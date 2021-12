Lula se diz vítima. Mas e daí? Temer também

Pela primeira vez na história um presidente da República, no caso Michel Temer, é acusado de corrupção em pleno mandato. Também pela primeira vez na história um ex-presidente, no caso Lula, é condenado acusado de corrupção.

Também é a primeira vez que o mundo político se vê, em escala nacional, acuado com um turbilhão de denúncias que alguns chamam de criminalização da política.

Lula é culpado ou inocente? No caso do tríplex do Guarujá, motivo da condenação, que o digam os juristas, porque politicamente ele já estava, como está, condenado ou absolvido, a depender de quem avalia.

De resto, Lula, como Temer, jura inocência, o que aliás todos fazem.

Também é a primeira vez, ressalte-se, que se veem tantos 'inocentes' vitimados.

Caso Geddel

A liberação de Geddel ontem não foi surpresa para os amigos dele. Eles dizem que o advogado Gamil Föppel 'desconstruiu' a acusação na primeira audiência.

Falam que a soltura robustece a convicção de que a prisão de Geddel, pelos motivos alegados, foi política, para atingir Temer.

Se o objetivo era esse, conseguiram.

Pedras na ponte

Em evento ontem na Fieb (lançamento da elaboração da política mineral do estado), o vice-governador e secretário de Planejamento, João Leão, disse que espera lançar, dentro de quatro meses, o edital para a construção da ponte Salvador-Itaparica.

Ao lado de Jaques Wagner, ele afirmou:

– Dentro de 15 dias receberemos um novo grupo chinês interessado. Se Brasília não implodir até lá, vamos avançar muito.

Em suma, a crise também está no caminho da ponte.





Na tradição

Depois do susto que João Leão deu nos amigos ontem, ao sentir-se mal na Seplan (ele é vice-governador e secretário de Planejamento) e ser levado às pressas para o Hospital Aliança, alguns mais próximos diziam que têm aconselhado ele a desacelerar a intensa agenda que cumpre, na Seplan, na Vice-Governadoria, no interior e em casa.

Mas, ressalvam, Leão age e reage como manda a tradição política: promete e não cumpre.

Documentos esquecidos

A Secretaria de Administração do Estado (Saeb), que administra os SACs, está com um abacaxi nas mãos: de 2016 para cá nada menos que 95 mil documentos estão esquecidos. Ou seja, as pessoas vão tirar, mas não reaparecem para pegar.

E alguns até pagam por isso.

Voando mais

O trade turístico de Porto Seguro está em festa. O aeroporto lá recebeu um certificado da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) que o credencia a quintuplicar o número de voos. Hoje, tem uma média de 20 diários, espera chegar a 50, e no pique do verão, 100.

O secretário Marcus Cavalcanti (Infraestrutura) diz que o avanço é consequência de dois fatos preponderantes, a melhoria na infraestrutura e serviços do aeroporto e também ao fato de o governo ter reduzido a alíquota de ICMS do querosene de aviação.

Bom para todos — Felipe Lino, diretor de aeroportos da Sinart, a empresa que administra o aeroporto de Porto Seguro, diz que a notícia é boa para toda a Bahia:

– Poderemos ampliar o número de voos em 70% imediatamente.

Porto Seguro, com 35 mil leitos, é o maior destino turístico da Bahia.

POUCAS & BOAS

* Gilson Dipp, ministro aposentado do STJ, vai fazer a palestra de abertura do II Simpósio Nacional de Combate a Corrupção, dias 24 e 25 de agosto, no cinema UCI Orient do Shopping Barra. O evento é promovido pela Associação Nacional de Delegados da Polícia Federal (ADPF) e terá vários delegados que atuam na Lava Jato.

* O Nego Fugido, manifestação cultural mais forte em Acupe, Santo Amaro, que recria a luta pela libertação dos escravos, é o objeto da pesquisa antropológica da fotógrafa Maraiza Machado, uma baiana que reside no Uruguai.

* O NOB (Núcleo de Oncologia da Bahia) e o Grupo Oncoclínicas realizam sábado no Fiesta o 4º Simpósio Baiano de Câncer de Pele com Foco em Melanoma. Vai abordar o que existe de mais atual na área de prevenção.

Colaborou: Joyce de Sousa

