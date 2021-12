Luislinda tenta ficar ministra como baiana

Luislinda Valois já vivia a solidão política como ministra da Secretaria de Direitos Humanos de Michel Temer quando o PSDB, o partido que a guinchou ao ministério, rompeu com o governo. Agora, ela se desfiliou e ficou mais só ainda.

Sem partido, sem bancada e sem padrinhos, e ainda com a desastrada declaração de se dizer numa situação análoga a de um escravo por não conseguir acumular os salários de ministra e desembargadora aposentada, o que estaria pretendendo ela com o ato de se desfiliar do PSDB?

Falava-se ontem em Brasília que a jogada dela é tentar sobreviver no ministério como representante da negritude baiana.

Cola? Só se for com Temer. Cá, líderes do movimento negro riram disso.

Barrada no STF - Aliás, em 24 de maio deste ano um grupo de mães e pais de santo de terreiros tombados de Salvador foi à ministra Cármen Lúcia, presidente do STF, conversar sobre o processo que discute o abate de animais para fins religiosos, ainda hoje em tramitação na Corte.

Luislinda apareceu dizendo que queria entrar. Cármen Lúcia perguntou:

– Vocês querem que ela entre?

A resposta foi categórica: “Não!”.

Luislinda disse que foi barrada por Marcelo Resende, que, por sua vez, afirmou:

– Eu não barrei. Mas barraria.

No TCE

Inaldo Paixão, presidente do TCE, recebeu beijos e abraços de mais de 200 servidores ontem, numa confraternização de fim de ano em tom de despedida da presidência.

Terça, o TCE elege o sucessor dele. Na sessão de ontem, Gildásio Penedo, que já é o vice, se colocou como candidato.

Tudo indica que vai dar ele.

Efeito Mariana

A chuvarada que atingiu o extremo sul da Bahia ontem, além de crateras nas estradas (inclusive a BR-101) e cidades alagadas, suscitou outro tipo de preocupação: o nível de segurança das barragens baianas, só sob o controle da Embasa, um total de 29.

Paulo Sérgio Luz, o superintendente de Defesa Civil da Bahia, que foi a Itarantim e Guaratinga, diz que a preocupação emerge depois da tragédia de Mariana, em Minas:

– Lá era uma barragem de mineração, mas as barragens para outros fins também põem muitas populações em risco.

Na rota - Diz ele que o governo vem trabalhando para sanar os problemas, mas lembra que muitas cidades também cresceram na rota das águas, o que aumenta os estragos, como em Itarantim, onde 15 famílias perderam suas casas e 88 foram desalojadas.

Ubaldino, de novo

Ubaldino Pinto, o prefeito de Porto Seguro que presidiu as comemorações dos 500 anos do Brasil e três anos depois foi afastado pela Justiça Federal por conta de irregularidades nas obras da festa (até hoje está inelegível), se enroscou em novo problema judicial. Foi condenado pelo TJ a seis meses de prisão por calúnia e difamação.

O crime: em 14 de outubro de 2013 ele disse no Programa Livre, da Rádio Porto Brasil FM, que é dele, referindo-se ao empresário José Santana Neto:

– Seu Zeca Santana foi expulso do CDL por ter roubado o CDL, Gabiru. Agora a gente sai de Lima, que é um gatuno, e entrega a outro gatuno, Gabiru.

Segundo o site Radar 64, de Eunápolis, Ubaldino tem sete outros processos pelos mesmos motivos na mesma rádio.

POUCAS & BOAS

Salvador vai receber segunda e terça, no Fiesta Bahia, o último FNDE em Ação de 2017. O presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Sílvio Pinheiro, vai conversar durante dois dias com 830 gestores já inscritos. ACM Neto vai na abertura (8h30).

A Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI) lançou nesta quinta, 14, a SEI Colab, uma plataforma colaborativa para discussão de temas multidisciplinares. Baseada no conceito de aprendizado coletivo, a ferramenta visa promover o debate público e a troca de conhecimento através de estudos e projetos com caráter colaborativo.

Revendedoras de automóveis esperam vender 900 unidades na 16ª edição do Combate das Marcas, que acontece de hoje a domingo no Shopping Bela Vista. Confia na força do R$ 200 bilhões do 13º.

Colaborou: Yuri Silva

