Luiz Viana dispara em nova pesquisa na OAB

Pesquisa feita pelo Instituto Dataqualy realizada entre 26 e 30 de outubro na disputa da OAB-BA diz que o presidente Luiz Viana, candidato à reeleição pela chapa Mais OAB, lidera com folga a intenção de votos contra os outros três adversários na disputa eleitoral que envolve os advogados baianos.

O placar, na estimulada: Luiz Viana, 61,6%; Carlos Rátis, 29,9%; José Nélis, 5,2%; e Fabiano Mota, 3,3%, com 18,2% de brancos, nulos e não sabe.

Na aferição espontânea, Viana teve 40,4%; Rátis, 20,8%; Nélis, 3,7%; e Fabiano, 1,5%. Brancos, nulos e não sabe, 32,7%.

A pesquisa foi feita com 520 advogados na capital e interior. A margem de erro é de 4 pontos percentuais.

Detalhe: hoje, 10 de novembro, a 15 dias da votação, é o último dia para a divulgação de pesquisas, conforme as regras da disputa.

Outros números —A pesquisa perguntou também quem os entrevistados acham que vencerá o pleito: 65,4% disseram Luiz Viana, e 14,8%, Carlos Rátis.

Cantada aberta

O deputado Robinho (PP) subiu à tribuna da Assembleia ontem e esbravejou a sua indignação pelo fato de não ter sido convidado para o lançamento dos consórcios municipais de saúde na região dele, o extremo sul.

Disse que não tem sido tratado como merece pelo governo. O vice-líder da oposição, Pablo Barrozo (DEM), aproveitou a brecha:

- O senhor seria muito bem tratado na nossa bancada - Robinho posou para fotos com Pablo, na sala do cafezinho e prometeu pensar.

Sob o nariz

O MPF na Bahia denunciou 17 pessoas de uma associação criminosa criada para fraudar licitações na Bahia, principalmente da administração pública.

Curioso: a quadrilha burlou entre 2007 e 2012 ao menos 19 licitações em órgãos como a Receita Federal, Ministério Público do Trabalho, Marinha e Polícia Federal.

Janot vem aí —Rodrigo Janot, o procurador-geral da República que toca a Lava Jato, também presidente do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), vem a Salvador 9 de dezembro receber o Prêmio J.J. Calmon de Passos", maior honraria do MP baiano. Bem que ele poderia dar mais tempo aqui.

"Gosto de Israel fisicamente. Tel Aviv é um lugar meu, de que tenho saudade, quase como tenho da Bahia. Mas acho que nunca mais voltarei lá"

Caetano Veloso, em artigo anteontem na Folha de S.Paulo, narrando as barbaridades que presenciou na Palestina, em visita após ter sido criticado por ter feito show em Israel ao lado de Gilberto Gil.

Olho no PDDU

Fecomércio, Fieb, Fórum Empresarial da Bahia, Ademi, Associação Comercial da Bahia, Abih, Abrasel, CDL, FCDL e Sinduscon, o conjunto das mais representativas entidades empresariais baianas, decidiram criar um grupo técnico para analisar o projeto do PDDU (Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano) de Salvador e apresentar sugestões.

O conjunto é unânime em apoiar o novo PDDU, tido como fundamental para a cidade.

Salvador moderna —Semana passada o secretário Sílvio Pinheiro (Urbanismo) apresentou o projeto ao grupo. Carlos Andrade, presidente da Fecomércio, diz que 'a minuta nos passa uma visão urbanística moderna.

Metrô pago

Desde que começou a pegar passageiros regularmente, às vésperas da Copa do Mundo do ano passado, o metrô de Salvador sempre operou gratuitamente.

Agora, vai começar a cobrar. A data: 21 de dezembro, bem próximo do Natal.

Não podiam ter arranjado uma data melhor?

Fiscalização zero

Os ambientalistas da região de Juazeiro estão à beira de um ataque de nervos. O governo decidiu transferir para Salgueiro, em Pernambuco, a sede do Ibama lá, a pretexto de conter despesas. Carlos Honorato, vereador em Casa Nova, diz que é um absurdo:

— O Ibama em Juazeiro só tem 12 funcionários. A queixa era da falta de gente. O governo vem e tira todos? Não tem sentido.

Destroços à deriva

Destroços do avião da Esquadrilha Textor, que caiu no Farol da Barra, em Salvador, na tarde do sábado da semana antepassada, apareceram boiando na Ponta do Curral, em Valença, no fim de semana, em frente a uma fazenda do banqueiro Daniel Dantas.

Pareciam ser pedaços da asa ou fuselagem, com emblemas da aeronave.

Foram encontrados por empresários do Terminal de Bom Jardim que estavam pescando no trecho por lazer.

A carne do Cunha

E eis que Eduardo Cunha (PMDB-RJ) tenta justificar o dinheiro em contas na Suíça cuja propriedade são atribuídas a ele, dizendo que o dinheiro era de carne que empresas com quais já teve ligação vendia ao Zaire. O poeta Antonio Lins tascou-lhe um epigrama:

Não ganhou na loteria

Nem herança recebeu,

Vendendo carne em lataria

Ele diz que enriqueceu.

POUCAS & BOAS

Ainda festejando o seu centenário, o TCE realiza hoje (15h) sessão especial para entregar a Medalha Jorge Calmon a personalidades que se destacaram por serviços prestados à instituição.

A escolha do nome de Jorge Calmon, ex-diretor de redação de A TARDE, falecido em 2006, para denominar a condecoração, levou em conta, além da trajetória de homem público e jornalista, ao fato de ele ter sido um atuante conselheiro do TCE, além de 2015 ser o ano do centenário do seu nascimento.

O Instituto Baiano de Direito Intelectual (Ibadin) realiza dia 20 no auditório do Ministério Público do Trabalho (MPT), na Vitória, o seminário Propriedade Intelectual nos 30 Anos da Axé Music.

No seminário, Guilherme Bellintani, ex-do turismo, secretário da Educação de Salvador, vai falar sobre a polêmica da exclusividade das cervejarias nas festas de Salvador (Carnaval incluso).

Saco de pancadas desde que assumiu a Estrada do Coco, a CLN até que enfim viu um elogio. Pesquisa da Confederação Nacional de Transporte coloca a BA-099 entre as melhores da Bahia.

Rodelas, cidade situada no norte baiano, nas margens da Barragem Itaparica, vai reunir amanhã os usuários do Velho Chico em consulta pública sobre a atualização do Plano Decenal de Recursos da Bacia do Rio São Francisco. O evento é da empresa Nemus Consultoria, responsável pelo projeto.

Colaborou: Luiz Tito, de Feira de Santana

