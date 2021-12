Limite de pessoal não rejeita tanta conta assim

Um olhar sobre os números de 2017 do TCM sobre contas rejeitadas por excesso de gastos com pessoal, o principal argumento do presidente da Assembleia, Ângelo Coronel (PSD), para justificar a intenção de extinguir o órgão, mostra que o cenário não é tão feio como se pinta, ao que parece.

Até esta quarta, 29, foram julgadas as contas de 146 prefeituras. Destas, 57 foram aprovadas com ressalvas e 89 foram rejeitadas.

Das rejeitadas, apenas quatro (Piraí do Norte, Lamarão, Camacan e Cansanção) foram rejeitadas exclusivamente em razão do estouro do limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal (54% da receita). As quatro gastaram muito além de 61%.

Outras 19 tiveram as contas rejeitadas só pelo descumprimento do artigo 42 da LRF. Ou seja, o prefeito gastou sem a previsão de receita no exercício. Melhor, deixou “restos a pagar” sem dinheiro em caixa, largando o abacaxi para o sucessor.

Mais 50 prefeituras tiveram as contas rejeitadas porque, além de não cumprir o artigo 42 da LRF, não respeitaram os limites constitucionais para gastos com educação e saúde.

As 16 restantes tiveram contas rejeitadas por irregularidades mais complexas, como fraudes em licitações e similares.

Gol contra - O deputado Reinaldo Braga (PSL) confidenciava na Assembleia que a extinção do TCM pode significar um gol contra para o governo: deixar a descoberto o conselheiro Mário Negromonte, ex-deputado federal, que é um dos acusados da Lava Jato e tem lá o seu foro privilegiado.

Na pauta - O deputado Ângelo Coronel (PSD), presidente da Assembleia, reafirmou ontem que está mesmo disposto a levar o projeto da extinção a plenário:

– Assim que ficar pronto, vou protocolar.

Eu não cometi crimes. Eu não cometi nenhum crime. Eu fiz uma lambança, e é por isso que eu estou aqui Eu não cometi crimes. Eu não cometi nenhum crime. Eu fiz uma lambança, e é por isso que eu estou aqui

Eu acabei de beber veneno. Eu não sou criminoso de guerra Eu acabei de beber veneno. Eu não sou criminoso de guerra

Uma nascente a renascer

O deputado Fábio Souto (DEM) sugeriu ontem, em reunião da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia, que ele preside, que cada um dos oito integrantes do colegiado doe R$ 100 mil dos R$ 1 milhão da cota pessoal de emenda parlamentar para bancar a revitalização da nascente de um rio.

– Acho que estaremos dando o pontapé inicial de uma boa história.

A ideia foi plenamente abraçada por todos.

Consenso - Pela ideia que está posta serão convidados a discutir o assunto os órgãos governamentais ligados ao setor hídrico, além do Ministério Público e outras entidades interessadas.

Tom Araújo (DEM), Eduardo Salles (PT), Joseildo Ramos (PT) e Antônio Henrique (PP) concordam: água vai virar um grande problema.

Lusaca x Juazeirense

Ligado ao futebol, o deputado Manassés (PSL) levou ontem à Assembleia o time do Lusaca, que esta semana ganhou o Campeonato Baiano de Futebol Feminino.

Pouco depois do meio-dia, o time inteiro, com o presidente da Casa, Ângelo Coronel (PSD) à frente, entrou no restaurante da Assembleia. O deputado Roberto Carlos (PDT), presidente do Juazeirense, que este ano logrou o inédito acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, ficou com inveja:

– Eu também vou trazer o Juazeirense aqui para comer de graça.

Ok. Mas visto assim, fora de campo, o Juazeirense perde de goleada.

POUCAS & BOAS

O Departamento de Ciência Política da Ufba realiza hoje (10h), na Sala da Congregação da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, mais uma rodada do seu ciclo de palestras. Com a palavra, Sidônio Palmeira, coordenador das campanhas de Jaques Wagner e Rui Costa, que vai falar sobre Marketing político, estratégias de campanha e cenário eleitoral 2018.

O neurocirurgião Márcio César de Mello Brandão recebe amanhã (10h) o título de Cidadão Baiano da Assembleia. Ele também é membro da Academia Brasileira de Neurocirurgia. A iniciativa foi da deputada Maria Del Carmen (PT).

O padre Edson Menezes Silva, reitor da Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim, vai dar coletiva amanhã (9h) na sede do Projeto Bom Samaritano (Largo do Bonfim). Vai falar da programação para a Festa do Bonfim, que acontece em janeiro.

Também mostrará o vídeo com o convite para a aquisição da camiseta da Lavagem de Corpo e Alma. Ele espera vender mais de 20 mil kits.

Colaborou: Fabiana Mascarenhas

