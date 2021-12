Lula na UFRB: não foi tanto nem tão pouco

O que se viu na era de Fernando Henrique Cardoso na presidência foi desabar sobre o Brasil, e na Bahia também, uma tempestade de faculdades particulares.

Na era Lula foi o inverso. A Bahia tinha uma universidade federal, ganhou mais cinco, a Universidade Federal do Recôncavo (UFRB), a primeira delas.

Não há mistérios, a questão é ideológica. A direita acha que as universidade públicas são o apanágio das esquerdas.

Se a política no Brasil não tivesse apodrecida pela corrupção, o povo seria concitado a optar entre um modelo e outro. Não é bem isso o que se vê, mas tem disso também. Se a iniciativa da concessão do título de doutor honoris causa a Lula pela UFRB tem matriz política, a contestação também.

A festa de Lula ontem em Cruz das Almas teve um pedaço dos prós e dos contras.

Não teve lá tanta gente assim, mas a ameaça de opositores de melar a brincadeira exibiu forte esquema de segurança.

No frigir dos ovos, a reação oposicionista limitou-se a melar de lama um outdoor. E os petistas ganharam mais adubo para o discurso de que a Justiça persegue Lula.

No caso em apreço, fede a isso.

Balançando no ninho

O programa do PSDB levado ao ar anteontem, descendo a madeira em Michel Temer, engordou a pressão do Centrão para exigir a cabeça dos quatro ministros tucanos, entre eles a do baiano Antônio Imbassahy.

O deputado João Gualberto, tucano baiano, diz que achou o programa perfeito, ao admitir erros e pedir desculpas. E sobre Imbassahy, diz não ser problema dele:

– É um governo que eu não votei, que eu não apoio, por que vou dar aval a ministro?

Gualberto diz que os ministros chegaram lá por conta de Aécio. E com ele se entendam.

A Globo tá buscando um candidato pra enfrentar Lula. Tá até vendo nas novelas o artista mais popular. Até Chico Anysio se fosse vivo

Os partidos não vão desaparecer, mas a crise política matou todos eles, inclusive o PSDB

Imprensa zero

Na visita que fez a Salvador ontem para uma inauguração na Unijorge, a presidente do STF, Cármen Lúcia, fugiu da imprensa como o diabo da cruz. O jornalista Yuri Silva se aproximou e disse: 'Ministra, fale com a gente'.

– Não posso. Tenho outros compromissos.

Antes, numa sala, ao lado da presidente do TJ, Maria do Socorro, do governador Rui Costa e do presidente da Assembleia, Ângelo Coronel, um fotógrafo engatilhou a máquina, ela cortou.

– Não. Estou num momento de relax.

Fogo no chão

Utinga, na Chapada, está em grande expectativa. Aparentemente do nada, a terra pegou fogo no povoado de Cambuí.

O prefeito Joyuson Santos (PSL) diz ter esperança de que seja um campo de gás. O resultado das análises sai em 30 dias.

Palmas no ferry

D. Sílvia Maria causou sensação no ferryboat Maria Bethânia, que ia de Salvador para Bom Despacho na manhã de ontem.

Por volta das 9h33, ela se jogou no mar. Alvoroço geral, o navio deu meia-volta e às 9h45, exatos 13 minutos depois, a resgatou, sob aplausos dos presentes. A explicação dela:

– Iemanjá me chamou.

O comandante Domingos Costa Batista ficou emocionado. E com dupla razão. Salvou uma vida e de quebra ganhou palmas, uma raridade no ferryboat, que só leva porrada.

POUCAS & BOAS

O escritor Ubaldo Marques Porto Filho não nasceu em Ubá, Minas, como dissemos. Apenas morou lá. Ele é de Salvador.

Colaborou: Yuri Silva

POLÍTICA COM VATAPÁ

O membro de fora

Essa quem conta é Cristóvão Rodrigues, radialista. Novembro de 1968, Salvador se enfeitou toda para receber uma visita ilustre, Sua Majestade Elizabeth II, a rainha da Inglaterra (ainda hoje no trono, 66 anos de reinado, o mais longo da história inglesa).

Na agenda, uma visita ao Mercado Modelo. Newton Moura Costa, senhor do programa Levanta a Cabeça, da Rádio Sociedade da Bahia, fazia a solene narração:

– Neste momento chega à Praça Cairu Sua Majestade, a rainha Elizabeth. Vem ao lado do governador Luiz Viana Filho e do príncipe de Edimburgo (o marido). Atrás dela vem...

Cutucou alguém ao lado, cochichou:

– Quem é aquele?

– Não sei, não...

– Atrás dela vem... vem... um membro de fora.

Era Magalhães Pinto, ministro das Relações Exteriores.

