Lúcio Vieira Lima lança campanha com jingle 'o que trabalha todo dia'

As campanhas eleitorais começaram oficialmente nesta quinta-feira, 16, e entre os lançamentos está a música de candidatura do deputado federal Lúcio Vieira Lima (MDB), que tenta a reeleição. O jingle a ele se refere como “o que trabalha todo dia”. Porém, neste ano, depois que o processo do parlamentar foi aceito no Conselho de Ética da Câmara Federal, vale a pena destacar que Lúcio faltou a 31,6% das sessões em Plenário. Os dados estão disponíveis no relatório de presença do site da Câmara dos Deputados.

Bens declarados – Lúcio tem R$ 11 milhões em bens cadastrados neste ano, a maior parte referente a ações e aplicações. Em 2014, ele havia declarado R$ 7,7 milhões, e em 2010, R$ 5 milhões.

Saúde pública

A Bahia, como outros estados, ligou o alerta para ameaças de retorno de doenças que já haviam sido controladas no País, como sarampo, tétano e coqueluche, além das baixas coberturas vacinais. O momento é mesmo oportuno para que especialistas discutam estas questões, tanto para buscar apoio da iniciativa pública e privada como para conscientizar a população de que o panorama é, sim, de precaução.

Uma boa iniciativa é o seminário que o Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia promove hoje, às 10h, na rua Basílio da Gama, no Canela. Sob o nome ‘Recrudescimento de doenças imunopreveníveis: desafio e estratégia para enfrentamento’, serão debatidas questões como a resistência de grupos da população às vacinas, bem como os investimentos em modernizações de laboratórios públicos, produção dos medicamentos, dentre outros temas pertinentes.

Desocupados

A terceira maior taxa de subutilização da força de trabalho no Brasil no segundo trimestre deste ano pertence à Bahia, informou ontem o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) por meio da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua (Pnad Contínua). A taxa do estado é de 39,7% da população atingida. É também a quinta maior do País em termos de desocupação, com média de 16,5%. É um indicador que agrega os desocupados (leia-se desempregados), os subocupados por insuficiência de horas e a força de trabalho potencial, ou seja, um considerável número de pessoas com mais de 14 anos aptas a trabalhar que continuam à deriva do mercado. Em nível nacional, a taxa é de 24,6%, o que representa 27,6 milhões de pessoas.

Bate-boca no Twitter

No final da tarde de ontem, Roger Moreira, vocalista e guitarrista da banda de rock Ultraje a Rigor, e o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun (MDB), discutiram sem meias-palavras pelo Twitter.

Tudo por causa da postagem de um perfil da rede social com uma foto do ministro Marun e os dizeres a ele atribuídos: “A violência no País cresceu pois a polícia fica a procurar corruptos, em vez de procurar bandidos”.

Roger, que há algum tempo já está calejado em discussões pela internet, criticou: “Corrupto é bandido” e xingou: “Seu M**”. Ao que Marun, que é conhecido por não levar desaforo pra casa, foi direto: “M* é você seu B**. Antes de citar meu nome lave a boca e te informe sobre o que eu realmente disse”, retrucou.

POUCAS & BOAS

* A exposição Diocesana de Leigos e Leigas, marcando os 40 anos da Diocese de Barreiras, será aberta hoje no Memorial Dom Ricardo Weberberguer. A temática tem foco no Ano Nacional dos Leigos e Leigas do Brasil, celebrado pela Igreja Católica, por meio da CNBB.

* O Segundo Festival da Juventude de São Desidério vai movimentar a praça Abelardo Alencar nos dias 23 e 24 de agosto. Com uma variada programação artística e cultural, o evento tem foco em assuntos de interesse do público entre 15 e 29 anos.

* A União dos Municípios da Bahia (UMB) realiza até hoje, em Barreiras, a 4ª edição do UPB Capacita. Participam representantes e prefeitos de ao menos 100 municípios baianos.

