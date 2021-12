Liminares da saúde sugam R$ 80 milhões

Depois de ter sofrido um baque de R$ 100 milhões em janeiro nos repasses do Fundo de Participação dos Estados (FPE), o governador Rui Costa estuda uma série de providências para conter despesas.

Uma delas é a instalação imediata da Câmara da Saúde, instância do Tribunal de Justiça apenas para julgar os pedidos de liminares para internação e fornecimento de medicamentos.

Segundo Rui, tais liminares, hoje concedidas aleatoriamente por magistrados da primeira instância pela Bahia afora, significam uma pancada de R$ 80 milhões por ano, especialmente no caso dos remédios.

— Alguns juízes especificam a marca do medicamento. Mesmo o estado tendo um genérico, é obrigado a comprar o de marca. É um jogo para beneficiar laboratórios.

Rui diz que juntam episódios como o do FPE e o das liminares e fica difícil:

— Eu mal consigo planejar o ano.

Contenção geral — Rui pretende chamar para uma reunião Tribunal de Justiça, tribunais de Contas, Ministério Público e Assembleia para pedir a ajuda de todos:

— Temos que fazer ajustes para não chegarmos ao fim do ano em frangalhos. O resultado depende muito de todos.

Desencantou

Álvaro Gomes, secretário do Trabalho e Esportes, pretende reinaugurar, em meados de março, a piscina olímpica da Bahia. A única apta para competições foi demolida em 2010, junto com a Fonte Nova, e até hoje espera-se a nova. Álvaro quer fazer um grande evento. Terá as presenças do pessoal do nado sincronizado e do polo aquático, além de outros que estão sendo convidados.

Enfim, a Bahia poderá preparar atletas para as Olimpíadas. As de 2020, na Rússia.

Carta branca

O deputado federal Lúcio Vieira Lima, irmão de Geddel, o presidente estadual do PMDB, diz que "não tem nada a ver" a conversa de que o deputado Bruno Reis, hoje secretário municipal, não poderia ser indicado para ser vice de Neto por ser muito amigo do prefeito, caso em que o partido não se sentiria representado:

- O importante é que ele seja leal ao partido, e tem sido. No mais, ele pode até dormir com Neto. É problema deles.

Os cotados — ACM Neto só vai definir o vice lá pelo fim de junho. Na lista dele, quatro secretários: Luiz Carreira, Sílvio Pinheiro, Guilherme Bellintani e Bruno Reis.

Na bolsa de apostas está dando Carreira.

"O governo federal já estuda a possibilidade de doar repelentes a gestantes carentes. Ainda não temos data, mas o resto da população vai ter que continuar comprando nas farmácias"

Marcelo Castro, ministro da Saúde, ontem, no Pelô, em Salvador, no Dia da D do combate ao Aedes aegypti

Liderança plena

Na pesquisa do Vox Populi, divulgada pela revista Carta Capital (publicação alinhada com o governo), comparando o que o povo achou dos oito anos do governo FHC e dos oito anos de Lula, deu PT em quase tudo, de dez itens listados - inclusive corrupção.

Ganhou em geração de empregos (65 a 19), controle da inflação (52 a 28), investimento em educação (60 a 18), melhor imagem do Brasil (55 a 20), preocupação com os pobres (74 a 9), saúde (46 a 18), investimento em segurança (37 a 17) e corrupção (47 a 18).

Só perdeu em combate à corrupção 18 a 32).



Foto:Silvana Amaral | Secom de São Francisco do Conde

Velho Chico

São Francisco do Conde, a histórica cidade do Recôncavo baiano, vive dias de agito, com as gravações lá, da novela Velho Chico, da Globo, que estreia em março.

O grosso das gravações acontece na Ilha de Cajaíba (foto), braço de mar da Baía de Todos-os-Santos que virou o rio São Francisco. Mas a Globo restringe o acesso e só é possível ver Antônio Fagundes, Camila Pitanga e cia passando de carro. Contudo, a cena de um casamento no convento Santo Antonio, no centro, durante três dias, buliu com a cidade. O prefeito Everaldo Almeida diz que São Francisco "só tem a ganhar".

Culpa da imprensa

Rosemma Maluf, secretária da Ordem Pública da prefeitura de Salvador, diz estranhar as notícias dando conta de que ela desistiu de disputar uma vaga na Câmara de Salvador:

— Como vou desistir de algo que eu nunca postulei ou ao menos cogitei?

Em miúdos: foi a imprensa que a colocou no páreo. E também tirou.

Culpa da imprensa

A deputada Alice Portugal continua firme aguardando a palavra de ordem do PCdoB para botar a candidatura a prefeita de Salvador na rua. Ela se diz pronta:

— O que eu quero é ter a chance de participar desse debate. Quero poder dizer que Salvador não é cidade para ter síndico.

Lins epigramado

Autor de epigramas sempre ferinos contra autoridades e personalidades públicas, o poeta Antonio Lins desta vez foi o epigramado. Carlos Montenegro, também poeta, disparou um em cima dele, justamente pelo fato de ele andar epigramando os outros.

Lins não gostou do conteúdo, mas admite que adorou a forma:

— O cara me esculhambou, mas é bom.

Eis a peça:

Epigramista de fama

Não precisa de conselho:

Busca assuntos de epigrama

Tendo na frente um espelho

POUCAS & BOAS

O TJ-BA acatou, por unanimidade, denúncia do Ministério Público contra o juiz Luis Roberto Cappio Guedes, de Euclides da Cunha, por chamar o promotor Marcelo Cerqueira de "ridículo, patético, falso e burro". O caso foi em fevereiro de 2013. O magistrado chegou a ser afastado por decisões de rumoroso processo de adoção de crianças.

Luiz Caetano (PT), deputado federal, abriu guerra total contra o ex-pupilo e hoje prefeito de Camaçari, Ademar Delgado. Disse, em entrevista à rádio Sucesso: "Ademar está engordando o mosquito da dengue em Camaçari".

A diretora geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Magda Chambriard, ministrará amanhã (19h) aula magna de 2016 da Faculdade de Tecnologia Senai-Cimatec. Ela falará de pesquisa e desenvolvimento na área de petróleo.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Como dantes

Sempre atento aos movimentos políticos ontem e hoje, Alexandre Brust, agora presidente da CBPM, pinçou do livro Brasil - Uma Biografia, de Lilia Moritz Schwarcz e Heloísa Starling, um trecho do conto Teoria do Medalhão, de Machado de Assis, escrito lá no longínquo 1872.

Imagina os bons conselhos que um pai daria a seu filho, sobre as vicissitudes da política: podes pertencer a qualquer partido, liberal ou conservador, republicano ou ultramontano, com a cláusula única de não ligar nenhuma ideia especial a esses vocábulos...

E conclui Brust:

— 134 anos depois na política do Brasil, só mudaram os nomes dos partidos e a quantidade deles.

