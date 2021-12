Lula dá o tom para militância do PT

A tática do PT está definida: defender o partido é prioridade. O ex-presidente Lula veio a Salvador dar um recado para intramuros e disse, em reunião às portas fechadas, onde os "convidados" não puderam nem entrar com o celular, que o PT tem legado administrativo, tem como contrapor as acusações e que, moralmente, também pode questionar aqueles que o coloca como agente da corrupção.

No entanto, se antes os eventos com a presença do ex-presidente Lula incendiavam as bases do partido, atualmente a empolgação é mais contida. Prova disso foi a quantidade de espaços vazios no seminário de lançamento do Plano Nacional de Educação. Quem se lembra de outros eventos da principal estrela petista sabe que isso não é comum. O recado foi dado e agora é esperar para ver se o partido 'pega no tranco' ou mantém a curva pouco favorável do momento. A Operação Lava Jato e as crises econômica e política continuam jogando contra o sonho petista de voltar a brilhar.

Dois pesos e duas medidas

Rui Falcão, presidente do PT, deixa claro que não defende a prisão de ninguém que não tenha culpa comprovada; contudo, faz questão de questionar o que define como "dois pesos e duas medidas" adotados, segundo ele, pelo juiz Sérgio Moro.

Argumenta que a mulher do ex-tesoureiro do PT João Vaccari Neto, Giselda Rousie de Lima, e a irmã de Giselda, Marice Corrêa de Lima, tiveram tratamento bem diferente do que vem sendo dado à esposa e filha de Eduardo Cunha.

- Duas pessoas (a esposa, Cláudia Cruz, e a filha, Danielle Cunha, de Eduardo Cunha) que documentadamente tinham contas no exterior sem declarar, o que é ilegal, não são nem chamadas para prestar depoimento.

Novo caminho

O ex-deputado federal Maurício Trindade está de malas prontas para o PMDB. Foi convidado por Geddel e aceitou o convite. Atualmente no PROS, Trindade quer disputar uma cadeira na Câmara de Salvador. Dentro do PMDB há resistência à filiação.

'Nós temos um presidente na Câmara (dos Deputados) envolvido até o pescoço. Com provas de recursos em contas dele no exterior, e isso é um negócio escandaloso. Se ele não renunciar, será afastado mais cedo ou mais tarde'

Jorge Solla, deputado federal do PT, pede o afastamento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, para manter o funcionamento da Casa.

Maternidade em Salvador

O prefeito ACM Neto (DEM), ainda como postulante ao cargo em 2012, prometeu que construiria ao menos maternidades em Salvador caso fosse eleito. A um ano do final do mandato os projetos ainda não saíram. A oposição na Câmara diz que esta é uma marca negativa da administração bem avaliada de Neto. A situação é agravada pelo fato de que não existe nenhuma maternidade municipal em Salvador.

Briga interna

O cacique Nengo Pataxó assinou um termo autorizando os filhos Taunã Ferreira (24 anos) e Tuinã Ferreira (21 anos), que estão presos no Conjunto Penal de Eunápolis, acusados de tráfico de drogas, a ficarem com os outros detentos comuns após uma briga que tiveram com outros índios que cumprem pena. Isso surpreendeu os diretores da detenção, mas o pedido foi atendido.

Explica-se: Índios são considerados vulneráveis nas penitenciárias, pois são comumente feitos reféns em rebeliões, e, por isso, ficam em alas separadas. Dito isso, o pedido para que os dois fiquem junto aos outros presos foi feito para evitar que as brigas internas fossem levadas para fora. Os familiares dos agredidos passaram a procurar os familiares dos dois para "cobrar a fatura", ou seja, descontar as agressões.

Por enquanto, a paz está selada.

Nova orla, velhos problemas

O prefeito ACM Neto inaugurou a nova orla de Piatã e Itapuã. Tudo bonito e legal, mas, como sempre, não faltam críticas. A primeira é de um mirante construído na Praia da Sereia, ao lado da colônia de pescadores, sem rampa de acessibilidade. A segunda é que em toda a extensão da orla não há balaustrada, como na Barra, por exemplo. Ali, o risco de acidente é grande.

Sobre ausências petistas

Ausência esperada no evento do PT na última sexta-feira foi a do senador Pinheiro, que está em missão na Alemanha, mas ninguém apostava que ele marcaria presença no Hotel Fiesta, onde o ex-presidente Lula falou sobre educação. Afinal, há algum tempo Pinheiro não anda muito próximo da agenda partidária. Já a ausência de José Sérgio Gabrielli foi sentida. Petista de carteirinha, não perde a oportunidade de estar em todos os eventos do partido. Desta vez, estava em Portugal e não pôde. Lula perguntou por ele e lamentou por não vê-lo.

POUCAS & BOAS

Ninguém aposta que as mudanças ministeriais promovidas por Dilma já tenham surtido efeitos na avaliação de seu governo. Dito isso, amanhã será divulgada a 129ª pesquisa CNT/MDA que trará o levantamento não apenas da popularidade da presidente, mas medirá também as expectativas da população quanto a emprego, renda, saúde, educação e segurança pública.

A associação dos condutores de veículos a Bahia, ligada à UGT, vai entrar com novo pedido de suspensão das multas aplicadas pelos radares de Salvador. Dizem que após os 24 carros multados de forma irregular, outros casos apareceram. O último exemplo foi o de uma Tucson "flagrada" a uma velocidade de 900 km/h na Pituba. Piada? Não! Erro mesmo.

A vantagem de ter Jorge Portugal como secretário de Cultura é que ele é um exímio cerimonialista. No evento do PT de anteontem, coube a ele ser o mestre de cerimônias e, acostumado com as salas de aulas, desempenhou o papel com desenvoltura. O lamento fica por conta dos profissionais de ofício que vêm menos uma oportunidade de trabalho. Eles recebem por evento.

A senadora Fátima Bezerra vem a Salvador na próxima sexta para evento da nova interna do PT: "Avante". Na Bahia, alinham-se à tendência o deputado estadual Marcelino Galo e o ouvidor do governo Yulo Oiticica.

Colaborou Rodrigo Aguiar

