Lojas abrem segunda mas fecham no dia 19

A Assembleia Geral Extraordinária do Sindilojas - Bahia aprovou a proposta de Convenção Coletiva de Trabalho em condições específicas para os feriados deste mês de outubro.

Confirmando proposta anterior, os empresários lojistas aprovaram o funcionamento do comércio no dia 12 de outubro, feriado nacional amanhã, em louvor à divindade católica Nossa Senhora Aparecida.

Ficou acertada a bonificação de 42 reais aos empregados, além do reconhecimento do Dia do comerciário na terceira segunda-feira do mês de outubro, que vai cair no dia 19, feriado para esta categoria de trabalhadores.

A informação foi divulgada pelo presidente do Sindilojas, Paulo Motta, em ofício endereçado pela entidade ao Sindicato dos Empregados do Comércio da Cidade do Salvador.

Entendimento - Os comerciários e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) já haviam se entendido em relação ao bônus e ao feriado, com o objetivo comum de atender aos comerciantes e aos trabalhadores, mas faltava o Sindilojas referendar o acordo.

Além da abertura no feriado de 12 de outubro, segunda-feira, as lojas devem abrir também no Dia de Finados, dois de novembro, embora fiquem fechadas no Dia dos Comerciários, em acordo inicialmente firmado com os supermercadistas.

O esforço para abertura nos feriados coloca comerciantes e comerciários em um dilema: se os clientes comparecerem, o volume de negócios pode reduzir o impacto das perdas durante a pandemia; por outro lado, se houver aglomeração, o risco de infecção é maior.

Dia das Crianças alternativo

A impossilidade de reunir as crianças para comemorar o seu dia não impediu o Sesc Bahia de preparar uma série de atividades em ambiente digital. O tempo também foi prorrogado, com o início das atividades ontem, com duração até o dia 19, envolvendo brincadeiras, diversão, aprendizado e muita contação de histórias. Como grande parte das crianças já está acostumada à internet, devido ao longo período em casa, os pais não terão dificuldade em incentivá-las a participar via plataforma Teams com inscrição gratuita no link.

De hoje até terça-feira, há a contação de história musicada do livro “Da raiz do cabelo até a ponta do pé”, de autoria a escritora especializada em livros infantis, Emilia Nunez.

POUCAS & BOAS

Para driblar as dificuldades impostas pela proibição de eventos presenciais, o Programa de Educação Ambiental da Bracell distribuiu este ano 1.429 kits de educação ambiental com atividades de conscientização nos municípios de Alagoinhas, Aramari, Esplanada e Inhambupe. O programa, em atividade desde 2016, recebeu 3.851 visitantes no ano passado na fazenda Salgado, em Inhambupe, principalmente estudantes e jovens remanescentes de quilombos.

Através do projeto “Produção de álcool antisséptico para a prevenção da Covid-19” esta semana a Secretaria Municipal de Serviços Públicos de Vitória da Conquista recebeu 600 litros de álcool glicerinado 80% e álcool etílico 77ºGL. A doação foi realizada pelo campus local do Ifba, que contou com a doação de insumos de empresas privadas para a produção do álcool.

A Promotoria de Justiça Especializada em Meio Ambiente do Ministério Público da Bahia (MP-BA), com sede em Jacobina, na Chapada Norte, doou 13 câmeras fotográficas do tipo ‘Trap’ ao Instituto Água Boa. A entidade desenvolve um projeto de monitoramento de diversidade de fauna na região e as câmeras, equipadas com sensores de movimento e infravermelhos, vão auxiliar na captura de imagens (fotos e vídeos) dos animais selvagens. Os equipamentos foram obtidos através de transações penais celebradas nas 1ª e 2ª Varas dos Juizados Especiais Criminais de Jacobina, em processos relacionados a crimes ambientais contra a fauna silvestre, identificados durante a 44ª etapa da Fiscalização Preventiva Integrada (FPI), realizada em maio de 2019.

