reforma Política, que ele preside, e nem atendeu ao telefone. Só apareceu no Instagram, para dar parabéns a Aramari pelos seus 56 anos de emancipação.

Desvio de foco

Augusto Vasconcelos, presidente do Sindicato dos Bancários da Bahia, diz que Temer está botando uma casca de banana para os estados: a Medida Provisória 785/17, em tramitação, que reformula o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), terá como uma das fontes os recursos constitucionais regionais.

– Ele quer usar o FNE para financiar o Fies. Nada contra a educação, mas o FNE foi criado para financiar a produção, e essa MP desvia completamente o foco.

Eu chamei de ‘pacto de sangue’ porque envolvia um presente pessoal, que era um sítio, envolvia um prédio de um museu, pago pela empresa, envolvia palestras pagas a R$ 200 mil, fora impostos, e havia uma reserva de R$ 300 milhões Eu chamei de ‘pacto de sangue’ porque envolvia um presente pessoal, que era um sítio, envolvia um prédio de um museu, pago pela empresa, envolvia palestras pagas a R$ 200 mil, fora impostos, e havia uma reserva de R$ 300 milhões

Catástrofe turística

A decisão do governo de construir o novo Centro de Convenções de Salvador na área do Parque de Exposições é uma ‘catástrofe econômica’, segundo Glicério Lemos, presidente da secção baiana da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-BA).

– Todo o trade reclama, mas nós os hoteleiros seremos os grandes prejudicados. Temos na área do antigo Centro de Convenções mais de R$ 5 bilhões em investimentos. São dez mil leitos. Só de financiamentos vai a mais de R$ 1 bilhão.

Meio-termo — A escolha da área do Parque de Exposições é um meio-termo: Rui Costa queria mesmo era parte do Porto de Salvador. Mas só desistiu depois de estar convencido de que a negociação com o governo federal seria muito difícil.

Coronel no ataque

Cortejado pelos aliados de ACM Neto como potencial candidato a senador ou vice-governador, o presidente da Assembleia, Ângelo Coronel (PSD), ontem no Encontro Baiano de Parlamentares Municipalistas, realizado em Serrinha, vitaminou o discurso dos que apostam na possibilidade. Falou três fatos contundentes:

1 – A regulação da saúde está matando muita gente, por falta de eficácia.

2 – Josias Gomes, o secretário de Relações Institucionais, virou ‘saco de pancada’.

3 – Está na base de Rui Costa, mas não quer dizer que em 2018 apoiará ele.

Entre amigos — Aos amigos, Coronel diz que sempre foi ligado ao senador Otto Alencar e em 2018 devem marchar juntos.

Mas faz críticas ao governo abertamente, em nome da independência entre poderes.

POUCAS & BOAS

Foi o deputado baiano Jorge Solla (PT) que ingressou ontem com uma representação no Conselho de Ética da Câmara contra o colega Wladmir Costa (SD-PA), famoso por ter tatuado o nome Temer no braço. Ele é acusado de quebra de decoro por ter espalhado uma montagem fotográfica de uma filha adolescente da deputada Maria do Rosário (PT-RS).

Félix Mendonça, um contador de histórias é o livro que Cristiana Mendonça, filha, lança dia 14, na próxima quinta, na Igreja da Vitória (18h). ‘São flashes da vida, coisas simples, que vivenciei e ouvi contar’.

O cantor Gerônimo fez parceria com o Sindicato dos Médicos e entrou na campanha do Setembro Amarelo, que visa promover a prevenção ao suicídio. O Ministério da Saúde diz que no Brasil ocorrem em média 32 suicídios por dia, quase todos associados a transtornos psiquiátricos.

