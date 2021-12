Lídice diz que cenário político é muito ruim

A senadora Lídice da Mata (PSB) avalia que o cenário político é o pior possível, principalmente por conta da Câmara, no atacado, com um perfil extremamente fisiológico:

— Eduardo Cunha sofreu desgaste com a opinião pública por conta das denúncias contra ele, mas tem a base dele. O Senado ainda é um espaço de maior reflexão. Há muitos ex-governadores, todos eles preocupados. Os estados estão em dificuldades Não há garantias de qual o cenário que vai brotar do desdobramento do atual.

No momento, ela acha difícil a reversão do quadro em favor de Dilma:

— Entre nós, não discutimos se Dilma vai cair ou não. Mas, sim, de que forma ela vai cair.

No embalo do Enem

No rastro da divulgação dos resultados do Enem, Rui Costa está elaborando uma agenda de visitas às escolas estaduais, das mais bem avaliadas até as piores.

É certo que ele irá às duas de Ibipeba, tidas como as piores da Bahia entre as aferidas.

Em Pombal — Aliás, nessa de visitar escolas quando viaja, Rui Costa foi no dia 17 passado ao Colégio Estadual Central de Ribeira do Pombal. Perguntou aos alunos:

— Está tudo bem por aqui?

A gurizada botou a boca no trombone:

— Não. Estamos sem aulas de física e matemática.

— Mas por quê?

O diretor interveio:

— O professor está de licença médica.

E os meninos:

— Está de licença para dar aula, mas fica na rua fazendo farra.

Rui não gostou. Mandou apurar o caso. O professor e o diretor estão na mira.

Entre as piores

E por falar em Enem, não deu para entender que a Escola Familiar Rural, de Igrapiúna, seja considerada uma das piores do Brasil entre as privadas. Até porque a instituição é mantida pela Fundação Odebrecht.

Lá, o grande calo é redação.

Na área se diz que a própria fundação refluiu nas suas atividades após a morte do seu criador, o empresário Norberto Odebrecht, em julho do ano passado.

Ouriçangas em pauta

O protesto de moradores de Ouriçangas, que travaram a estrada com Aramari semana passada, produziu efeito. O secretário Marcus Cavalcanti (Infraestrutura) incluiu a via no plano de recuperação viária do estado.

Lá são 22 quilômetros com tantos buracos que a viagem de meia hora dura uma.

Racha na Aiba

A sempre elogiada união dos empresários do oeste baiano em torno da poderosa Associação de Agricultores Irrigantes da Bahia (Aiba) está por um fio. Comandada por Humberto Santa Cruz (hoje prefeito de Luís Eduardo Magalhães), por quase 20 anos, depois por Walter Horita e Sérgio Pitt, as contas da entidade geraram um racha.

Pitt, o último presidente até entregar o cargo a Júlio Busato, deixou R$ 2,8 milhões em caixa, hoje zerado. Resultado: Humberto, Horita e Pitt se desligaram.

SUSPEITAS — Walter Horita é o maior produtor do oeste baiano, que representa quase 2% do PIB estadual e sozinho equivale a quase 30% do faturamento da entidade.

Ele saiu da Aiba divulgando uma carta na qual critica a falta de transparência da atual diretoria e levanta suspeitas, ao citar uma auditoria que teria apontado indícios de irregularidades. É só o que se fala por lá.

Morrer e matar

Está bombando nas redes sociais a decisão do prefeito de Sellia, na Itália, Davide Zicchinella: a pretexto de combater o despovoamento da cidade, cuja maioria da população é de idosos, ele baixou uma norma ditando que 'é proibido morrer'.

Nas redes dizem que cá o despovoamento tem motivação oposta: é proibido matar, mas como lá, ninguém obedece.

Ambev na praça

Está confirmado: a Ambev vai mesmo instalar nova fábrica na Bahia.

Ou melhor, vai transferir para cá uma das suas três plantas no Nordeste. Hoje, a cervejaria, dona de marcas como a Antárctica, Brahma, Skol e Bohemia, tem fábricas em Pernambuco, Sergipe e Maranhão.

As negociações com o governo estão adiantadas. Só não está definido o local. Alguns preferem Alagoinhas, mas o secretário João Leão (Planejamento), prefere um local mais no interior, para descentralizar os investimentos industriais.

Olindina é forte candidata.

POUCAS & BOAS

A Assembleia realiza terça (10h) sessão especial em comemoração ao centenário do jornalista Jorge Calmon, que por mais de 60 anos foi diretor de redação de A TARDE. A data é 7 de julho, quando o Legislativo estava em recesso. Jorge Calmon foi deputado de dois mandatos, de 1947 a 1951 e de 1951-1955.

Amigos do professor Mário Figueiredo Barbosa, doutor da Faculdade de Direito da Ufba, recém falecido, puxados pelo desembargador Carlos Dultra Cintra, vão mandar celebrar terça uma missa (18h) na Igreja da Assunção, rua das Rosas, Pituba, em memória dele.

Colaborou: Jéssica Sande

POLÍTICA COM VATAPÁ

O carneiro

Conta Ewerton Almeida, o Tom, ex-deputado, que um dia Nilo Coelho, então governador, liderou uma alegre caravana que iria visitar Jeremoabo, no sertão baiano.

Lá, comícios, atos oficiais, tapinhas e abraços, após o que Tom avisou a Nilo:

— Agora vamos ali. Eu tenho uma parenta aqui que preparou um carneiro com esmero só para nós.

Chegaram, Nilo quis ver o tal carneiro, adentrou a cozinha, destampou a panela, extasiou-se com o cheiro e a aparência da comida. Virou-se para os acompanhantes:

— Olhe aqui pessoal!

Cuspiu algumas vezes na panela, bradou:

— É meu! Ninguém come, viu!

Naquele dia quem não quis passar fome teve que ir a restaurante.

