Luto em Conquista com a morte de Pedral

O golpe militar de março de 1964 pegou em cheio as três maiores cidades da Bahia (já então), pela ordem, Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista. Os três prefeitos, respectivamente Virgildásio de Senna, Chico Pinto e José Pedral Sampaio foram cassados.

Os três também viraram ícones. Com 91 anos, Virgildásio está vivo; Chico Pinto morreu em 2008; e ontem Pedral se foi.

Conquista está de luto. Com Pedral se vai um pedaço da história viva que dominou a política do município por mais de 20 anos, com o pedralismo. Foi decisivo na vitória de Waldir Pires em 1986, de quem foi secretário, após o fim da ditadura; mas em 1990 se aliou a ACM e decretou a aposentadoria da política.

Paulo Souto e Rui Costa, que tinham eventos lá hoje e amanhã respectivamente, adiaram. Conquista está de luto.

Café Hall na berlinda

O governo, por intermédio da Secretaria da Administração, ganhou na Justiça a reintegração de posse do imóvel onde funciona o Bahia Café Hall, na Paralela, área do Parque de Pituaçu.

A área foi alugada em 2005 para funcionar como restaurante. Transformou-se em casa de show, e o governo alega desvio de finalidade, além de aluguel baixo: R$ 7 mil por mês.

O outro lado 1 - Guilhardo Lopes Filho, o dono do Bahia Café Hall, disse ontem que tomou conhecimento da decisão, mas ainda não foi notificado. E prometeu recorrer.

Ele tem shows previstos para este fim de semana, na sexta com Benito de Paula e Jorge Aragão e no sábado com Natiruts.

- Sou empresário e tenho obrigações.

O outro lado 2 - Ele se queixa do governo. Disse que fez um contrato de cinco anos renovável por mais cinco, buscou um sócio estrangeiro e investiu R$ 1,5 milhão e depois mais R$ 1 milhão.

- O contrato previa a exploração de restaurante e eventos. E transformamos o local num dos melhores espaços de shows de Salvador, uma cidade carente disso. Cheguei a propor fazer os benefícios e depois devolveria a área, mas o governo nunca quis conversa. Não é construtor, é destruidor. Inicialmente disse que iria fazer dali um SAC para o servidor. E agora quer para quê?

Aécio e Marina

Aécio Neves estará amanhã em Itabuna e Ilhéus. O blog Pimenta na Muqueca, de Itabuna, refletiu o ânimo da cidade. Disse que, quando ele era segundo colocado nas pesquisas, marcou a visita para 16 de agosto, depois adiou para o dia 23 e não foi.

Agora que é o terceiro, vai.

Já Marina confirmou presença em Salvador sábado. Conversará com o movimento negro e fará comício em local ainda não definido.

Briga burra

Está nas mãos do presidente do PT em Salvador, Edson Valadares, uma representação pedindo a expulsão dos seis vereadores do partido (a bancada tem nove) que votaram a favor do projeto de ACM Neto que desafetou 59 terrenos na capital.

O fato deveria ficar incubado até o fim das eleições, mas vazou, e o líder do PT na Câmara, Moisés Rocha, disparou contra Valadares.

- É uma briga burra, num momento impróprio. Estou mais preocupado em eleger Rui, Otto e Dilma. Pelo visto, ele está mais preocupado com a eleição de 2016.

O time do choque - Além de Moisés, Henrique Carballal, Carlos Suíca, Arnando Lessa, J. Carlos Filho e Alcindo de Anunciação formam o time da briga com Valadares.

Só há conversa com o diretório estadual.

Briga sabida

O subúrbio ferroviário de Salvador, área em que Nelson Pelegrino obteve a maior parte da sua votação em 2012 na disputa contra ACM Neto, é palco de intensa batalha em 2014. Pelegrino não sai de lá e Neto tudo faz para marcar presença no pedaço.

Sábado último, Pelegrino circulou pela feira de Periperi. Neto mandou tirar o tapume do mercado que ele constrói para relocar a tal feira a fim de que todos possam ver a obra.

Fogo aceso

Jaques Wagner comprou 62 novas viaturas para o Corpo de Bombeiros, o que é muito bom, mas há um probleminha: vão ficar paradas por falta de operadores.

Quem chama a atenção para o fato é o deputado Carlos Gaban (DEM). Segundo ele, tal situação só faz mostrar a urgência da votação da Lei de Organização Básica da PM, que torna o Corpo de Bombeiros independente.

- Desde 2006 o Corpo de Bombeiros tem 2.200 homens para cobrir a Bahia inteira. Com a independência, poderia haver o concurso, que corrigiria essa distorção.

Caçando votos - O líder do governo, Zé Neto (PT), passou ontem para Gaban o conteúdo dos projetos que reorganizam a PM e o Corpo de Bombeiros, mas votação mesmo, só depois das eleições: Nos dias atuais, os deputados simplesmente não vão à Assembleia. Estão ocupados à caça de votos.

POUCAS & BOAS

O Núcleo de Estudos de Gênero e Sexualidade (Nugsex Diadorim), vinculado à Pró-Reitoria de Extensão (Proex) da Uneb, estará na 13ª Parada Gay da Bahia, domingo no Campo Grande. Terá um trio elétrico para divulgar ações de combate à homofobia.

Para os interessados nas histórias do cangaço, o Centro de Estudos Euclides da Cunha (Ceec), órgão da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Uneb, lança hoje (19h), na Livraria Cultura do Salvador Shopping, nova edição da Revista Canudos.

O blog Pinguinho de Tinta deflagrou a campanha Pinguinho Solidário Ano 2, que vai arrecadar donativos para o Lar Vida (Estrada Velha do Aeroporto), onde mais de 100 crianças com necessidades especiais precisam de ajuda. Parte do que for arrecadado irá para a Apae. Quem quiser ajudar, o fone é (071) 9919-4203, procurar Tereza Cordeiro.

Wanderley Ribeiro, mestre em educação pela Ufba, advogado e professor universitário, lança sexta (16h) no Cine Ana (Calçadão Dagmar Pinto), em Ibicaraí, o livro infantil Papai.

Colaborou: Biaggio Talento

