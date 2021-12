Mais trens e viagens e menos intervalos

Serão quase mil viagens por dia que a operação do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas realizará a partir de hoje, com a adição de dois trens à frota. A notícia foi divulgada ontem pela CCR Metrô Bahia, uma flexibilidade e agilidade maior à mobilidade baiana nestes dias tumultuados e agitados de fim de ano. Agora, operará com 32 trens e garante a oferta de 110 novas viagens, disponibilizando mais de 100 mil novos lugares por dia útil.

Outra novidade é que os intervalos entre os trens serão menores. Nos horários de pico da manhã (das 6h29 às 8h38) e da tarde (das 16h45 às 19h20), na Linha 1 passará um trem a cada 2 minutos e 41 segundos; na Linha 2, a cada 3 minutos e 10 segundos. Nos horários entre picos, o intervalo será de 5m20s na Linha 1 e de 6 minutos na Linha 2.

Intervalos menores – Outra alteração diz respeito à redução de intervalos nos sábados e domingos até o dia de Natal – 15, 16, 22 e 23 – das 8 às 18 horas. A concessionária justifica que a estratégia é, mesmo, para que a população possa fazer as compras de fim de ano com mais comodidade. Foi pensada levando-se em consideração o aumento na demanda de clientes no período que antecede as festas.

À disposição

O deputado estadual Eduardo Salles se encontrou ontem, em Brasília, com a futura ministra da Agricultura, Tereza Cristina. O parlamentar baiano disse que conversaram sobre irrigação, agricultura familiar e dificuldades nas cadeias produtivas do coco, banana, café. Falou também que se coloca à disposição de Tereza para “promover a agropecuária baiana”.

“Se depender de mim, vou para a porta da empresa em que o funcionário homem, desenvolvendo papel igual da mulher, ganhe mais. Acabou isso no Brasil”

Transferência para Salvador

O coordenador da bancada da Bahia no Congresso Nacional, o deputado federal Félix Mendonça Júnior (PDT), pediu ontem uma audiência com o ministro da Educação, Rossieli Soares, para discutir a reestruturação dos institutos federais no final do governo de Michel Temer. A iniciativa surgiu depois que a deputada Alice Portugal (PCdoB-BA) recebeu em Brasília, ainda na quinta, o reitor do Instituto Federal Baiano (IF Baiano), Aécio José Duarte, o Zezão. No encontro, Zezão disse que a reitoria do IF Baiano será transferida de Salvador.

– Prejudicará mais de 200 famílias de professores, servidores e alunos. É um absurdo – reclamou Alice.

Até ontem à tarde, ainda não havia resposta sobre o convite da bancada.

Irregularidades e descaso

Irregularidades foram encontradas em 33 unidades de saúde e de ensino estaduais e municipais de oito municípios da Bahia, ontem, durante ação que envolveu ao menos 50 pessoas, entre membros e servidores do Ministério Público estadual e representantes de outros órgãos de fiscalização. Os problemas encontrados são de puro descaso e má gestão: ausência de equipes médicas, medicamentos e merendas vencidas, além de estruturas malconservadas. O caso mais grave, destaca o MP, aconteceu em uma unidade em reforma e que encaminhou os pacientes para uma igreja e um centro comunitário. Já em escolas, foram constatados problemas de infraestrutura, como forros derrubados pela chuva e até mesmo unidades fechadas.

