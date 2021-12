Lula e os ensaios de campanha raivosa

Dizem os petistas que se Lula for candidato à presidência da República, Rui Costa ganha um cabo eleitoral fortíssimo, líder em todas as pesquisas, na Bahia mais ainda.

E será candidato? Só se a Justiça não deixar. Em campanha ele já está. E nesta quinta-feira, 17, em Salvador houve os ensaios de outra previsão, a de que teremos uma campanha raivosa.

>> PM dispara três tiros em confusão durante visita de Lula a Salvador

Muito ajuda Lula, por irônico que possa parecer, o impeachment de Dilma. A ascensão de Michel Temer ao poder formou cenários bons e ruins no panorama nacional. Veja:

1 – A distinção, com clareza, das diferenças de políticas mais à direita e à esquerda.

2 – A necessidade que a direita tem de forjar um novo líder, até agora, com Jair Bolsonaro e João Dória disputando a ponta.

3 – O desgaste petista foi repartido com todos, já que Temer e Aécio, apanhados com a mão na butija, produziram a sensação generalizada de que todos são corruptos.

No mais, espera-se que as agressões se limitem às ovadas. Os sinais não são bons.

Venenos — Petistas festejavam Lula ontem chamando-o de Menino Veneno.

Os contra diziam que por ironia Lula parou no Campo da Pólvora, por mero acaso, em frente ao Fórum Criminal.

Sobrou para Leo

Na briga entre Rui Costa e ACM Neto, que levou o governo a pedir de volta os 20 PMs que serviam na Prefeitura de Salvador, sobrou para Leo Prates (DEM), presidente da Câmara, que nada tem a ver com o peixe.

Ele tinha até as 18h de ontem 16 policiais para tomar conta de cinco prédios em regime de revezamento. Ficou com seis.

Vai reunir a mesa da Câmara para saber o que fazer. E a Guarda Municipal? Vereadores dizem que não tem preparo para enfrentar conflitos de rua, como no caso de João Dória.

O mais gostoso da vida é viver, é respirar. Isso não há nada que pague O mais gostoso da vida é viver, é respirar. Isso não há nada que pague

Aécio saiu pequenininho do episódio. Errou profundamente, no conteúdo e na forma, por dizer tantos palavrões Aécio saiu pequenininho do episódio. Errou profundamente, no conteúdo e na forma, por dizer tantos palavrões

Agenda abortada

A viagem que João Leão, vice-governador e secretário do Planejamento, faria a Portugal esta semana, foi abortada pelos médicos. Explicando: ele fez recentemente uma cirurgia de diverticulite. E os médicos vetaram.

Com isso, Angelo Coronel (PSD) adia também a possibilidade de chegar ao governo.

Leão só viaja 15 de setembro. E Rui Costa embarca para a China dia 25 próximo.

Demissão zero

Ao contrário da maioria dos prefeitos baianos, que está demitindo para conter custos, Robério Oliveira (PSD), de Eunápolis, diz estar em situação um pouco melhor:

— De saída, eu reduzi o número de secretarias de 17 para oito. Não vou demitir e estou pavimentando 126 ruas.

Chuva seletiva

Diz o deputado Gika (PT), que é de Serrinha, que a chuva na região parece estar vindo em doses e trechos escolhidos.

Em Serrinha, por exemplo, quem plantou feijão, colheu e se deu bem, mas agora com o milho, já não é a mesma coisa:

— Se a chuva não vier, o milho já plantado será todo perdido. Já no lado de Lamarão, nem isso. Lá estava mal e continua.

Só chuvisco — Já em Olindina, 80 quilômetros adiante de Serrinha, a situação é bem diferente, para pior, segundo o deputado Aderbal Caldas (PP):

— Lá não teve nem chuva. Só chuvisco. É uma coisa geograficamente estranha, inexplicável, porque no litoral choveu muito e Olindina fica a apenas 100 quilômetros do litoral em linha reta.

POUCAS & BOAS

* Os advogados Luiz Viana Queiroz, presidente da OAB-Ba, Cláudio André de Souza, Ruy Nestor Bastos Mello e Dirley da Cunha Junior, vão participar hoje (9h) no TRE de um debate instigante: Voto facultativo ou obrigatório? O assunto divide opiniões Brasil afora.

* Prestes a ser inaugurado, o Centro de Logística e Multiuso Subaé (CLM Subaé), em Feira de Santana, recebeu a visita do superintendente da Sudic, Jairo Vaz, e do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Antônio Borges Jr. O CLM é tido como fundamental para atrair novas indústrias para o Centro de Subaé.

* A Fundação José Silveira (FJS) realiza hoje e amanhã o III Simpósio sobre Diagnóstico por Imagem das Doenças Torácicas. O evento faz parte da programação científica dos 80 anos da FJS. O time de palestrantes é considerado top no ramo.

adblock ativo