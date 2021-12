Lula faz exercícios e lê ‘A Elite do Atraso’

A senadora Lídice da Mata esteve com o ex-presidente Lula nesta terça-feira, 17, no prédio da Polícia Federal em Curitiba. De acordo com a parlamentar baiana, Lula está bem, mas indignado com a sua condenação. “Lula foi um presidente que estimulou a igualdade e a justiça social. Manter essa vigília pela sua liberdade é manter essas chamas acesas. O presidente está bem, sereno, fazendo seus exercícios diários em Curitiba”, disse.

Ela foi uma das integrantes da Comissão de Direitos Humanos do Senado que esteve com Lula, assim como a senadora Fátima Bezerra (PT-RN), que informou que o ex-presidente tem aproveitado o período na prisão para ler bastante. Um dos títulos já lidos pelo ex-presidente, segundo Fátima, foi “A Elite do Atraso”, de Jessé de Souza.

No boletim diário de acompanhamento das ações a favor de Lula que acontecem, foi informado que será lançada na Câmara dos Deputados, hoje, a Frente Ampla em Defesa da Democracia, que reúne diversos partidos da esquerda: PT, PCdoB, PDT, PSOL, PSB e PCB.

TCHAU, QUERIDO! O senador Aécio Neves virou réu no dia do segundo aniversário de deposição de Dilma (54.501.118 votos). Ontem, estava prevista uma palestra da ex-presidente na Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, com a presença da ativista negra Angela Davis. Na internet, viralizaram as imagens do famoso tríplex do Guarujá.

ELDORADO DOS CARAJÁSO - Dia 17 de abril está na história também pelo Massacre de Eldorado dos Carajás, quando 19 trabalhadores rurais sem terra foram assassinados pela polícia durante uma caminhada na “Curva do S”, a caminho de Belém, no Pará. Ontem, fez 22 anos.

Querido Joaci Góes

Orgulho da Bahia, o querido Joaci Góes, advogado, jornalista, empresário e acadêmico, irá proferir palestra com o tema ‘Uma nova esquerda para o Brasil’, amanhã, dia 19 de abril, na Academia de Letras da Bahia.

Árvore e rio sofrem!

Natureza x mobilidade é o clássico da cidade. Depois de o metrô destruir o canteiro central da avenida Paralela, entre outras necessárias intervenções, agora o BRT Lapa-Iguatemi pode arrancar 579 árvores além de tapar os rios Lucaia e Camarajipe. Tem manifestação domingo, às 8h30, na avenida ACM contra a obra. Ah, estamos enterrando também o rio Jaguaribe, em Patamares.

Os bebês de fevereiro

Edvaldo Lima (PP), vereador da bancada evangélica da Câmara Municipal de Feira de Santana, o defensor da “moral e dos bons costumes” e “profeta”, como se considera, voltou a soltar suas previsões inusitadas. Desta vez, ele disse que estimular o uso de preservativos sexuais, ao distribuir camisinhas na Micareta de Feira de Santana, é uma atitude de incentivo a prostituição, uma vez que o sexo, segundo pensa, só pode ser feito após o casamento. Para ele, o problema não é a saúde pública, mas o gasto desnecessário. Para o profeta, o dinheiro seria melhor empregado na prevenção de outras doenças. Sua nova previsão não faz muita fé na função da camisinha:

– Depois de nove meses a gente vê o resultado!

POUCAS & BOAS

* A partir de hoje a Defensoria Pública da Bahia vai retomar sua atuação em Itaberaba, na Chapada Diamantina, depois de oito anos sem atividades. A inauguração será às 10h, no Fórum Desembargador Hélio Lanza.

* O 1º Encontro Regional dos Coordenadores Estaduais de Proteção e Defesa Civil do Nordeste acontece amanhã, a partir das 9h30 no auditório da Casa Civil do Governador, no CAB.

* A Capitania dos Portos anuncia para hoje a palestra Segurança da Navegação para Pescadores, programada para as 10h, na Colônia de Pescadores de Passé, em Candeias (Grande Salvador). Amanhã tem outro encontro no Instituto de Pesca Artesanal, em Ilha de Maré.

PAULO LEANDRO, ROY ROGERES, MIRIAM HERMES E LUIZ LASSERRE

